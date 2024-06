Asiago DOP, l'estate è più “fresca” con la nuova campagna di comunicazione

A partire dal 26 giugno, il Consorzio tutela formaggio Asiago lancerà una nuova campagna di comunicazione su radio nazionali e canali digitali intitolata "Rinfreschiamo i soliti piatti?", pensata per promuovere l'Asiago DOP Fresco. Questo formaggio, che rappresenta al meglio la leggerezza dell'estate, si distingue per il suo carattere giovane e di facile utilizzo, perfetto per chi cerca un'alimentazione gustosa e fresca nei mesi estivi.

Asiago Dop, per l'estate arriva la nuova campagna di comunicazione radio e digital

Asiago Dop Fresco: sapore e praticità per l'estate, protagonista della nuova campagna

L'Asiago Dop Fresco è un prodotto ricco di proteine di alta qualità e nutrienti essenziali per il benessere dell'organismo. Con il suo gusto giovane, leggero e delicato, stagionato per 20 giorni, ha una consistenza morbida che si scioglie facilmente in bocca, liberando una nota dolce e avvolgente, con sapore di latte appena munto e profumi che richiamano lo yogurt e il burro. Versatile e semplice da usare, l'Asiago DOP Fresco è al centro della nuova campagna di comunicazione del Consorzio, con tante ricette gustose da realizzare in poco tempo. Vero alleato della calda estate 2024, sarà anche l'Asiago DOP Fresco Riserva, stagionato 40 giorni, che offre un sapore più deciso e una consistenza corposa, per un'esperienza gustativa più ricca e complessa.

Questa nuova campagna estiva risponde alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione, amante di nuovi stili e tendenze di consumo. Basata sui valori di convivialità e piacere autentico dello stare insieme, la pianificazione include canali digitali e radio nazionali come Rtl 102.5, raggiungendo un vasto pubblico di appassionati e curiosi che desiderano conoscere il volto giovane e leggero del formaggio Asiago Dop.