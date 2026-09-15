WOW! 2026, 180 ori e non solo: 64 Ambasciatori del territorio e 8 Best in class

Centottanta medaglie d’oro, 347 d’argento e 194 di bronzo. Sono 721 i vini premiati nella nona edizione di WOW! The Italian Wine Competition, la competizione enologica di Civiltà del bere che anche quest’anno mette al centro, accanto alla qualità, la capacità dei vini di esprimere il proprio territorio. Ai risultati delle medaglie si aggiungono i Best in class, i vincitori assoluti delle singole tipologie, i 64 Ambasciatori del territorio, individuati tra i vini con il punteggio più alto all’interno delle diverse denominazioni, e il Premio Tipicità, riservato ai campioni che hanno ottenuto una valutazione media superiore a 9/10 per questo parametro.

Sono stati 721 i vini valutati a WOW! The Italian Wine Competition

Le medaglie: 180 ori, 347 argenti e 194 bronzi

Il quadro dei risultati parte dalle 180 medaglie d'oro, assegnate ai vini che hanno raggiunto o superato 100 punti complessivi. Il punteggio nasce dalla somma della valutazione di qualità, espressa in centesimi, e di quella di tipicità, espressa in decimi, con un minimo di 6/10 richiesto per quest'ultima. Sono 347 gli argenti, attribuiti ai vini che hanno raggiunto almeno 95 punti complessivi, mentre i 194 bronzi partono da quota 90. Anche per queste due medaglie resta obbligatoria la soglia minima di tipicità. La distribuzione dei riconoscimenti mostra quindi un sistema che non si limita a premiare la qualità tecnica del vino, ma cerca di tenere insieme qualità e identità territoriale. È proprio questo il criterio sul quale WOW! costruisce la propria lettura della produzione italiana.

WOW! 2026: gli otto Best in class

I Best in class sono stati individuati estrapolando, all'interno di ogni tipologia, il punteggio complessivo più alto tra i vini che hanno ottenuto la medaglia d'oro a WOW! 2026. Il titolo di Miglior spumante Metodo Charmat va a Conte Collalto con Ponte Rosso, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colfosco Extra Brut Docg 2025. Un vino che la giuria ha descritto attraverso «note più minerali e delicatamente fruttate», una bocca fresca, verticale e incisiva. Tra i giudizi emergono anche precisione, tipicità e persistenza. Per il Miglior spumante Metodo Classico si impone Freccianera con Casa delle Colonne Brut, Franciacorta Riserva Docg 2016. Un'annata che ha convinto per evoluzione, complessità e profondità. Nel bicchiere emergono «camomilla, agrume, panificazione, miele, nocciola», mentre il palato è stato giudicato denso, stratificato e sostenuto da una spinta sapida particolarmente netta. Il Miglior spumante rosato è Rotari AlpeRegis Rosé, Trentodoc Brut 2021. La giuria ne ha evidenziato il profilo floreale e fruttato, la speziatura e gli echi alpini, insieme a una struttura verticale e sapida. «Complesso, sapido», è uno dei giudizi raccolti durante l'assaggio. Il riconoscimento di Miglior spumante rosso va invece a Quintopasso con Maestro, Lambrusco di Sorbara Brut Doc 2020. Il vino ha convinto per intensità aromatica, note di melograno e ribes, freschezza e struttura. Nei giudizi della giuria ricorrono anche «carattere, sapore e bella persistenza».

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso WOW! The Italian Wine Competition: Best in class 2026 Premio Nome vino Tipologia Cantina Regione Miglior spumante Metodo Charmat Ponte Rosso Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colfosco Extra Brut Docg 2025 Conte Collalto Veneto Miglior spumante Metodo Classico Casa delle Colonne Brut Franciacorta Riserva Docg 2016 Freccianera Lombardia Miglior spumante rosato AlpeRegis Rosé Trentodoc Brut 2021 Rotari Trentino-Alto Adige Miglior spumante rosso Maestro Lambrusco di Sorbara Brut Doc 2020 Quintopasso Emilia-Romagna Miglior vino bianco LR Alto Adige Riserva Doc 2022 Cantina Colterenzio Trentino-Alto Adige Miglior vino rosato Feuduccio Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2025 Il Feuduccio Abruzzo Miglior vino rosso Bolgheri Superiore Bolgheri Superiore Doc 2023 Castello di Bolgheri Toscana Miglior vino dolce Milirosu Calabria Moscato Passito Igt 2025 Masseria Falvo 1727 Calabria

