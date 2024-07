L'Italia è il terzo mercato al mondo per il consumo di salmone norvegese

Gli italiani amano il salmone norvegese. Dagli ultimi dati divulgati dal Norwegian Seafood Council - ente governativo che promuove i prodotti ittici norvegesi nel mondo, in Italia con sede a Milano guidata da Tom-Jørgen Gangsø - è emerso che il nostro Paese fa un enorme consumo di questo tipo di pesce, circa 137.000 tonnellate all'anno. Questo volume è dato sia dalle esportazioni dirette della Norvegia all'Italia sia da quelle via paesi terzi che lavorano il pesce.

L'Italia dunque conferma il trend di crescita per quanto riguarda l'importazione di salmone norvegese, da quindici anni a questa parte, come riconosciuto anche dal Ministro della Pesca e della Politica Oceanica Marianne Sivertsen Næss in visita ufficiale a Roma per la prima volta lo scorso luglio.

Svariati i motivi per cui questo prodotto è così tanto apprezzato, non solo per ricette tradizionali ma anche per piatti più di tendenza come sushi e poke che infatti hanno fatto lievitare i consumi: in primis i valori nutrizionali, considerato che il salmone è un'ottima fonte di Omega3 oltre che di vitamine A, D, B12 essenziali.

Non sono da meno, gli alti standard in termini di acquacoltura, con rigorosissime normative sanitarie, e di rispetto dell'ambiente (ogni allevamento non solo deve disporre di un'apposita licenza ma viene regolarmente sottoposto a ispezioni e analisi di laboratorio per verificare lo stato di salute dei pesci, alimentati da mangimi composti da ingredienti provenienti da fonti sostenibili, specificatamente formulati per fornire tutti i nutrienti essenziali alla crescita sana del pesce).

Non solo salmone: gli italiani scelgono anche stoccafisso e baccalà norvegesi

E i consumatori italiani non rinunciano anche ad altri due prodotti simbolo della cultura gastronomica norvegese: stoccafisso e baccalà. Per il primo siamo infatti il mercato più importante con la Norvegia che, lo scorso anno, ha esportato verso l'Italia quasi 2.000 tonnellate di stoccafisso norvegese - prelibatezza ottenuta dallo skrei, merluzzo artico essiccato all'aperto - per un valore di circa 50 milioni di euro.

Sempre nel 2023, gli italiani hanno consumato circa 1.671 tonnellate di baccalà norvegese (merluzzo salato oppure salato ed essiccato), facendo della Norvegia il secondo maggior fornitore per l'Italia dopo le Isole Fær Øer. Tutte eccellenze gastronomiche che legano profondamente il Belpaese al regno scandinavo e che possono essere facilmente riconosciute grazie al marchio Seafood from Norway, garanzia di provenienza, tra i banchi della Gdo e di realtà come Decò Gourmet che gli ha dedicato appositi corner.

