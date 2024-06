Estate 2024, che gelato mangeremo? Dai dolci in cono alle proposte stellate

Il sole non è ancora al suo apice, ma il mondo del gelato artigianale brulica già di fermento e novità! Tradizione, innovazione e accostamenti stellati dominano le tendenze del gelato dell'estate 2024, offrendo un panorama di gusti e sensazioni che conquisteranno il palato degli appassionati. Tra le tendenze del 2024 quella di riportare in versione gelato i dolci che hanno fatto la storia della pasticceria italiana. Scopriamo insieme le novità nel mondo del gelato per l’estate 2024.

Coppa sorbetto limone e fragola di Pasticceria Martesana Foto: Carmen Mitrotta

Gelati 2024: nelle pasticcerie i classici in nuova veste

Pasticceria Martesana: Torta Martesana e Panettone si trasformano in gelato

Enzo Santoro e il team di maestri di Pasticceria Martesana a Milano sorprendono con una novità assoluta: la linea di gelati che reinterpreta i dolci iconici della pasticceria in un'esplosione di gusto e freschezza. Crema Pasticciera 1966, Torta Martesana e Panettone diventano così gelati cremosi e avvolgenti, mantenendo intatto il loro sapore autentico e inconfondibile.

Martesana - Cono Torta Martesana. Foto: Carmen Mitrotta

Completano la proposta 18 gusti classici e rivisitazioni creative, come il cannolo siciliano, il tiramisù e il croccantino all'amarena. Ma la novità 2024 è l’iconico maritozzo che abbandona la panna per farcirsi di golosissimo gelato. Il gelato Martesana, mantecato al momento, nasce anche grazie all'incontro tra il team di Pasticcieri Martesana e il Maestro Maurizio Poloni, 3 Coni Gambero Rosso.

Per maggiori informazioni: Pasticceria Martesana Milano Cagliero

Il Signore di Carbognano: Candiero e Cioccolato di Modica per un viaggio in Sicilia

A Palermo, Il Signore di Carbognano riporta in auge il candiero, un antico gelato al gelsomino e cannella amato anche da Leonardo Sciascia.

Il Signore di Carbognano riporta in auge il candiero

Accanto a questo gusto storico, la gelateria propone il cioccolato di Modica in quattro varianti - Classico, al peperoncino, al cardamomo e all'arancia - e altri classici siciliani come il cannolo e il tiramisù. I gelati sono disponibili in coppetta, cono e vaschette d'asporto.

Per maggiori informazioni: Signor di Carbognano

Romanengo: nel gelato sapori di una volta, unici e introvabili

L'antica confetteria Romanengo porta a Milano i suoi gelati artigianali realizzati con ingredienti pregiati e lavorazioni tradizionali. Tra i must-try, il fiordilatte al profumo di fiori d'arancio e il fiordilatte al profumo di petali di rosa, caratterizzati da profumi delicati e persistenti.

I nuovi gusti di Romanengo

Oltre ai classici, Romanengo propone anche gusti unici come la crema di gianduia con granella di nocciole caramellate e la crema di pistacchio con granella di pistacchi salati. I gelati sono disponibili in coni, coppette, vaschette d'asporto e bon bon glacés.

Per maggiori informazioni: Romanengo

Ciacco: "senza" è la parola d'ordine per un gelato sano e gustoso

Ciacco, maestro del gelato sano e gustoso, propone per l'estate 2024 ricette senza additivi, conservanti o coloranti artificiali. Solo latte per le creme, acqua per i sorbetti, zucchero, proteine e fibre vegetali per un gelato che non rinuncia al gusto.

Il gelato sano di Ciacco

Tra i nuovi gusti, crema di riso con mandorle caramellate e sorbetto al mango con menta. Ciacco si è recentemente trasferito in nuovi e più ampi spazi a Milano, dove continuerà a creare le sue eccellenti creazioni.

Per maggiori informazioni: Ciaccolab

Il gelato secondo gli chef

Il gelato secondo Paolo Griffa

Lo chef Paolo Griffa, una Stella Michelin con il suo Caffè Nazionale di Aosta, continua a stupire con le sue creazioni innovative. La novità di stagione è il gelato soffice, frutto di una collaborazione con l'azienda Carpigiani che ha fornito a Griffa un nuovo macchinario per la mantecatura al momento del servizio. Questo gelato artigianale si distingue per la sua consistenza morbida e cremosa, che lo rende perfetto per diverse modalità di consumo. Oltre alla tradizionale coppa o all'abbinamento con frutti di bosco o fragole, il gelato soffice si presta per un affogato con caffè speciali o per una versione da passeggio che farcisce un delizioso croissant. Tra i gusti proposti, un grande classico come la crema vaniglia fa da base all'offerta, affiancata ogni settimana da un secondo gusto come nocciola, cioccolato o pistacchio. Non mancano inoltre gusti stagionali che valorizzano i prodotti freschi del territorio.

Flower Power di Paolo Griffa

Il gelato è un elemento chiave anche nei menu degustazione Arte e Natura del ristorante Paolo Griffa al Caffè Nazionale. Nel menu Arte, dove ogni portata trae ispirazione dalle opere di un artista internazionale, il dessert si rifà a "Dropping a Han Dynasty urn" dell'artista dissidente cinese Ai Weiwei. Un omaggio attraverso un dessert composto da un vaso di cioccolato caramellato farcito con gelato di riso Artemide, caramel mou all'aceto di riso nero, riso soffiato al miele, spugna alle arachidi e albicocche secche reidratate con acqua allo zenzero. Nel menu Natura, invece, torna un classico della pasticceria di Griffa: il Flower Power. In questa stagione, il dessert si declina nella fragola, con un cremoso gelato che verrà poi sostituito da ciliegie, pesche e albicocche al variare delle stagioni, arricchito con fiori di sambuco e olmaria.

Caffè Nazionale | Piazza Chanoux 9 - 1100 Aosta | Tel 0165 525356

Il gelato secondo Massimiliano Mascia

Lo chef Massimiliano Mascia al Ristorante San Domenico di Imola, due Stelle Michelin, celebra l'estate con un trionfo di gelati artigianali realizzati con i migliori prodotti di stagione. Fragole, albicocche, pesche, melone e molto altro: i gusti dei gelati del Ristorante San Domenico cambiano con il ritmo delle stagioni, offrendo un'esperienza di gusto sempre nuova e sorprendente. Oltre ai gusti classici come crema, limone, cioccolato e lampone, il menu propone anche varianti creative che esaltano i sapori dell'estate. Il gelato alla pesca, ad esempio, viene arricchito con un sentore agrumato di verbena, mentre il gelato all'albicocca acquista un tocco di freschezza con l'aggiunta di lime.

Meringato alle fragole, gelato di crema alla scorza di limone e olio al basilico. del San Domenico di Imola

I gelati del Ristorante San Domenico non sono solo un semplice dessert, ma veri e propri capolavori di pasticceria. Vengono utilizzati solo ingredienti freschi e di alta qualità, lavorati con cura e maestria per creare un'esperienza di gusto unica e indimenticabile. I nuovi dessert del Ristorante San Domenico sono il modo perfetto per concludere in bellezza un pasto memorabile. Il gelato al lampone viene abbinato a una barretta al cocco e caramello salato con cremoso sempre ai lamponi; il gelato alla crema completa il meringato alla fragola con coulis di fragole e basilico; mentre il gelato al cioccolato si ammorbidisce in una salsa calda al cacao amaro

Ristorante San Domenico | Via G. Sacchi 1 - Imola (Bo) | Tel 0542.29000