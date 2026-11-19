BLACK FRIDAY
Prepara le tue scorte per l’inverno su Autentico Caffè, arriva il Black Friday con prezzi mai visti
Su Autentico Caffè, lo shop online dei prodotti Lavazza, il Black Friday porta sconti su tutto il catalogo: capsule da 0,16 euro, cialde da 0,13 euro e formati maxi per fare scorta a casa e in ufficio.
Con l’arrivo dei mesi più freddi, il caffè diventa per molti un appuntamento fisso della giornata, a casa come in ufficio. Autentico Caffè, lo shop online dedicato ai prodotti Lavazza, accompagna questo momento con il suo Black Friday: un’occasione per fare scorta di capsule e cialde con prezzi mai visti prima.
Il formato maxi per chi fa scorta
Le confezioni più capienti sono pensate per chi consuma caffè con continuità e preferisce avere sempre a disposizione una riserva di prodotto. Sono proprio questi i formati che, durante il Black Friday di Autenticocaffè.it, offrono il risparmio maggiore, con il vantaggio di ridurre la frequenza degli ordini nel corso dell’inverno.
Per la casa e per l’ufficio
Chi sceglie un formato maxi lo fa spesso per un uso condiviso: la famiglia che prepara più caffè al giorno, il piccolo ufficio, lo studio professionale. In questi casi un’unica confezione ampia permette di avere il prodotto sempre pronto, senza dover ripetere l’acquisto a ogni esaurimento scorte.
Prezzi mai visti
Il Black Friday porta prezzi mai visti prima su tutto il catalogo, con un costo a partire da 0,16 euro a capsula e 0,13 euro a cialda. Un vantaggio che si sente soprattutto sui formati più grandi, dove il risparmio è più alto.
Quali prodotti rientrano
La promozione riguarda l’intero catalogo, con attenzione ai grandi formati:
- Capsule Lavazza A Modo Mio da 360, 540 e 720 pezzi;
- Capsule compatibili Nespresso da 240, 360 e 400 pezzi;
- Cialde da 400, 550, 600 e 750 pezzi.
Tra le proposte ci sono le Lavazza A Modo Mio Passionale da 540 capsule, 100% arabica con tostatura scura e note di cioccolato, adatte a chi cerca un espresso intenso, e le cialde Lavazza Suerte da 600 pezzi, con miscela robusta e un gusto ricco e deciso.
Fare scorta in vista dell’inverno significa anche scegliere con attenzione: l’intensità della miscela, il sistema utilizzato, la quantità consumata ogni settimana in casa o in ufficio. Con un catalogo interamente coinvolto nella promozione, ciascuno può individuare il formato più adatto alle proprie abitudini, senza rinunciare alla referenza preferita.
Un vantaggio in più con PROVA5
Chi desidera risparmiare ancora può utilizzare il codice PROVA5, che consente di ottenere 5 euro di sconto sul carrello, anche durante il Black Friday. Il codice è valido su tutto il catalogo, può essere usato una sola volta per utente e non è cumulabile con altri codici sconto, ad esempio quello riservato a chi si iscrive alla newsletter.
Tutte le offerte sono disponibili esclusivamente online su Autenticocaffe.it, pensate per organizzare le scorte di caffè della stagione fredda.