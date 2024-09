Giornata internazionale del caffè: un brindisi alla sostenibilità

Il 1° ottobre si festeggia in tutto il mondo la Giornata internazionale del caffè, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di questa iconica bevanda. Istituita nel 2015, la ricorrenza è diventata un'occasione speciale per celebrare non solo il piacere di una tazzina fumante, ma anche l'intera filiera che rende possibile il rito quotidiano del caffè. Dalla piantagione alla torrefazione, dalle mani esperte dei coltivatori ai baristi che ne esaltano gli aromi, ogni passaggio è un atto d'amore per una bevanda che accomuna culture e tradizioni diverse.

Il 1° ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè

«Consideriamo questa giornata come l'inizio dell'anno caffeicolo e il nostro programma strategico prevede tre direttrici, a partire da una spinta commerciale verso i nuovi soci, la certificazione dei locali e il coinvolgimento del consumatore - ha spiegato il presidente dell'Istituto nazionale espresso italiano, Luigi Morello. I nostri soci hanno utilizzato questi ultimi anni difficili oltre che per creare efficienza e cercare di ridurre i costi non strategici per contenere il più possibile l'aumento dei prezzi al mercato, anche se in futuro sarà indispensabile ritoccare i listini senza dimenticare che le imprese del settore continuano a investire sulla sostenibilità come ha dimostrato tra l'altro una nostra recente ricerca».

La sostenibilità, un must per le imprese del caffè

A proposito di sostenibilità, la recente indagine condotta da Iei sui propri associati, sottolinea per esempio che circa l'impatto ambientale, il 54.6% delle imprese guardino ad una gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui l'acqua, l'energia e i vari materiali. Stessa percentuale, 54,6%, opta per la gestione dei rifiuti o dei prodotti di scarto attuata attraverso la promozione del riciclaggio e la riduzione stessa del rifiuto, oltre ad aumentare e implementare la collaborazione con le società per il riutilizzo. Seguono poi, con quasi il 35%, sia l'abbattimento delle emissioni di gas serra, sia l'utilizzo di attrezzature di nuova generazione.

Caffè: un piacere quotidiano che unisce culture e sostiene l'economia

«La Giornata internazionale del caffè è un momento ideale per riflettere su ciò che il caffè rappresenta: una tradizione millenaria, un'occasione di innovazione e, in queste circostanze, una potente leva di solidarietà - ha aggiunto Marco Bazzara, Q-grader, Ast e quality manager della omonima azienda. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questo percorso e di celebrare il caffè come simbolo di unione e di progresso. Ogni tazza di caffè è un atto di riconoscimento verso il lavoro di chi coltiva, raccoglie e lavora il chicco. La nostra volontà è quella di portare avanti questa tradizione con la stessa passione e dedizione con cui è stata creata, e oggi, più che mai, vogliamo che questo gesto si traduca in un supporto concreto per chi ha bisogno».

La Giornata internazionale del caffè per valorizzare anche l'espresso

Obiettivo della giornata sarà anche quello di continuare a valorizzare l'espresso come prodotto di alta qualità e anche per questo l'Iei collabora con il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale con il quale condivide anche la candidatura dell'espresso a patrimonio Unesco. «Con queste azioni vogliamo far capire al mercato, ma in particolare al consumatore finale, che il prezzo è funzione della qualità e pertanto non bisogna trincerarsi dietro a un prezzo fisso (a volte eccessivo per un caffè di scarsa qualità). Nel corso di questi mesi - ha concluso Morello - ci siamo impegnati a rilasciare interviste ai quotidiani nazionali e internazionali per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi e come Istituto continueremo a farlo, anche attraverso occasioni come questa della Giornata internazionale del caffè».