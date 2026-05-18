Taleggio Dop, produzione in crescita nel 2025. Export (stabile) vicino al 30%

Il Taleggio Dop ha chiuso il 2025 con una produzione in lieve crescita e con una quota export che ha ancora sfiorato il 30%. Secondo i dati definitivi diffusi dal Consorzio, la produzione annua ha raggiunto 8.722.371 kg, in aumento rispetto agli 8.693.815 kg registrati nel 2024. Il picco produttivo è stato raggiunto nel mese di ottobre, quando sono stati sfiorati i 911mila kg prodotti.

Taleggio Dop, produzione oltre gli 8,7 milioni di kg nel 2025

L’export continua a pesare per quasi il 30% della produzione

A trainare il comparto sono stati soprattutto i mercati internazionali, che, come annunciato in apertura, anche nel 2025 (così come nel 2024) hanno assorbito quasi il 30% della produzione totale di Taleggio Dop. L’Europa si è confermata il principale bacino di riferimento, rappresentando il 68,5% delle esportazioni complessive. La Francia ha mantenuto il ruolo di primo importatore assoluto con circa 496 tonnellate acquistate nel 2025 e una crescita del 6,4% rispetto al 2024.

I numeri in breve del Taleggio Dop (2025) Produzione totale: 8.722.371 kg Mese record: ottobre, con 911.444 kg prodotti Quota export: ~30% della produzione Principali mercati: Ue : Francia e Germania

: Francia e Germania Extra-Ue: Stati Uniti

I numeri in breve del Taleggio Dop (2025)Produzione totale: 8.722.371 kgMese record: ottobre, con 911.444 kg prodottiQuota export: ~30% della produzionePrincipali mercati: Ue: Francia e GermaniaExtra-Ue: Stati Uniti

Nel solo quarto trimestre dell’anno, il mercato francese ha importato 131.377 kg, registrando un incremento del 3% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Dietro alla Francia si è posizionata la Germania, che ha raggiunto quota 303 tonnellate importate. Segnali positivi sono arrivati anche dal Portogallo, che nel quarto trimestre del 2025 ha fatto segnare un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024, e dal Lussemburgo, cresciuto del 16% nello stesso arco temporale.

Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato extra-Ue

Sul fronte extraeuropeo, gli Stati Uniti si sono confermati il mercato di riferimento per il Taleggio Dop, con oltre 332 tonnellate esportate, in calo rispetto alle 362 del 2024. Un dato che ha comunque confermato la centralità del mercato americano per il formaggio italiano. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che testimoniano la forza e la versatilità del Taleggio Dop sul mercato globale - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Lorenzo Sangiovanni. La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore».

Il presidente del Consorzio, Lorenzo Sangiovanni

Il cambio di passo nella comunicazione

Il 2025 è stato anche l’anno di un cambio di passo sul piano della comunicazione. Il Consorzio ha infatti lavorato per rinnovare l’immagine del Taleggio Dop, puntando su collaborazioni e format capaci di avvicinare il prodotto a un pubblico più ampio e trasversale. In questo senso, ricordiamo, si è inserita la partnership con Joe Bastianich per il format digitale “TaleJoe”, progetto che ha raccontato il lato più versatile del formaggio attraverso contenuti rivolti a un’audience social e internazionale. Parallelamente, la chef Dalia Rivolta ha firmato nuove ricette presentate durante la cena-evento “Abbinamenti Audaci” del settembre 2025.Il percorso si è poi concluso con l’ingresso del Taleggio Dop all’interno di MasterChef Italia, utilizzato nel cooking show come ingrediente protagonista di prove dedicate alla creatività e alla cucina contemporanea.