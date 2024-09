Il segreto del pollo arrosto perfetto? Lo insegna ancora la nonna

Il 2 ottobre si celebra l'ottava edizione del Pollo Arrosto Day, una giornata dedicata a uno dei piatti più iconici della cucina italiana: il pollo arrosto. Organizzata da Unaitalia, l'associazione nazionale dei produttori di carni bianche, questa giornata rende omaggio alla tradizione gastronomica italiana, in concomitanza con la Festa dei Nonni. Il pollo arrosto non è solo un piatto, ma un simbolo di convivialità e memoria, tramandato di generazione in generazione e radicato profondamente nei ricordi di famiglia.

Pollo Arrosto Day: un omaggio alle nonne e alla tradizione italiana

Il pollo arrosto: un classico senza tempo che conquista grandi e piccini

Secondo un'indagine di AstraRicerche, il 94,3% delle nonne italiane ha cucinato almeno una volta il pollo arrosto, e più di un quarto degli intervistati attribuisce la propria ricetta proprio agli insegnamenti della nonna o ai suoi ricettari. Considerato uno dei piatti della memoria per eccellenza, è il secondo piatto più replicato nelle case italiane (32,8%), subito dopo le lasagne. Questo legame affettivo è così forte che 7 italiani su 10 lo cucinano almeno una volta al mese, e per il 70% è il piatto che più evoca l'infanzia, le domeniche in famiglia e i pranzi dai nonni. «Il pollo arrosto è il piatto della domenica per eccellenza, capace di evocare l'infanzia, il pranzo dai nonni e la condivisione in famiglia» ha dichiarato Antonio Forlini, presidente di Unaitalia.

Pollo Arrosto Day: un tuffo nei ricordi di famiglia

La ricerca mostra anche che il pollo arrosto occupa un posto d'onore nella classifica dei piatti tradizionali più amati dagli italiani, insieme a lasagne e pasta al forno (71,4%), impasti come pizzelle e focacce (64,5%), e un altro grande classico della nonna: polpette al sugo (41,2%). In particolare, il pollo arrosto con le patate si posiziona al terzo posto con il 45,6%, sottolineando il suo status di comfort food capace di conquistare ogni generazione. I segreti per prepararlo come “nonna comanda” sono semplici: ingredienti genuini, erbe aromatiche come rosmarino e aglio, e naturalmente una generosa quantità di patate croccanti.

Pollo Arrosto Day: un omaggio alle nonne e alla tradizione italiana

Per l'occasione, Peppe Guida, chef stellato dell'Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense (Na), ha raccontato l'importanza di questo piatto nella sua vita e carriera. «Il pollo arrosto è una pietra miliare della mia formazione culinaria, è il piatto dei miei ricordi d'infanzia legati a mia nonna Rosa» ha spiegato Guida, riferendosi alla rosticceria della nonna, celebre per il pollo allo spiedo. Con il passare degli anni, Guida ha reinterpretato la ricetta della nonna mantenendone l'essenza, con una cottura in due tempi, l'uso di legno di ulivo per le braci e l'aroma di spezie come rosmarino e pepe rosa. «Oggi arricchisco il piatto con una salsa agli agrumi che aggiunge freschezza e modernità, pur rimanendo fedele alle radici del territorio» ha aggiunto lo chef.

Il pollo arrosto: un classico senza tempo che conquista grandi e piccini

Nonostante il passare del tempo, i trucchi della nonna rimangono insuperabili: l'intuizione nel dosare gli ingredienti “a occhio”, la capacità di assaggiare e correggere in corso d'opera, e l'abilità di rendere unico ogni piatto con un tocco personale. Il 45,7% degli intervistati attribuisce a questo “superpotere” della nonna il segreto per la perfetta riuscita del pollo arrosto, un piatto che continua a essere simbolo di convivialità e semplicità. Tra i dettagli irrinunciabili ci sono le patate croccanti (44,4%) e l'uso generoso di erbe aromatiche come rosmarino e aglio (37,8%).

Il pollo arrosto: un alimento sano e versatile, amatissimo dagli italiani

Ma il Pollo Arrosto Day, oltre a celebrare il legame affettivo con le nonne, evidenzia anche l'importanza nutrizionale e culturale di questo piatto. Il pollo, carne bianca per eccellenza, è apprezzato per le sue qualità salutari, la facilità di preparazione e la versatilità in cucina. Antonio Forlini ha sottolineato come «il consumo di pollo sia in costante aumento in Italia, con un +2,9% nel 2024 e una media pro capite di 21,38 kg». Le carni bianche rappresentano il 35% degli acquisti domestici di carne, un dato che riflette l'amore degli italiani per questo alimento, capace di unire tradizione e modernità.

Tradizione e innovazione: il pollo arrosto visto dagli chef

Infine, il Pollo Arrosto Day è anche un'occasione per per celebrare l'innovazione culinaria che spesso nasce proprio dalla tradizione. Molti grandi chef, italiani e internazionali, trovano ispirazione nelle ricette dei nonni. Eric Ripert, celebre chef del ristorante Le Bernardin a New York, ha svelato in un programma televisivo il segreto del ripieno di pollo arrosto della nonna, mentre Alain Ducasse ha spesso raccontato come il pollo arrosto alle erbe sia stato uno dei suoi cavalli di battaglia all'inizio della carriera. Anche in Italia, chef come Niko Romito e Marco Lagrimino reinterpretano il piatto nelle loro cucine stellate, mantenendo intatti i sapori e i profumi dell'infanzia.