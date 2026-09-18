Calici al Village, degustazioni tra i negozi: tre domeniche per scoprire i vini siciliani

Tre domeniche, 19 cantine e tre diversi momenti dedicati a bianchi, rossi e bollicine siciliane. È la formula scelta per la seconda edizione di Calici al Village, in programma al Sicilia Outlet Village ad Agira (En) il 27 settembre, il 4 e l'11 ottobre 2026. La rassegna porta il vino dentro uno spazio nato per lo shopping, mettendo in relazione degustazione, produttori, musica e vita del Village. Un contesto diverso da quello abituale delle manifestazioni enologiche, nel quale il pubblico potrà muoversi tra gli assaggi e i 170 negozi presenti nella struttura.

Sicilia Outlet Village ospiterà "Calici al Village" per tre domeniche

Tre domeniche, tre letture del vino siciliano tra i negozi

Il calendario è costruito seguendo una progressione per tipologia. Il 27 settembre saranno protagonisti i vini bianchi, con una degustazione dedicata alla freschezza e ai vitigni identitari dell'Isola. Il 4 ottobre toccherà ai rossi, con una selezione orientata alle espressioni più strutturate e al patrimonio vitivinicolo regionale. La rassegna si chiuderà l'11 ottobre con le bollicine, alle quali sarà dedicata una serata dal carattere più conviviale. La divisione in tre appuntamenti permette così di affrontare il patrimonio enologico siciliano attraverso categorie differenti, mantenendo il territorio come filo conduttore.

Saranno 19 le cantine presenti

La particolarità di Calici al Village sta soprattutto nella cornice. La degustazione non si svolge in una tradizionale sala dedicata al vino, ma tra i negozi e gli spazi del Sicilia Outlet Village, in un programma che affianca agli assaggi la musica e il dj set. Il pubblico riceverà calice e ticket di degustazione gratuiti e potrà poi muoversi tra i banchi delle cantine, incontrare i produttori e approfondire le etichette. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione di WineSicily e punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati, ma anche curiosi e visitatori del Village interessati a conoscere una parte della produzione vinicola siciliana.

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