Con l’arrivo dei mesi più freddi, il caffè diventa per molti un appuntamento fisso della giornata, a casa come in ufficio. Autentico Caffè, lo shop online dedicato ai prodotti Lavazza, accompagna questo momento con il suo Black Friday: un’occasione per fare scorta di capsule e cialde con prezzi mai visti prima.

Il formato maxi per chi fa scorta

Le confezioni più capienti sono pensate per chi consuma caffè con continuità e preferisce avere sempre a disposizione una riserva di prodotto. Sono proprio questi i formati che, durante il Black Friday di Autenticocaffè.it, offrono il risparmio maggiore, con il vantaggio di ridurre la frequenza degli ordini nel corso dell’inverno.

Per la casa e per l’ufficio

Chi sceglie un formato maxi lo fa spesso per un uso condiviso: la famiglia che prepara più caffè al giorno, il piccolo ufficio, lo studio professionale. In questi casi un’unica confezione ampia permette di avere il prodotto sempre pronto, senza dover ripetere l’acquisto a ogni esaurimento scorte.

Prezzi mai visti

Il Black Friday porta prezzi mai visti prima su tutto il catalogo, con un costo a partire da 0,16 euro a capsula e 0,13 euro a cialda. Un vantaggio che si sente soprattutto sui formati più grandi, dove il risparmio è più alto.

Quali prodotti rientrano

La promozione riguarda l’intero catalogo, con attenzione ai grandi formati: Capsule Lavazza A Modo Mio da 360, 540 e 720 pezzi;

da pezzi; Capsule compatibili Nespresso da 240, 360 e 400 pezzi;

da pezzi; Cialde da 400, 550, 600 e 750 pezzi. Tra le proposte ci sono le Lavazza A Modo Mio Passionale da 540 capsule, 100% arabica con tostatura scura e note di cioccolato, adatte a chi cerca un espresso intenso, e le cialde Lavazza Suerte da 600 pezzi, con miscela robusta e un gusto ricco e deciso. Fare scorta in vista dell’inverno significa anche scegliere con attenzione: l’intensità della miscela, il sistema utilizzato, la quantità consumata ogni settimana in casa o in ufficio. Con un catalogo interamente coinvolto nella promozione, ciascuno può individuare il formato più adatto alle proprie abitudini, senza rinunciare alla referenza preferita.

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