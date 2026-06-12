Surgelati per la ristorazione: le soluzioni che riducono tempi e sprechi in cucina

La ristorazione contemporanea registra una crescita costante della domanda di finger food surgelati, snack veloci e soluzioni versatili per aperitivi e servizio rapido. In questo scenario si inserisce l’evoluzione dell’offerta di G.E. Surgelati, che rafforza una gamma sempre più orientata a praticità, resa costante e riduzione degli sprechi. Rachele Berti, responsabile qualità e sicurezza alimentare dell’azienda, sottolinea inoltre: «Quello che ci contraddistingue è questo: tradizione, qualità e radicamento nel territorio, pur guardando al futuro».

I nuovi triangolini di formaggio pensati per aperitivi e servizio veloce nella ristorazione professionale

I nuovi triangolini di formaggio pensati per aperitivi e servizio veloce nella ristorazione professionale

Triangolini di formaggio e nuove referenze per lo street food

Tra le novità spiccano i Triangolini di formaggio, disponibili nelle varianti al Dobbiaco e all’Emmenthal, pensati per il consumo rapido e per il servizio aperitivo. Si tratta di prodotti sviluppati per intercettare gusti diversi e contesti di consumo sempre più dinamici. Come evidenziato da Berti: «Sono prodotti pensati per unire tradizione e contemporaneità. Negli ultimi anni abbiamo ampliato molto questa linea perché il mercato lo richiede». La versatilità dei formati li rende adatti a bar, ristoranti, stabilimenti balneari e format street food, rispondendo a una domanda sempre più orientata alla rapidità di servizio.

Hamburger surgelati: varietà e standard costanti

Accanto al finger food, si rafforza la linea di hamburger surgelati, con l’introduzione dell’hamburger misto bovino/suino e un’ampia gamma di referenze che coprono diverse esigenze di consumo. L’offerta comprende versioni con differenti percentuali di carne, varianti Halal, linee smash e formati pensati per diverse modalità di cottura. La linea Top Taste valorizza selezioni di carni pregiate e razze internazionali, mantenendo la tracciabilità al 100%. «Il nostro obiettivo è parlare a più generazioni. I prodotti devono piacere a chi ha 25 anni ma anche a chi ne ha 60», sottolinea Berti.

Hamburger surgelati in cottura: resa costante e gestione ottimizzata nei servizi Horeca

Hamburger surgelati in cottura: resa costante e gestione ottimizzata nei servizi Horeca

IQF e praticità: meno sprechi in cucina

«Il punto di forza è anche la praticità: i prodotti sono pre-fritti e surgelati in IQF (Individually Quick Frozen). Questo permette di utilizzare solo la quantità necessaria, evitando sprechi», continua Berti. Questa caratteristica risponde alle esigenze attuali della ristorazione, dove velocità e ottimizzazione delle risorse sono sempre più decisive.

Snack e polpette surgelate per risposte rapide alle esigenze della ristorazione moderna

Snack e polpette surgelate per risposte rapide alle esigenze della ristorazione moderna

Gamma completa per la ristorazione professionale

L’offerta si estende oltre finger food e hamburger, includendo cotti panati come cotolette, cordon bleu e mozzarella in carrozza, oltre a cotti grigliati come hamburger, salsicce e fettine di pollo. Completano il catalogo le linee vegetariane con burger e polpette a base vegetale, insieme a proposte come pulled pork, porchetta e chicken crunchies. Si tratta di una gamma pensata per garantire continuità di servizio e varietà nel menu, rispondendo alle esigenze di ristoranti, bar e operatori del foodservice.

I prodotti di G.E. Surgelati dedicati a bar, ristoranti e format street food.

I prodotti di G.E. Surgelati dedicati a bar, ristoranti e format street food.

Storia aziendale e sviluppo del marchio

Le origini di G.E. Surgelati risalgono agli anni Sessanta, con una forte impronta familiare e territoriale. L’evoluzione industriale ha portato allo sviluppo di una produzione strutturata, mantenendo però un’identità legata alla lavorazione artigianale. Oggi il catalogo supera le 300 referenze e si rivolge principalmente al canale Horeca, con una presenza sempre più ampia nei mercati internazionali. L’azienda sta rafforzando la propria presenza internazionale, con particolare attenzione ai mercati europei. «L’estero è una sfida importante. In Italia abbiamo una rete consolidata, mentre fuori stiamo iniziando ora a svilupparci», conclude Berti.

Rachele Berti, responsabile qualità e sicurezza alimentare di G.E. Surgelati

Rachele Berti, responsabile qualità e sicurezza alimentare di G.E. Surgelati

La crescita della domanda di finger food surgelati e soluzioni pratiche per la ristorazione conferma un cambiamento strutturale nelle esigenze del canale Horeca. In questo contesto, G.E. Surgelati consolida il proprio ruolo con una proposta ampia e diversificata, capace di unire rapidità di servizio, costanza qualitativa e attenzione alle nuove abitudini di consumo, sia in Italia sia nei mercati esteri.