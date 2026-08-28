Cantina di Montalcino avvia un nuovo percorso di crescita che punta a valorizzare il proprio patrimonio vitivinicolo, rafforzare l’identità del brand e rendere il mondo del vino più accessibile. Il progetto interessa l’esperienza in cantina, l’offerta enoturistica, gli spazi, il digitale e la relazione diretta con il consumatore, con l’obiettivo di intercettare sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta al Brunello e al Rosso di Montalcino.

Cantina di Montalcino cambia la propria esperienza in cantina con l’obiettivo di intercettare sia gli appassionati sia i neofiti del Brunello e al Rosso di Montalcino

Cantina di Montalcino rinnova l’esperienza enoturistica

Il percorso nasce dal desiderio di superare una percezione legata esclusivamente alla dimensione cooperativa e di presentare Cantina di Montalcino come una realtà capace di raccontare il territorio attraverso un linguaggio più aperto e contemporaneo. Al centro resta il legame con Montalcino, con la sua storia enologica e con le denominazioni che hanno reso questo territorio conosciuto nel mondo. Uno dei punti centrali della strategia riguarda il rinnovamento dell’enoturismo a Montalcino.

Cantina di Montalcino punta forte sull'enoturismo

La cantina introduce cinque nuove proposte di degustazione, differenziate per livello di approfondimento e investimento, per offrire percorsi adatti a pubblici ed esigenze diverse. Accanto alle visite strutturate trovano spazio formule più informali, come light lunch e servizio di vini al calice, pensati per rendere la visita più flessibile e adatta a differenti momenti della giornata.

Vini di Montalcino, Bolgheri e grandi etichette

L’evoluzione coinvolge anche l’offerta enologica. Accanto ai vini prodotti nel territorio di Montalcino, la proposta si amplia con referenze di Bolgheri e altre eccellenze toscane attraverso il brand Della Gherardesca, oltre a una selezione di etichette del portfolio Prosit Group e a una proposta dedicata ai vini francesi. L’obiettivo è offrire una lettura più ampia del patrimonio vinicolo disponibile, mantenendo Montalcino come punto di riferimento dell’esperienza.

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Prenotazioni online e relazione diretta con il consumatore

Un altro asse della strategia riguarda il rapporto diretto con il pubblico. La cantina ha introdotto sistemi di prenotazione online sviluppati con partner specializzati e ha avviato una comunicazione direct-to-consumer rivolta alle oltre 12.000 persone che visitano ogni anno la struttura. Il progetto prevede inoltre il lancio di un wine club, dedicato agli iscritti e pensato per mantenere la relazione attraverso contenuti personalizzati e proposte esclusive.

Cantina di Montalcino affianca alla vendita diretta dei propri vini anche il canale digitale

A supporto di questo modello prende forma una nuova strategia digitale, orientata a rafforzare la conoscenza del brand, consolidarne il posizionamento e trasformare l’interesse in occasioni concrete di visita e acquisto. «Questo progetto rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Cantina di Montalcino. Abbiamo scelto di valorizzare un patrimonio unico, costruito su storia, territorio e competenza enologica, accompagnandolo verso un modello più contemporaneo e sempre più vicino al consumatore» commenta Francesco Domini, Chief Commercial Officer di Prosit Group.

Un nuovo pubblico per Brunello e Rosso di Montalcino

Gli fa eco Luca Maruffa, Marketing Director di Prosit Group: «L’obiettivo è creare un’esperienza capace di rivolgersi sia agli appassionati più esperti, ma soprattutto a chi si avvicina per la prima volta al Brunello e al Rosso di Montalcino, creando legami nuovi con un pubblico nuovo. Attraverso investimenti sugli spazi, sull’offerta enoturistica, sul digitale e sui canali diretti, e con attenzione alla sostenibilità economica del progetto, vogliamo creare occasioni di incontro capaci di generare relazioni durature con le persone che scelgono di entrare in contatto con il nostro mondo».

Cantina di Montalcino