Perugia e la rivoluzione del cacao: nasce l'osservatorio internazionale?

A Perugia, città simbolo della tradizione cioccolatiera, è stata ufficialmente firmata la lettera di intenti per la creazione dell'Osservatorio internazionale del cacao e del cioccolato. L'iniziativa, nata dalla proposta di Destinazione Cioccolato Srl e promossa dalla Camera di Commercio dell'Umbria, si pone l'ambizioso obiettivo di migliorare la sostenibilità, la trasparenza e l'innovazione in una delle filiere più complesse e affascinanti del mondo.

Perugia: firmata la lettera di intenti per creare un osservatorio internazionale del cacao e cioccolato

La firma è avvenuta nella Sala Fiume di Palazzo Donini, in occasione di Eurochocolate, evento che ogni anno trasforma Perugia nel cuore pulsante della cultura del cioccolato. Tra i firmatari della lettera, alcuni rappresentanti di istituzioni chiave come il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, il rettore dell'Università per stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, e l'assessore allo Sviluppo economico comunale, Andrea Stafisso.

Un osservatorio per la filiera del cacao e del cioccolato

La creazione dell'Osservatorio internazionale del cacao e del cioccolato nasce dalla consapevolezza delle sfide che attendono il comparto. Tra queste, la necessità di una maggiore trasparenza e tracciabilità, il miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori e la promozione di pratiche sostenibili lungo tutta la catena produttiva. Gli attori coinvolti riconoscono l'urgenza di un approccio condiviso e multilaterale, che favorisca un dialogo costruttivo e lo scambio di conoscenze tra i diversi protagonisti della filiera.

La filiera del cacao e del cioccolato, ricordiamo, è complessa, estendendosi dai piccoli produttori nei Paesi in via di sviluppo fino ai mercati globali. Per questo, l'Osservatorio si propone di perseguire cinque obiettivi principali:

Favorire il dialogo tra leader del comparto, produttori, ong ed esperti accademici. Promuovere trasparenza e tracciabilità per garantire un approvvigionamento responsabile. Condividere dati e strumenti informativi per incentivare la sostenibilità. Ricercare e diffondere soluzioni tecnologiche innovative. Sensibilizzare i consumatori verso un consumo più etico e consapevole.

Un passo avanti verso un cacao etico: firmata la lettera di intenti per l'Osservatorio internazionale

Inoltre, alla cerimonia erano presenti anche personalità internazionali del mondo del cacao, tra cui Julien Simonis di Cacao of Excellence, Caroline Lubbers, co-fondatrice del Chocoa Festival, e Michele Nardella, direttore generale della divisione economico-statistica dell'Icco (International cocoa organization). Presenze che hanno sottolineato l'importanza di unire forze e competenze per affrontare le opportunità e le criticità del comparto.