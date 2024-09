Autunno al mercato: debuttano zucche, uva da tavola regina

Con l’arrivo dell’autunno, il carrello della spesa si arricchisce di frutti di stagione freschi e gustosi. La frutta di settembre domina il mercato con una selezione eccellente di uva da tavola, susine e fichi d'India. Il mercato vede il debutto delle prime zucche, segnando l'inizio della stagione orticola. La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete d'Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit, offre consigli preziosi per orientarsi tra le migliori offerte di questa stagione. L’uva da tavola, con le varietà bianca Italia e Senza Semi, è particolarmente richiesta, mentre le susine varietà President e i fichi d'India iniziano a fare capolino nei mercati, offrendo sapori autentici e qualità eccezionale.

Arrivno in tavola le prime zucche Foto: shutterstock

Ortaggi di stagione: arrivano le prime zucche



La stagione delle zucche si apre con le varietà Moscata di Provenza e Lunga Violina, disponibili all'ingrosso a circa 0,70 euro/kg. Anche le patate, carote e cipolle dorate, particolarmente resistenti al caldo estivo, sono ben rappresentate, con prezzi regolari tra 0,70 e 0,90 euro/kg.

Frutta di settembre: l'uva da tavola regina



Tra la frutta, l'uva da tavola con le varietà bianca Italia e Senza Semi (sia bianche che rosate) rimane la più richiesta, con prezzi all'ingrosso di circa 2 euro/kg per la bianca e 3 euro/kg per la rosata. Le susine varietà President sono disponibili fino ad ottobre a 1,30-1,50 euro/kg. I fichi d'India stanno arrivando, con i Bastardoni a 2 euro/kg e i 'settembrini' con buccia nera a circa 6 euro/kg. Anche le mele Royal Gala della pianura sono in raccolta, con prezzi regolari di circa 1 euro/kg.

Pesce, cosa compare a settembre



Nel settore ittico, il maltempo ha fortemente limitato le attività di pesca sul Tirreno e nell'Adriatico, dove è ancora in corso il fermo pesca. Le varietà disponibili nei mercati includono la musdea a 3-4 euro/kg, la lampuga con prezzi tra 7,00 e 7,50 euro/kg, e il tombarello tra 5 e 5,5 euro/kg. Si consiglia di considerare anche il pesce allevato, come l'orata, che è fresca, di alta qualità e sostenibile, con prezzi all'ingrosso di circa 11 euro/kg.