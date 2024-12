Ercole Olivario 2025: come partecipare e quali sono le novità del concorso

È ufficialmente aperta la campagna iscrizioni per la 33ª edizione di Ercole Olivario, il concorso nazionale nato per valorizzare le eccellenze olearie italiane. Con il soprannome di “Oscar dell'olio”, questa competizione si distingue per il suo impegno nel promuovere la qualità e la tradizione dell'olio extravergine d'oliva italiano, offrendo una vetrina di rilievo ai produttori di tutto il Paese. Tra le novità di quest'anno spicca l'aumento dei requisiti di qualità, con un punteggio minimo di 75/100 per accedere alle selezioni nazionali, l'incremento a 120 del numero massimo di oli ammessi in finale, e l'integrazione della sezione speciale “La goccia d'Ercole” nel regolamento ufficiale.

Ercole Olivario 2025: aperte le iscrizioni all'Oscar dell'olio

Ercole Olivario 2025: modalità di partecipazione e scadenze

Le iscrizioni, aperte fino a giovedì 16 gennaio 2025, sono riservate ai produttori di olio extravergine d'oliva italiano di qualità, frutto della molitura della campagna olivicola in corso. Ogni produttore può presentare un solo olio per ciascuna delle due categorie in gara: oli a denominazione d'origine certificata (Dop e Igp) e oli extravergini, la cui territorialità sarà attestata da autodichiarazione. La domanda può essere inoltrata online attraverso il sito ufficiale dell'Ercole Olivario, nella sezione dedicata all'edizione 2025, oppure inviata via e-mail all'indirizzo ercoleolivario@umbria.camcom.it.

“La goccia d'Ercole”: un riconoscimento speciale per le piccole produzioni

Tra le novità più significative del regolamento 2025, dicevamo, spicca l'integrazione della sezione speciale “La goccia d'Ercole”, introdotta per celebrare le piccole produzioni olearie, spesso trascurate nei concorsi tradizionali. Destinato alle aziende con una produzione limitata ma in grado di realizzare lotti omogenei tra 5 e 9,5 quintali, il premio si suddivide in tre categorie: fruttato leggero, medio e intenso. Gli oli selezionati saranno premiati durante la cerimonia finale e godranno di visibilità a livello nazionale, confermando l'impegno dell'Ercole Olivario nel sostenere anche le realtà più piccole ma di grande qualità.

I finalisti e i Tempietti di Ercole Olivario

Le selezioni nazionali, che si terranno a Perugia dal 14 al 17 aprile 2025, ammetteranno un massimo di sei oli per regione, selezionati tra i primi tre classificati di ciascuna categoria e con un punteggio minimo di 75/100. Tuttavia, ogni territorio potrà proporre un numero maggiore di rappresentanti per una specifica categoria, se ritenuto necessario per valorizzare le peculiarità locali. I vincitori saranno proclamati il 14 e 15 maggio, sempre a Perugia, dove i primi classificati delle due categorie (Dop/Igp ed extravergine) per ogni tipologia di fruttato (leggero, medio, intenso) riceveranno i prestigiosi Tempietti. Inoltre, sei ulteriori premi saranno distribuiti proporzionalmente al numero di oli presenti in ciascuna tipologia di fruttato.

Il Tempietto assegnato ai vincitori di Ercole Olivario

Ercole Olivario: premi speciali e menzioni per valorizzare la diversità

Il concorso prevede anche una serie di menzioni speciali per riconoscere caratteristiche specifiche e iniziative innovative. Tra queste, spiccano la Menzione “Olio biologico” per il miglior prodotto certificato, la menzione “Monocultivar” per l'olio ottenuto da una sola varietà di oliva, e il premio speciale Amphora Olearia, dedicato al miglior packaging. Premi specifici saranno inoltre assegnati ai giovani imprenditori Under 40, alle imprenditrici donne, alle aziende che si distinguono nella comunicazione digitale e a quelle impegnate nell'oleoturismo. Infine, per onorare figure di spicco nel settore, il Premio Lekythos, istituito in memoria di Tonino Zelinotti e Gian Francesco Montedoro, celebrerà chiunque abbia contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura dell'olio di qualità.

Ercole Olivario, un'organizzazione di alto livello

Il concorso, organizzato da Unioncamere nazionale in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, si avvale del sostegno di Ice, oltre al contributo di enti scientifici e associazioni di categoria. Grazie a questa sinergia, Ercole Olivario continua a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva italiano nel panorama nazionale e internazionale.