Gorgonzola Dop: Leader in Piemonte con un valore di 430 milioni di euro

Con un valore alla produzione di 430 milioni di euro (+12% sul 2022) e un balzo dell'38% nelle esportazioni fino a 203 milioni di euro, il Gorgonzola Dop si conferma un'eccellenza italiana fondamentale sia per la Lombardia sia per il Piemonte. Secondo il Rapporto Ismea-Qualivita, che analizza i dati delle filiere enogastronomiche Dop e Igp Made in Italy nel 2023, questo prodotto è la sesta denominazione Dop alimentare a livello nazionale (preceduto da Grana Padano Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Mozzarella di bufala campana Dop, Pecorino romano Dop) e la più importante del settore food nella regione Piemonte, dove rappresenta il primo prodotto per valore. Quasi 5,2 milioni di forme prodotte nel 2023 (+2,59%) dimostrano un settore in forte espansione, con il 33% della produzione destinato all'export verso ben 87 Paesi nel mondo.

La leadership economica del Gorgonzola Dop

Il Piemonte è il cuore produttivo di questa eccellenza, con circa 3.7 milioni di forme provenienti dalla regione, in un contesto in cui il comparto food certificato ha generato un valore di 393 milioni di euro (+6,6%) nel 2023.

La Lombardia, invece, ha raggiunto un valore complessivo di 2.085 milioni di euro (+4,2%) attraverso 34 filiere alimentari certificate, con il Gorgonzola Dop che è la quarta denominazione più rilevante. Questo successo economico è sostenuto da un vasto tessuto produttivo, con oltre 4mila operatori e circa 1.800 aziende agricole attive tra Piemonte e Lombardia.

Gorgonzola Dop: storia di tradizione e innovazione

La produzione del Gorgonzola non è solo tradizione, ma anche innovazione: oltre il valore storico e culturale, questo prodotto simbolo si evolve grazie a pratiche sostenibili e moderni metodi produttivi. L'attenzione alla qualità, combinata a strategie moderne di innovazione, ha spinto il Gorgonzola Dop in nuovi mercati internazionali, rendendolo un simbolo del successo italiano.

La sinergia tra tradizione, sviluppo sostenibile e ricerca è fondamentale per affrontare le sfide globali senza compromettere la qualità tradizionale.

Gorgonzola Dop: numeri da record, +38% nelle esportazioni nel 2023

Il Consorzio Gorgonzola Dop e il futuro delle certificazioni

Grazie al supporto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop, questo prodotto non è solo una risorsa economica, ma anche un simbolo della qualità Made in Italy. Coordinando oltre 37 aziende consorziate e il lavoro di circa 1.800 aziende agricole, il Consorzio si impegna per garantire qualità, sostenibilità e sviluppo internazionale.