Tra i vini fermi, il titolo di Miglior vino bianco è assegnato a Cantina Colterenzio per LR, Alto Adige Riserva Doc 2022. Un bianco dalla forte componente territoriale, con erbe alpine, frutta, note minerali e una gestione del legno giudicata equilibrata. Il palato è stato definito «materico ma slanciato», sostenuto da freschezza e salinità. Il Miglior vino rosato è Il Feuduccio con Feuduccio, Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2025. Ribes, melograno, ciliegia e agrumi compongono un profilo olfattivo netto, mentre in bocca emergono freschezza, verticalità e sapidità. Il Miglior vino rosso va a Castello di Bolgheri con Bolgheri Superiore Doc 2023. Un vino che ha raccolto giudizi particolarmente positivi per eleganza, complessità e freschezza, con un profilo che alterna frutto scuro, spezie, terra, cacao, tabacco e macchia mediterranea. Il tannino è stato descritto come vellutato e il sorso come succoso e lungo. Infine, il titolo di Miglior vino dolce è assegnato a Masseria Falvo 1727 per Milirosu, Calabria Moscato Passito Igt 2025. Il vino ha mostrato note di miele, frutta candita, albicocca e pesca matura, con una dolcezza sostenuta dalla freschezza. La giuria ne ha sottolineato anche volume e persistenza.

