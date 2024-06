ProFree: la nuova linea di miscele senza glutine di Nt Food

Continua il percorso di Nutrifree a fianco dei professionisti per rendere più inclusivo il mondo del fuori casa. La partnership con Cast Alimenti, una delle più importanti scuole di cucina in Italia, ha permesso al brand di mettere a fuoco le esigenze dei professionisti dell’arte bianca sul tema del free from food.

Nutrifree presenta ProFree, la nuova linea di miscele senza glutine tecnicamente bilanciate dedicate al target professional

Dopo importanti ricerche e studi al fianco di figure specializzate, Nutrifree presenta ProFree, la nuova linea di miscele senza glutine tecnicamente bilanciate dedicate al target professional, studiate in collaborazione con Andrea Bonati, presidente del Consorzio Pasticceri Artigiani Bergamaschi e docente di Cast Alimenti specializzato sul free from.

ProFree: miscele senza glutine per un mondo inclusivo e gustoso

«Senza glutine, per noi, è sinonimo di inclusione e di qualità - afferma Paolo Baronti, Marketing manager Nt Food-Nutrifree - pertanto, con i nostri prodotti professionali puntiamo a offrire a pasticcerie, ristoranti e pizzerie, miscele tecnicamente bilanciate e versatili che possano permettere di ricreare prodotti free from buoni, gustosi e appaganti. La collaborazione con Cast è stata fondamentale per conoscere a fondo le esigenze del settore e tradurle nella gamma ProFree e nell’offerta formativa che l’accompagna, che riteniamo rappresenti un grande valore aggiunto per i professionisti».

ProFree punta, infatti, a garantire una consulenza costante al target professional e, con la collaborazione di Andrea Bonati, ha dato vita a una piattaforma di e-learning, ricca di video-tutorial e di indicazioni utili per l’utilizzo ottimale delle miscele.

«Per il professionista è fondamentale conoscere a fondo le diverse formulazioni e comprenderne le caratteristiche tecniche. - commenta Andrea Bonati, docente di Cast Alimenti specializzato sul free from - I video tutorial e i ricettari che abbiamo messo a punto sono un valido supporto per ottenere la massima performance dalle Miscele ProFree, lasciando spazio però alla personalizzazione. Ma la piattaforma ProFree è anche uno spazio in cui scoprire tutte le opportunità del senza glutine e ottenere indicazioni su come offrirlo in sicurezza dando vita a laboratori inclusivi, capaci di accogliere tutti con prodotti gustosi e di qualità».

ProFree: la nuova era del senza glutine per pasticceri, pizzaioli e chef

ProFree nasce da un restyling di ricettazione e grafica della linea di mix e farine Nutrifree Professional ed oggi conta 8 diverse miscele, tra cui due importanti novità: la miscela “Aries” ideale per brioche, croissant e pasta sfoglia, e “Lyra”, la miscela bilanciata ideale per panificati speciali e grandi lievitati.

I formati delle miscele sono tutti da 15 Kg facilmente movimentabili per l’operatore. Formato, inoltre, che limita lo spreco di prodotto e consente di assortire un maggior numero di mix diversi con conseguente possibilità di arricchire la vetrina con una scelta più ampia di prodotti. E, in un settore in cui il packaging è sempre più funzionale ed esteticamente accattivante, anche la grafica di ProFree è andata in questa direzione puntando su un visual in grado di comunicare il brand e il valore del prodotto, mettendo soprattutto in risalto un’etichetta chiara e pulita al fine di valorizzarne la qualità.

La scelta, infine, di dedicare a ogni miscela il nome di una costellazione è sintomo di uno studio e un’attenzione volta a garantire un prodotto in grado di far sognare attraverso il gusto rimanendo ben ancorati ad una realtà in cui la democratizzazione del cibo e l’inclusività sono possibili.

La linea Pro-Free di Nutrifree

Orion : Miscela bilanciata ideale per pane, panini, focaccia e pizza. Forte spinta nella lievitazione, crosta dorata e croccante

: Miscela bilanciata ideale per pane, panini, focaccia e pizza. Forte spinta nella lievitazione, crosta dorata e croccante Aries : Miscela bilanciata ideale per brioche, croissant e pasta sfoglia. Sfogliatura ottimale, esalta il gusto e il profumo dei prodotti

: Miscela bilanciata ideale per brioche, croissant e pasta sfoglia. Sfogliatura ottimale, esalta il gusto e il profumo dei prodotti Helios : Miscela bilanciata ideale per pasta fresca e pasta fresca ripiena. Ottima per impasti con o senza uova. Idonea sia per processi manuali che meccanici

: Miscela bilanciata ideale per pasta fresca e pasta fresca ripiena. Ottima per impasti con o senza uova. Idonea sia per processi manuali che meccanici Draco : Miscela bilanciata con farina integrale, senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per pane, panini, focaccia e pizza. La farina di grano saraceno e la crusca di riso garantiscono un gusto rustico e ricercato

: Miscela bilanciata con farina integrale, senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per pane, panini, focaccia e pizza. La farina di grano saraceno e la crusca di riso garantiscono un gusto rustico e ricercato Libra : Miscela bilanciata senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per masse montate, bignè e pan di spagna. Grande lavorabilità e resa, ottima tenuta in lievitazione e aumento di volume in cottura

: Miscela bilanciata senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per masse montate, bignè e pan di spagna. Grande lavorabilità e resa, ottima tenuta in lievitazione e aumento di volume in cottura Virgo : Miscela bilanciata ideale per pasta frolla, sableè e masse montate. Garantisce un impasto leggero e delicato, adatto a lievitazioni veloci

: Miscela bilanciata ideale per pasta frolla, sableè e masse montate. Garantisce un impasto leggero e delicato, adatto a lievitazioni veloci Cielo : Miscela bilanciata con amido di frumento deglutinato, senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per prodotti da forno dolci e salati. Ottima consistenza d’impasto, garantisce un’alveolatura soffice e uno sviluppo eccellente

: Miscela bilanciata con amido di frumento deglutinato, senza sale e zuccheri aggiunti; ideale per prodotti da forno dolci e salati. Ottima consistenza d’impasto, garantisce un’alveolatura soffice e uno sviluppo eccellente Lyra: Miscela bilanciata ideale per panificati speciali e grandi lievitati. Ideale per lunghe lievitazioni, dona fragranza e morbidezza ai prodotti.

Nt Food

via della Galeotta, località Tei 6/C - 55011 Altopascio (Lu)

Tel 0583 216383