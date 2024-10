Federica Pagliari e il suo olio: una passione che si rinnova ogni anno

A Montefelcino, nell'azienda agricola di Federica Pagliari, si respira la dedizione per l’olio d’oliva. È un’azienda specializzata nella produzione di oli di varie cultivar, ciascuno con gusti e sensazioni organolettiche differenti. In una piacevole conversazione sull'andamento della stagione olearia con Federica Pagliari, emergono aspetti meravigliosi di questa preziosità della terra, che offre innumerevoli benefici per la salute, oltre ad arricchire il gusto e la cucina.

Da destra, Federica Pagliari, sua figlia e suo marito Valerio

La stagione olearia è in piena attività e la raccolta delle olive sta dando i primi risultati. Dopo una resa iniziale bassissima, che sfiorava il 5-6%, si stanno gradualmente raggiungendo rese leggermente più alte; ciò fa ben sperare per un raccolto 2024 promettente.

La qualità è altissima e anche i vari cultivar stanno dando buoni risultati. Difficilmente si supererà il 10% di resa, ma la soddisfazione è immensa per la qualità eccelsa e la ricchezza di polifenoli. L’olio nuovo è qualcosa di unico: il primo olio verde, con una clorofilla straordinaria, sta dando risultati degni di nota.

Vedere un olio nuovo meraviglioso su una fetta di pane cotto nel forno a legna è un’esperienza unica e magica: una clorofilla che regala un colore incantevole e un profumo intenso, con una tonalità luminosa che esprime tutto il piacere di gustare un prodotto naturale e prezioso. Un assaggio di pane e olio è un piacere da provare in ogni occasione, dall’aperitivo o antipasto fino alla merenda o all’apericena; non si può non iniziare con un assaggio di olio nuovo.

Questo è un grande simbolo della dieta mediterranea, che sostiene il nostro benessere e ci rende migliori.