64 Ambasciatori del territorio

Accanto ai vincitori assoluti delle categorie, WOW! 2026 individua 64 Ambasciatori del territorio. Il criterio è diverso da quello dei Best in class: per ogni Docg, Doc e Igt con un numero significativo di campioni in gara viene premiato il vino che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto all'interno della denominazione.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso WOW! The Italian Wine Competition: Ambasciatori del Territorio 2026 Premio Nome vino Tipologia Cantina Regione Miglior Valle d’Aosta Bianco Doc Cuvée Bois Valle d’Aosta Chardonnay Doc 2025 Les Crêtes Valle d’Aosta Miglior Valle d’Aosta Rosso Doc Joseph Valle d’Aosta Fumin 2022 Cave Gargantua Valle d’Aosta Miglior Alta Langa Docg Zero 140 Alta Langa Riserva Pas Dosé Docg 2013 Enrico Serafino Piemonte Miglior Barbera d’Asti Docg La Luna e i Falò Barbera d’Asti Superiore Docg 2024 Vite Colte Piemonte Miglior Barolo Docg Barolo Cerretta Barolo Cerretta Docg 2021 Prunotto Piemonte Miglior Gavi Docg Indi Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Docg 2025 La Mesma Piemonte Miglior Langhe Doc Nebbiolo Langhe Nebbiolo Langhe Doc 2024 Poderi Luigi Einaudi Piemonte Miglior Monferrato Doc Solis Vis Monferrato Doc 2025 Tenuta Montemagno Piemonte Miglior Nizza Docg La Cova Nizza Docg 2023 Cadgal Piemonte Miglior Piemonte Doc Pinot nero Pinot nero Piemonte Doc 2024 Antonio Colombo e figli Piemonte Miglior Colli di Luni Doc Vigna Sarticola Colli di Luni Vermentino Doc 2025 La Baia del Sole – Federici Liguria Miglior Franciacorta Docg Franciacorta Satèn Brut Franciacorta Satèn Brut Docg 2022 Barone Pizzini Lombardia Miglior Franciacorta Riserva Docg Casa delle Colonne Brut Franciacorta Riserva Docg 2016 Freccianera Lombardia Miglior Oltrepò Pavese Doc Ries Oltrepò Pavese Riesling Doc 2025 Conte Vistarino Lombardia Miglior Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg 1865 Oltrepò Pavese Metodo Classico Extra Brut Docg 2020 Conte Vistarino Lombardia Miglior Trentino Bianco Doc Ritratti Sauvignon Trentino Doc 2024 La-Vis Trentino-Alto Adige Miglior Trentino Rosso Doc Kelter Trentino Riserva Lagrein Doc 2022 Cavit Trentino-Alto Adige Miglior Trentodoc Altemasi Gran Cuvée Trentodoc Brut Cavit Trentino-Alto Adige Miglior Trentodoc Riserva Aquila Reale Trentodoc Riserva Brut 2015 Cesarini Sforza Trentino-Alto Adige Miglior Vigneti delle Dolomiti Igt Carmenère Vigneti delle Dolomiti Igt 2021 San Leonardo Trentino-Alto Adige Miglior Alto Adige Bianco Doc LR Alto Adige Riserva Doc 2022 Cantina Colterenzio Trentino-Alto Adige Miglior Alto Adige Rosso Doc Taber Alto Adige Lagrein Riserva Doc 2023 Cantina Bozen Trentino-Alto Adige Miglior Amarone della Valpolicella Docg Marne 180 Amarone della Valpolicella Docg 2022 Tedeschi Veneto Miglior Amarone della Valpolicella Riserva Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2018 Santa Sofia Veneto Miglior Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Ponte Rosso Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colfosco Extra Brut Docg 2025 Conte Collalto Veneto Miglior Prosecco Doc Prosecco Brut Prosecco Brut Doc Zardetto Veneto Miglior Soave Doc Soave Monte di Colognola Soave Monte di Colognola Doc 2025 Tenuta Sant’Antonio – Famiglia Castagnedi Veneto Miglior Valpolicella Doc Rêverie Valpolicella Doc 2025 Zymé Veneto Miglior Valpolicella Ripasso Doc Valpolicella Ripasso Classico Superiore Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2024 Speri Veneto Miglior Valpolicella Superiore Doc Determinazione Valpolicella Superiore Doc 2023 Talestri Veneto Miglior Veneto Igt Hey French You Could Have Made This But You Didn’t Veneto Igt Edizione 5 Pasqua Vini Veneto Miglior Veronese Igt Oseleta Veronese Igt 2016 Zymé Veneto Miglior Collio Doc Manditocai Collio Doc 2024 Livon Friuli-Venezia Giulia Miglior Friuli Colli Orientali Doc Turian Friuli Colli Orientali Ribolla gialla Doc 2023 Collavini Friuli-Venezia Giulia Miglior Friuli Doc Selezione di Piera Friuli Merlot Doc 2018 Gruppo Martellozzo Friuli-Venezia Giulia Miglior Lambrusco di Sorbara Doc Maestro Lambrusco di Sorbara Brut Doc 2020 Quintopasso Emilia-Romagna Miglior Bolgheri Doc Bolgheri Superiore Bolgheri Superiore Doc 2023 Castello di Bolgheri Toscana Miglior Brunello di Montalcino Docg Vigna del Suolo Brunello di Montalcino Docg 2021 Argiano Toscana Miglior Chianti Classico Gran Selezione Docg Sergio Zingarelli Chianti Classico Castellina Gran Selezione Docg 2022 Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli Toscana Miglior Chianti Classico Riserva Docg Chianti Classico Castellina Riserva Chianti Classico Castellina Riserva Docg 2022 Castello La Leccia Toscana Miglior Costa Toscana Igt La Regola Costa Toscana Rosso Igt 2022 Podere La Regola Toscana Miglior Maremma Toscana Doc Capoccia Riserva Maremma Toscana Riserva Ciliegiolo Doc 2021 Vignaioli del Morellino di Scansano Toscana Miglior Toscana Bianco Igt Gamal Toscana Vermentino Igt 2025 Camigliano Toscana Miglior Toscana Rosso Igt Le Forconate Toscana Rosso Igt 2022 Tenuta Le Forconate Toscana Miglior Conero Docg Visions of J Conero Riserva Docg 2021 Fattoria Le Terrazze Marche Miglior Offida Docg Veronica Offida Docg 2025 Le Caniette Marche Miglior Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Vecchie Vigne Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2024 Umani Ronchi Marche Miglior Lazio Igt Mater Matuta Lazio Igt 2020 Casale del Giglio Lazio Miglior Abruzzo Doc Chiamami quando piove Abruzzo Pecorino Doc 2025 Bio Valori Abruzzo Miglior Cerasuolo d’Abruzzo Doc Feuduccio Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2025 Il Feuduccio Abruzzo Miglior Montepulciano d’Abruzzo Doc Monovarietale Montepulciano d’Abruzzo Doc 2022 Nododivino Abruzzo Miglior Terre d’Abruzzo Igt Pecorino Terre d’Abruzzo Igt 2025 Il Feuduccio Abruzzo Miglior Falanghina del Sannio Doc Libero T Particella 031 Falanghina del Sannio Taburno Doc 2021 Fontanavecchia Campania Miglior Irpinia Doc Mattoda’ Irpinia Campi Taurasini Doc 2021 Fonzone Campania Miglior Primitivo di Manduria Doc Chidro Primitivo di Manduria Doc 2022 Masseria Cuturi Puglia Miglior Salento Igt Bisbaia Salento Igt 2023 Tenute Invidia Puglia Miglior Salice Salentino Doc Le Pozzelle Salice Salentino Doc 2025 Candido Puglia Miglior Calabria Bianco Igt Pecorello Calabria Igt 2025 Caparra & Siciliani Calabria Miglior Calabria Rosso Igt Rubénza Calabria Magliocco Igt 2025 Crisa Agricola Calabria Miglior Sicilia Bianco Doc Dalila Sicilia Riserva Doc 2024 Feudo Arancio Sicilia Miglior Sicilia Rosso Doc Cutaja Sicilia Nero d’Avola Riserva 2019 Doc Caruso & Minini Sicilia Miglior Terre Siciliane Igt Terre di Elio Terre Siciliane Nerello Mascalese Igt 2024 Feudo Montoni Sicilia Miglior Cannonau di Sardegna Doc Tèrruas Cannonau di Sardegna Riserva Doc 2023 Su’Entu Sardegna Miglior Vermentino di Gallura Docg Béru Vermentino di Gallura Superiore Docg 2023 Siddùra Sardegna

