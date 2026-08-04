Un comparto, fra luci e ombre (crisi latenti), quello dei formaggi Dop. Da lunedì 3 agosto, secondo la comunicazione ufficiale inviata a una quarantina di allevatori, la società " Bresciangrana " ha sospeso il ritiro del latte fino al 31 agosto . All'origine della decisione del collegio instaurato per gestire la crisi: motivi tecnico-legali , con impianti da sistemare e blocco dei conti correnti . A rischio la dispersione di 1.340 quintali di latte al giorno . Bresciangrana ha sede nel comune di Cignano , frazione di Offlaga (Bs), e produce Grana Padano Dop .

Durissimo l'atto d'accusa finale di Zani. «Unico fenomeno in costante ascesa? Le mega aziende, soprattutto quelle che hanno alle spalle grossi finanziatori, a cui conviene comprare la terra anche al doppio del suo valore perché, anziché pagare le tasse, permette di accumulare capitale e, quando hai un'azienda agricola, non paghi nemmeno l'Imu e puoi pure vantare "carbon credits", perché, al di là della puzza del letame, è l'unico settore che consuma più emissioni di quelle che produce. Bresciangrana, quindi, cos'è se non la migliore espressione di ciò che potevamo essere e non siamo diventati, un sogno infranto dall'arroganza, dalla cupidigia di qualcuno e dall'indifferenza di chi non si è mosso per tempo pur sapendo cosa stava succedendo?». Il cerino è adesso nelle mani della politica regionale e nazionale.