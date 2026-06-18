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giovedì 18 giugno 2026  | aggiornato alle 19:23 | 119878 articoli pubblicati

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Nuovo aperitivo

Fruit Spritz, il cocktail alla frutta che cambia il momento dell’aperitivo

Fruit Spritz reinterpreta il classico Spritz con i pre-mix alla frutta DOuMIX® e Prosecco. Una proposta fresca, colorata e a basso contenuto alcolico che amplia l’offerta dell’aperitivo con gusti originali, e contemporanei

di Redazione Italia a Tavola
 
18 giugno 2026 | 19:04

Fruit Spritz, il cocktail alla frutta che cambia il momento dell’aperitivo

Fruit Spritz reinterpreta il classico Spritz con i pre-mix alla frutta DOuMIX® e Prosecco. Una proposta fresca, colorata e a basso contenuto alcolico che amplia l’offerta dell’aperitivo con gusti originali, e contemporanei

di Redazione Italia a Tavola
18 giugno 2026 | 19:04
 

Indice

Lo Spritz continua a essere uno dei protagonisti assoluti dell’aperitivo italiano, simbolo di convivialità e condivisione. L’evoluzione delle abitudini di consumo, tuttavia, sta orientando il mercato verso drink più leggeri, equilibrati e ricchi di personalità. In questo contesto si inserisce Fruit Spritz, una proposta che rivisita il celebre cocktail attraverso l’utilizzo dei pre-mix alla frutta DOuMIX®, offrendo un’alternativa fresca e versatile per locali, cocktail bar e attività della ristorazione.

Fruit Spritz, il cocktail alla frutta che cambia il momento dell’aperitivo

Con i pre-mix alla frutta DOuMIX® si realizzano cocktail gustosi come i Fruit Spritz

L’idea nasce dall’incontro tra la gamma Squeeze, realizzata con vera frutta 100% Made in Italy, il Prosecco e il ghiaccio. Il risultato è un drink dal profilo aromatico distintivo, caratterizzato da una gradazione più contenuta rispetto allo Spritz tradizionale e capace di soddisfare le richieste di un pubblico sempre più attento alla leggerezza.

DOuMIX® Squeeze e Prosecco: la base del Fruit Spritz

La forza del Fruit Spritz risiede nella possibilità di personalizzare l’offerta grazie a numerose varianti di gusto. La gamma DOuMIX® Squeeze comprende infatti diverse referenze che spaziano dagli agrumi ai frutti tropicali, consentendo di creare cocktail adatti a ogni stagione e occasione. Tra le proposte più interessanti emerge il Blood Orange Spritz, caratterizzato da un colore rubino intenso e da un equilibrio armonioso tra dolcezza e note agrumate.

Fruit Spritz, il cocktail alla frutta che cambia il momento dell’aperitivo

Il Blood Orange Spritz, realizzato con DOuMIX® Blood Orange No Added Sugar Squeeze

La ricetta prevede 50 ml DOuMIX® Blood Orange No Added Sugar Squeeze, Prosecco e Splash di soda. Garnish: fettina di arancia rossa. Il risultato è un cocktail fresco, aromatico e visivamente accattivante, ideale per valorizzare il momento dell’aperitivo.

Le varianti del Fruit Spritz per una drink list versatile

Ogni versione del Fruit Spritz propone un’esperienza sensoriale differente. Il Pink Spritz conquista grazie alle note del pompelmo rosa, mentre lo Yuzu Spritz offre sfumature aromatiche più ricercate e internazionali. Il Mango Spritz esalta la dolcezza dei frutti tropicali, mentre il Maracuja Spritz si distingue per il carattere intenso e vivace. Chi preferisce sapori più morbidi può orientarsi verso il Peach Spritz, elegante e delicato, oppure verso lo Strawberry Spritz, che unisce freschezza, colore e immediatezza gustativa.

Fruit Spritz, il cocktail alla frutta che cambia il momento dell’aperitivo

Yuzu Spritz

Un cocktail pensato per le nuove tendenze dell’aperitivo

Grazie alla sua versatilità, il Fruit Spritz può essere personalizzato con garnish creativi e proposto in contesti differenti, dall’aperitivo in terrazza agli eventi speciali. Il format risponde alle esigenze di un consumatore che ricerca equilibrio, gusto e moderazione senza rinunciare all’aspetto conviviale.

Colorato, frizzante e contemporaneo, il Fruit Spritz rappresenta una soluzione capace di ampliare la proposta beverage e di intercettare le nuove tendenze del mercato, offrendo un’esperienza fresca e distintiva nel mondo dell’aperitivo.

Casa Optima - DOuMIX?
Vicinale Gaggio 72, 47832 San Celemente (Rn)
Tel +39 0541 859411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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