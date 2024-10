La storia del Burro Gourmet: un’eccellenza che nasce in Normandia

La produzione del Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel® affonda le radici nella Normandia, una regione verdeggiante della Francia dove i prati si estendono a perdita d’occhio e il clima umido accoglie l'aria del mare. Questo territorio offre condizioni uniche che contribuiscono alla qualità superiore del burro: grazie all’ambiente ricco e alle caratteristiche nutritive del suolo, l’erba cresce particolarmente verde e nutriente.

Il Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel® ha origine in Normandia

Le mucche che pascolano liberamente in questi prati si nutrono di questa vegetazione, producendo così un latte di qualità. Da questo latte, accuratamente selezionato, si avvia il percorso che porterà alla creazione del burro, il tutto in meno di 72 ore.

La trasformazione: dal latte alla panna

Il processo produttivo del burro inizia con la trasformazione del latte in panna. Questo passaggio avviene seguendo metodi completamente naturali e prevede, come prime fasi, la scrematura del latte, seguita dalla pastorizzazione e infine dalla maturazione fisica. Il latte viene quindi sottoposto a una serie di lavorazioni che rispettano il prodotto, preparando la panna alla fase successiva.

Il Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel® racchiude in sè l'essenza della terra d'origine

È qui che entra in gioco l’arte del burro e il savoir-faire tradizionale della Normandia. La panna viene quindi sottoposta a un processo di zangolatura, sempre eseguito secondo pratiche naturali. Questo processo artigianale consente di trasformare la panna in un burro dal sapore ricco e autentico, che racchiude in sé l’essenza della terra d’origine. L’intera lavorazione, dal latte fino al prodotto finale, è concepita per mantenere intatti gli aromi e il gusto del burro, assicurando una qualità elevata.

Caratteristiche del Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel®

Il risultato di questa lavorazione accurata è un burro dalla consistenza morbida e facilmente incorporabile, perfetto per arricchire ogni tipo di ricetta. Il sapore che ne deriva è intenso, aromatico, e si riflette nel gusto finale delle creazioni culinarie. Questo burro non è solo un ingrediente, ma una nota distintiva che arricchisce e valorizza i piatti grazie alle sue qualità organolettiche.

Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel®

Il Burro Gourmet Elle & Vire Professionnel® 82% m.g. è disponibile in formati da 500 e 250 g, e si adatta a molti tipi di preparazioni, sia dolci che salate. In cucina, infatti, può essere utilizzato per esaltare il sapore di primi piatti, secondi di carne e pesce, contorni di verdure, o ancora per aggiungere un tocco speciale a vellutate e focacce.

Per soddisfare le diverse esigenze culinarie, esiste anche una versione semi-salata del burro, con una percentuale di 80% m.g., disponibile in rotoli da 250 g. Questo burro, grazie alla sua leggera sapidità, è ideale per aperitivi sfiziosi e può essere utilizzato in abbinamento con canapè, salse, tartine, ed altre preparazioni in cui il gusto leggermente salato diventa un valore aggiunto.

Per info: sul sito www.elle-et-vire.it e sulla pagina Instagram @elleetvirepro_it