Il Premio Tipicità: quando il territorio supera i 9 punti

Il terzo riconoscimento speciale riguarda uno degli elementi distintivi di WOW!. Il Premio Tipicità viene assegnato ai vini che hanno ottenuto un voto medio superiore a 9/10 nella valutazione della tipicità. Sono otto le aziende e i vini premiati in questa edizione.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso WOW! The Italian Wine Competition: Premio tipicità 2026 Premio Nome vino Tipologia Cantina Regione Premio Tipicità Praepositus Gewürztraminer Alto Adige Valle Isarco Doc 2024 Abbazia di Novacella Trentino-Alto Adige Premio Tipicità Praepositus Kerner Alto Adige Valle Isarco Doc 2024 Abbazia di Novacella Trentino-Alto Adige Premio Tipicità Mavi Barbera d’Asti Docg 2024 Cadgal Piemonte Premio Tipicità Dedicato a Walter Bolgheri Superiore Doc 2022 Poggio al Tesoro – Marilisa Allegrini Toscana Premio Tipicità La Regola Costa Toscana Rosso Igt 2022 Podere La Regola Toscana Premio Tipicità Amarone della Valpolicella Classico Riserva Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2018 Santa Sofia Veneto Premio Tipicità Determinazione Valpolicella Superiore Doc 2023 Talestri Veneto Premio Tipicità Maternigo Valpolicella Superiore Doc 2022 Tedeschi Veneto Premio Tipicità Rêverie Valpolicella Doc 2025 Zymé Veneto

Il metodo WOW!: la qualità non è una classifica tra vini

Dietro i numeri c'è il lavoro della giuria. Le sessioni di degustazione si svolgono all'Enoluogo di Milano, con tre tavoli da tre giudici, per un totale di nove degustatori per sessione. Il confronto tra i professionisti avviene in un contesto pensato per favorire discussione e condivisione, ma la valutazione parte dall'assaggio individuale. I vini vengono degustati alla cieca, pur fornendo ai giudici le informazioni necessarie a identificarne con precisione l'origine geografica. È una scelta legata proprio alla valutazione della tipicità: conoscere il territorio di riferimento permette di verificare se il vino ne restituisce effettivamente i caratteri, senza rivelare l'identità del produttore.

I vini vengono organizzati in batterie omogenee per origine e caratteristiche, ma ogni campione viene giudicato singolarmente

Un principio fondamentale riguarda poi i flight. I vini vengono organizzati in batterie omogenee per origine e caratteristiche, ma ogni campione viene giudicato singolarmente e non in rapporto agli altri della stessa batteria. Non si tratta quindi di individuare il vino che «vince» sugli altri, ma di verificare se ciascun campione raggiunge i livelli richiesti per una determinata medaglia. La batteria degli Chardonnay dell'Alto Adige è un esempio significativo: sei vini su sette hanno conquistato l'oro. Il risultato dimostra che non esiste una quota prestabilita di medaglie all'interno di una batteria. Se più vini raggiungono gli standard richiesti, possono essere tutti premiati.

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La procedura prevede anche l'apertura di una seconda bottiglia quando emerge un dubbio. Non soltanto in presenza di un evidente difetto di tappo, ma ogni volta che la giuria ritiene necessario verificare il campione prima di esprimere il giudizio definitivo. A completare la valutazione ci sono i commenti dei degustatori. Da quest'anno vengono consegnati alle aziende con la firma dei giudici, una scelta che rafforza il principio di trasparenza e di responsabilità individuale rispetto alle valutazioni espresse. I commenti relativi alle medaglie d'oro e ai premi speciali saranno inoltre pubblicati nello speciale di Civiltà del bere previsto per l'autunno.

Dalle medaglie alle Giornate WOW! Milano