Come l'acqua filtrata ha rivoluzionato il consumo sostenibile in Italia

Brita Italia, divisione del Gruppo Brita e tra i leader mondiali nella filtrazione dell'acqua, festeggia il suo 20° anniversario nel mercato italiano. Dal 2004, anno della sua nascita, l'azienda ha saputo innovare e crescere, consolidando la propria posizione in un settore sempre più orientato alla sostenibilità e al benessere dei consumatori.

La storia di Brita Italia: 20 anni tra Horeca, consumer e sostenibilità

La storia di Brita

Brita Italia è nata come divisione dedicata al settore Horeca (hotel, ristoranti e catering), conquistando rapidamente una solida reputazione per l'eccellenza dei suoi prodotti. Nel 2008, l'azienda ha ampliato il proprio focus al mercato consumer, introducendo la famosa caraffa filtrante che ha rivoluzionato le abitudini di consumo dell'acqua in milioni di famiglie italiane. Nel 2024, Brita Italia guarda avanti con il lancio di innovativi water dispenser, simbolo di un impegno costante verso un futuro più sostenibile. Oggi, con un fatturato che supera i 32 milioni di euro e un team di 35 dipendenti, Brita Italia rappresenta un modello di eccellenza nel panorama imprenditoriale del Paese. Il dato più significativo è la crescita del mercato dal 2018: un incremento del 150%, riflesso dell'apertura degli italiani a scelte più consapevoli per il consumo d'acqua.

Innovazione e sostenibilità: i pilastri di Brita

Il successo di Brita Italia è radicato in una filosofia aziendale che combina innovazione continua, qualità eccellente e impegno ambientale. Fin dall'inizio, l'azienda ha anticipato i bisogni dei consumatori, proponendo soluzioni che hanno trasformato il modo di consumare l'acqua. La caraffa filtrante è diventata un’icona non solo di praticità, ma anche di design e rispetto per l’ambiente. Questa innovazione ha permesso di ridurre drasticamente il consumo di bottiglie di plastica, offrendo un'alternativa ecologica ed economicamente vantaggiosa.

Il futuro sostenibile di Brita

Tra i valori fondamentali del Gruppo Brita spicca il concetto di "Thinking in generation", un impegno a lungo termine per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita delle generazioni future. Entro il 2025, Brita punta a evitare l'uso di 6,5 miliardi di bottiglie di plastica e ridurre di 1 milione di tonnellate le emissioni globali di CO2. Questi ambiziosi obiettivi si inseriscono perfettamente nei principi di sostenibilità definiti dall'Onu nell'Agenda 2030. Brita dimostra così di essere non solo un'azienda leader nel mercato, ma anche un attore consapevole nella sfida globale per la salvaguardia dell'ambiente.

Brita ambiente di lavoro eccellente

Nel 2023, Brita Italia è stata certificata "Best Place to Work", a conferma del suo impegno per il benessere e la valorizzazione dei propri dipendenti. Questo risultato testimonia una cultura aziendale inclusiva, dove il talento è riconosciuto e supportato. Secondo Lorenzo Sarvello, amministratore delegato di Brita Italia, «Creare un ambiente stimolante per i nostri collaboratori è fondamentale per affrontare con successo le sfide del futuro». L'attenzione alle persone si riflette in un forte senso di appartenenza e nella capacità dell'azienda di attrarre i migliori talenti.

Brita: educazione e cultura dell'acqua

Oltre all'innovazione tecnologica, Brita si distingue per il suo contributo alla diffusione di una vera e propria cultura dell'acqua. Attraverso la figura del Water Sommelier, l'azienda educa i consumatori a riconoscere le diverse sfumature di gusto dell'acqua filtrata. Questo approccio va oltre il semplice consumo: bere acqua filtrata diventa un piacere sensoriale e un gesto di benessere. L'acqua filtrata Brita è anche protagonista nel mondo professionale, dove collabora con chef, baristi e mixologist per valorizzare la qualità dell'acqua come ingrediente fondamentale in ricette, cocktail e persino dolci di alta pasticceria.

Brita Italia non intende fermarsi qui. Nel 2024 lancerà i nuovi water dispenser, prodotti interamente in Italia, confermando il suo impegno per l'eccellenza locale e l'innovazione. Questi dispositivi, progettati per uffici e spazi pubblici, rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni sostenibili per il consumo di acqua. Inoltre, l'azienda sta lavorando a nuove tecnologie che permetteranno una maggiore personalizzazione dell'esperienza del consumatore, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta e consolidare la propria posizione di leadership.

I numeri del Gruppo Brita: un leader globale

Con un fatturato globale di 691 milioni di euro e una presenza in 69 Paesi, il Gruppo Brita è uno dei principali attori nel settore dell'ottimizzazione dell'acqua potabile. Fondato nel 1966, il gruppo ha mantenuto la propria identità di azienda familiare, espandendosi con filiali, siti produttivi e collaborazioni strategiche in tutto il mondo. La partnership con Whale and Dolphin Conservation (WDC), attiva dal 2016, sottolinea l'impegno di Brita per la protezione degli oceani e la lotta contro i rifiuti di plastica, un altro tassello importante nella visione sostenibile dell'azienda.