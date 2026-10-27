“Sono necessari tempo, studio e la competenza di più persone che lavorano insieme. Abbiamo tanti pasticceri molto bravi, frequentiamo le principali fiere di settore per capire in quale direzione vanno gusti e consumi e quali sono le tendenze del momento e poi insieme all’ufficio acquisti lavoriamo alle strategie migliori. Facciamo tante prove mediamente impieghiamo dai 9 mesi a un anno per lanciare un gusto. A volte va bene, altre meno, come ad esempio nel caso del panettone al tartufo, che ci veniva richiesto moltissimo dall’estero ed era nostra intenzione produrlo. Tuttavia, durante le prove di produzione ci siamo resi conto che tutti gli altri panettoni in laboratorio avrebbero assorbito l’aroma di tartufo quindi abbiamo deciso di abbandonare l’idea.”