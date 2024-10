Al “Da Vittorio” il Natale inizia il 19 ottobre. Ed è più stellato che mai

«Il Natale, quando arriva... arriva!», diceva una famosa pubblicità. E per la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin di Brusaporto (Bg), quest'anno, il Natale si accende già dal 19 ottobre! Questo, è, infatti, il giorno in si potranno iniziare a prenotare le creazioni natalizie firmate Da Vittorio (attraverso l'e-commerce Da Vittorio Gift Shop, al Cavour1880 a Bergamo o nei Da Vittorio Selection di Albano Sant'Alessandro e Milano. Panettoni, cioccolato, biscotti e tanta magia sono pronti a fare il loro ingresso trionfale, grazie al talento del pastry chef Simone Finazzi e alla creatività del chocolate designer Davide Comaschi. Preparatevi: il Natale 2024 sarà dolce, goloso e, ovviamente... stellato.

I panettoni di Da Vittorio: classico, al cioccolato, con pepite di albicocca e Collio Picolit Doc, Milano

Panettone Da Vittorio: il protagonista indiscusso del Natale

Il vero protagonista del Natale? Ovviamente il panettone, e quello firmato Da Vittorio non è solo un panettone qualsiasi, ma un capolavoro di artigianalità. Quest'anno si potrà scegliere tra tre versioni classiche:

il panettone tradizionale, con frutta candita, uva passa, una glassa di zucchero e mandorle. il panettone al cioccolato, per chi non può resistere alla golosità del cacao. la variante con albicocche e Collio Picolit Doc, una versione gourmet pensata per i palati più raffinati.

Ma la vera novità di quest'anno è il Panettone Milano, un omaggio alla tradizione lombarda. Questa versione, ispirata all'antica ricetta di famiglia, è realizzata senza glassa o mandorle tostate, puntando tutto sulla soffice consistenza dell'impasto, arricchito da burro, vaniglia, agrumi e frutta candita. Il risultato? Un panettone che sa di tradizione, ma con l'inconfondibile tocco Da Vittorio. Per averlo sarà possibile pre-ordinare la propria versione preferita, scegliendo la data di consegna. E per chi non riuscisse a resistere alla tentazione di gustarlo prima delle feste, c'è sempre l'opzione di ritirarlo direttamente in negozio!

Stellato: il mix perfetto tra panettone e pandoro firmato Da Vittorio

Per chi non sa scegliere tra panettone e pandoro e sogna di avere il meglio di entrambi in un unico dolce? Bene, il tuo sogno si è appena avverato. Quest'anno torna, in edizione super limitata di soli 1500 pezzi, Stellato. Immagina un lievitato puro, soffice e dorato, senza canditi, con una forma a stella come un pandoro ma con lo sviluppo verticale tipico del panettone. Insomma, un dolce da sogno! Attenzione, però! Stellato sarà disponibile solo a partire dal 5 dicembre e non sarà possibile pre-ordinarlo. Quindi, preparati ad essere veloce perché... vince chi arriva primo!

Lo stellato di Da Vittorio

Un Natale magico da Da Vittorio con “Gli Elfi di Babbo Natale”

Ogni Natale firmato Da Vittorio è legato a un tema speciale, e quest'anno il tema è “Gli Elfi di Babbo Natale”. Chi sono questi elfi? Sono i piccoli e instancabili aiutanti che rendono possibile la magia del Natale. E per celebrare questi minuscoli eroi, il pastry chef Simone Finazzi, insieme al chocolate designer Davide Comaschi, ha creato un'opera d'arte da mangiare.

Il libro interamente realizzato in cioccolato di Da Vittorio

Parliamo di un libro interamente realizzato in cioccolato, che racconta la storia di elfi come Alabaster Snowball, il responsabile della lista dei buoni e cattivi, o Bushy Evergreen, capo della divisione giocattoli. Non è solo un dolce, è un racconto di Natale fatto di cioccolato che ti farà sognare!

Cioccolato in tutte le sue forme nel Natale di Da Vittorio

Ovviamente, non sarebbe Natale senza una generosa dose di cioccolato, e Da Vittorio non delude mai. Per gli amanti di questo dolce peccato, ecco una collezione completa di prodotti a tema natalizio, tutti rigorosamente in cioccolato:

Il Christmas Tree di cioccolato di Da Vittorio

La Christmas Box , una confezione regalo incisa a mano che racchiude un panettone ricoperto di cioccolato.

, una confezione regalo incisa a mano che racchiude un panettone ricoperto di cioccolato. Il Christmas Tree , perfetto come centrotavola o regalo, con praline alla base e un cuore cremoso.

, perfetto come centrotavola o regalo, con praline alla base e un cuore cremoso. Le Sfere di cioccolato , eleganti come decorazioni natalizie, ognuna con un ripieno diverso.

, eleganti come decorazioni natalizie, ognuna con un ripieno diverso. Gli Snack natalizi , in tre deliziose varianti: caramello e cannella, lampone e cocco, pistacchio e arancia.

, in tre deliziose varianti: caramello e cannella, lampone e cocco, pistacchio e arancia. Il Mosaico Christmas Edition, un'opera d'arte commestibile che ricrea l'immagine di Babbo Natale utilizzando solo diverse varietà di cacao.

Tutte queste delizie sono realizzate senza coloranti artificiali, utilizzando solo le naturali sfumature del cacao, per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche di ogni tipologia.

Carati in versione natalizia Da Vittorio

Se conosci Davide Comaschi, saprai che una delle sue creazioni iconiche sono i Carati, i suoi piccoli gioielli di cioccolato. E per il Natale 2024, i Carati si vestono a festa, arricchiti dal sapore dolce del panettone e dall'intensità del cioccolato più pregiato.

Da Da Vittorio il Calendario dell'Avvento più dolce che ci sia

Non c'è Natale senza un Calendario dell'Avvento, giusto? E quello di Da Vittorio è una vera chicca. A partire dal 25 ottobre, si potrà acquistarlo online o in negozio. Questo prezioso scrigno decorato con immagini invernali nasconde dietro ogni finestrella un dolce tesoro che renderà l'attesa del Natale ancora più dolce.

Il calendario dell'avvento di Da Vittorio

Biscotti natalizi e confezioni regalo da Da Vittorio

E, per concludere in dolcezza, non possiamo non parlare delle dolcezze con base frolla, come i biscotti a forma di albero o gli irresistibili bisco a tema elfico. Ideali per un pensiero goloso da fare agli amici o per regalare a un collega. Per chi desidera fare un figurone con un regalo aziendale, ci sono le confezioni natalizie Da Vittorio, pensate da Rossella Cerea, che uniscono gusto e stile in un'unica soluzione.

Il baule di Natale di Da Vittorio

Insomma, il Natale Da Vittorio 2024 è un inno alla dolcezza, all'artigianalità e alla magia. Con creazioni uniche che spaziano dai panettoni ai cioccolati più pregiati, passando per biscotti e calendari dell'avvento, non c'è dubbio che le festività saranno più dolci e gustose che mai. Preparati a far felici amici, parenti e te stesso con le creazioni Da Vittorio, dove la tradizione incontra la creatività, il tutto condito da un pizzico di magia natalizia.