Il drink che unisce Capri e Roma: l’infusione che nasce da quattro botaniche

Nel nuovo episodio della rubrica Infusioni Alternative, ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, all’Hotel Barocco di Roma, prende forma un’infusione che racconta due territori attraverso le botaniche. L’idea nasce dall’incontro tra il Tea Master Albino Ferri e il bar manager Gianluca Massa, cresciuto a Capri e oggi attivo nella Capitale.

Albino Ferri e il bar manager Gianluca Massa

Come racconta Massa: «Io sono nato a Capri, mi sono spostato da Roma da qualche anno e lì utilizzavo molti ingredienti della zona, principalmente adoravo il timo limonato e le bucce di limoni, agrumi, limoni e arance».

Botaniche mediterranee e identità del territorio

La ricetta si sviluppa come un dialogo tra due aree geografiche: da un lato Capri, con il suo profumo agrumato e il timo limonato, dall’altro Roma, con la freschezza della mentuccia romana e le fragoline di bosco.

Massa sottolinea il concetto alla base della creazione: «L’infusione sta proprio in questo, unire le due botaniche del mio paese a quelle di dove sono adesso, all’Hotel Barocco». Il risultato è un equilibrio costruito su quattro elementi principali, pensati per valorizzare la naturale aromaticità degli ingredienti.

Infusione a freddo e doppia filtrazione

La preparazione segue un processo tecnico preciso. Le botaniche vengono lasciate in infusione a freddo in acqua a temperatura ambiente per circa un’ora o un’ora e mezza. Successivamente si procede con una doppia filtrazione, pensata per eliminare i sedimenti mantenendo intatta la parte più autentica dell’estrazione.

L'infusione alternativa di Gianluca Massa

A completare la struttura della bevanda interviene una glassa artigianale ai frutti rossi, arricchita con acido citrico. L’obiettivo è bilanciare le note aromatiche e creare una sensazione gustativa armonica e persistente.

Una memoria d’infanzia nel gusto

L’infusione si chiude su una dimensione evocativa, legata al ricordo personale. Il profilo aromatico richiama una preparazione familiare e immediata «All’odore mi ricordava molto queste fragole e limone che preparava mia mamma a casa anni fa, una cosa che d’estate adoravo».

Più che una semplice bevanda, il progetto si inserisce in una ricerca sulle infusioni alternative, dove la componente narrativa diventa parte integrante della costruzione del gusto. Le botaniche non sono solo ingredienti, ma strumenti per raccontare territori, esperienze e memoria.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905