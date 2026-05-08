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a torre del greco

Con il “quadro tiramisù” il celebre dolce diventa arte a tutti gli effetti

Al MM Lounge Restaurant di Torre del Greco (Na) il tiramisù viene servito come un quadro incorniciato: sotto una glassa decorata si nasconde il celebre dessert italiano. La presentazione è già diventata virale sui social

di Redazione Italia a Tavola
 
08 maggio 2026 | 18:08

Con il “quadro tiramisù” il celebre dolce diventa arte a tutti gli effetti

Al MM Lounge Restaurant di Torre del Greco (Na) il tiramisù viene servito come un quadro incorniciato: sotto una glassa decorata si nasconde il celebre dessert italiano. La presentazione è già diventata virale sui social

di Redazione Italia a Tavola
08 maggio 2026 | 18:08
 

Indice

Che il tiramisù sia un’opera d’arte della cucina italiana non è certo una novità. Eppure all’MM Lounge Restaurant di Torre del Greco, in provincia di Napoli, la metafora diventa sostanza e arriva dritta dritta nel piatto.

Il "Quadro Tiramisù"
Il "Quadro Tiramisù"

Come è fatto il quadro tiramisù?

.Il servizio, infatti, prevede che il tiramisù venga servito come un vero e proprio quadro ad olio, ma goloso. All’interno di quella che appare a tutti gli effetti la cornice di un quadro, sotto la glassa che raffigura un paesaggio, ecco il tiramisù. Sui social la creazione sta già diventando virale.

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Tiramisù, oltre la versione classica

Non è però certo la prima volta che il tiramisù viene reinterpretato.  Loison, ad esempio, ha trasferito il profilo del celebre dessert in una colomba pasquale. Il lievitato, lavorato in 72 ore e aromatizzato con vaniglia Bourbon del Madagascar e caffè, viene farcito con una crema ispirata al mascarpone. La finitura con glassa al cioccolato bianco e riccioli di fondente richiama invece la chiusura classica del tiramisù. Più che una riproduzione fedele, il progetto lavora sulla trasposizione del gusto in un formato differente. Sempre in tema pasquale non poteva mancare nemmeno l'uovo tiramisù.

Anche il comparto del cioccolato sta utilizzando il tiramisù come base aromatica per nuove referenze. L’azienda torinese La Perla ha sviluppato un uovo di Pasqua dedicato al dessert, costruito su stratificazioni di cioccolato, caffè, cacao e mascarpone, con decorazioni realizzate a mano. Dalla stessa linea nasce anche un tartufo al tiramisù che concentra in una pralina gli ingredienti simbolo della ricetta tradizionale, integrando la Nocciola Piemonte Igp. In questo caso cambia completamente la struttura del prodotto: al posto dei savoiardi entrano consistenze cremose e compatte tipiche della pralineria. La stessa logica si ritrova nelle creme spalmabili dedicate al tiramisù, sempre più presenti nel segmento premium della pasticceria contemporanea. 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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