Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 30 giugno 2026  | aggiornato alle 21:16 | 120082 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

gocce di tè

Tè bianco e tè nero nascono dalla stessa foglia: il segreto è nel germoglio

Nella piantagione di Sant’Andrea di Compito (Lu) il botanico Guido Cattolica spiega cosa si raccoglie per fare il tè: tip e prime foglie della Camellia sinensis determinano qualità e tipologia della bevanda

di Redazione Italia a Tavola
 
30 giugno 2026 | 19:06

Tè bianco e tè nero nascono dalla stessa foglia: il segreto è nel germoglio

Nella piantagione di Sant’Andrea di Compito (Lu) il botanico Guido Cattolica spiega cosa si raccoglie per fare il tè: tip e prime foglie della Camellia sinensis determinano qualità e tipologia della bevanda

di Redazione Italia a Tavola
30 giugno 2026 | 19:06
 

Indice

A pochi chilometri da Lucca, tra le colline di Sant’Andrea di Compito, esiste una coltivazione che sposta lo sguardo oltre l’idea più comune di tè come prodotto esclusivamente asiatico. Qui, in quella che viene indicata come la più antica piantagione di tè in Italia, la Camellia sinensis cresce in un contesto sperimentale ma stabile, seguito da anni dal botanico e fondatore Guido Cattolica. Ad incontrarlo, in questa nuova puntata di Gocce di Tè, il Tea Master Albino Ferri.

Tè bianco e tè nero nascono dalla stessa foglia: il segreto è nel germoglio

Il Tea Master Albino Ferri (a destra) con il botanico Guido Cattolica

La stessa pianta, tè diversi: la lettura botanica del raccolto

La base della coltivazione resta una sola specie: la Camellia sinensis, appartenente alla famiglia delle Theaceae. Da questa pianta derivano tutte le principali tipologie di tè conosciute, dal bianco al verde fino al nero. La differenza non sta nell’origine botanica, ma nella parte di foglia raccolta e soprattutto nei processi successivi. Nel racconto di Guido Cattolica, la pianta viene letta attraverso le sue prime tre componenti: il germoglio e le prime foglie, comunemente indicate come tip, orange pekoe e pekoe. È da questa gerarchia naturale che nasce la materia prima del tè, che poi viene trasformata attraverso ossidazione, essiccazione e lavorazioni differenti. Il tè bianco, per esempio, viene ottenuto esclusivamente dalla tip, la fogliolina più giovane, lasciata semplicemente essiccare al sole. Nessuna fermentazione spinta, nessuna trasformazione industriale invasiva, ma un processo ridotto all’essenziale.

Una coltivazione italiana tra sperimentazione e clima che cambia

Durante il confronto, Cattolica sottolinea come la coltivazione del tè in Italia non sia più soltanto una possibilità teorica. La presenza di impianti simili anche in altre aree del Paese, come quella di Premosello sul Lago Maggiore, indica un interesse crescente verso questa coltura in ambienti climaticamente favorevoli. La variabile decisiva resta il clima. Negli ultimi trent’anni, osserva il botanico, le condizioni termiche hanno modificato il ciclo vegetativo della pianta, rendendo possibile in alcuni casi fino a due raccolti annui, con episodi che arrivano anche a tre. «Nel mio piccolo posso permettermi due raccolti all’anno, e a volte arrivo anche a tre», racconta Cattolica, collegando la produttività non a una forzatura agronomica ma all’adattamento progressivo della pianta alle condizioni ambientali. 

Una pianta, più interpretazioni: il tè come filiera possibile

L’esperienza di Sant’Andrea di Compito non propone un modello industriale, ma un punto di osservazione. La coltivazione della Camellia sinensis in Italia si inserisce in una riflessione più ampia sulla possibilità di adattare colture tradizionalmente tropicali o subtropicali a nuovi contesti geografici. La logica non è quella della sostituzione delle grandi produzioni asiatiche, ma della verifica agronomica e della costruzione di microfiliere compatibili con il territorio. Un approccio che tiene insieme botanica, clima e sperimentazione agricola.

Scopri tutto sul tè

Dal campo alla tazza: una lettura diversa del tè

Il valore di questa esperienza sta anche nella lettura finale del prodotto. Il tè, osservato dalla pianta, perde la sua definizione unica e si frammenta in processi, parti vegetali e trasformazioni successive. La distinzione tra bianco, verde e nero diventa il risultato di un lavoro sulla materia prima più che una differenza di origine. In questo senso, la piantagione di Sant’Andrea di Compito non si limita a produrre foglie, ma offre una chiave di lettura diversa: quella di un tè che nasce in Italia, ma che soprattutto invita a riconsiderare cosa significhi davvero coltivare una pianta fuori dal suo contesto storico.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tuttote gocce di te accademia ferri 1905guido cattolica albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Kamut
Grandi Molini Italiani
Sagna
Doumix
Kamut
Grandi Molini Italiani
Sagna
Doumix
Suicrà
Pecorino Romano Dop

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026