Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel®: un “tocco acido” in cucina

Elle & Vire Professionnel®, il rinomato brand francese leader nei prodotti lattieri per i professionisti di ristorazione e pasticceria, ha lanciato nel 2024 Cooking Cream Sour Taste: una deliziosa panna che racchiude tutto il gusto della “crème fraîche” francese e promette di rivoluzionare il “tocco acido” in cucina.

Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel®

Con il 12% m.g., dunque a basso tenore di grassi, è ideale in preparazioni sia calde che fredde; il suo gusto fresco con note acidule e la texture cremosa la rendono perfetta per piatti autentici e gourmet, esaltando consistenze e sapori senza coprire. Oltre al gusto eccezionale, Cooking Cream Sour Taste offre grande praticità: non sarà più necessario aggiungere ingredienti acidi per addensare, basterà questa eccezionale panna pronta all’uso per raggiungere la consistenza perfetta. Con una lunga shelf life e un formato pratico e richiudibile, è ideale per le esigenze del professionista che ricerca l’eccellenza, nelle materie prime e nel risultato finale.

Pierre Gagnaire: «Con Cooking Cream Sour Taste l’acidità esalta i sapori»

Supportata dallo chef pluristellato Pierre Gagnaire, storico testimonial di Elle & Vire Professionnel®, Cooking Cream Sour Taste viene elogiata per il suo contributo innovativo: «è una grande scoperta, penso che colmerà un vuoto. Mai dimenticare che l’acidità esalta i sapori».

Pierre Gagnaire

Cooking Cream Sour Taste: indispensabile anche nel banqueting

Cooking Cream Sour Taste è perfetta per ogni cucina e laboratorio, pasticceria inclusa, e si rivela particolarmente performante nel catering. Questa panna risponde infatti alla sfida di conciliare performance di gusto, costanza di risultato e facilità di lavorazione, senza rinunciare alla creatività.

Cooking Cream Sour Taste: è ideale in preparazioni sia calde che fredde

È un vero game changer in questo senso, poiché porta anche le preparazioni più semplici ad un livello superiore: bastano poche materie prime eccellenti e il tocco di Cooking Cream Sour Taste per esaltare un bouquet di sensazioni e valorizzare ogni ingrediente. La sua versatilità la rende adatta a infinite preparazioni, garantendo un “effetto wow” ad ogni assaggio.

Per ulteriori informazioni, spunti e idee, è disponibile il sito www.elle-et-vire.it e la pagina Instagram @elleetvirepro_it