Indice

Un comparto, fra luci e ombre (crisi latenti), quello dei formaggi Dop. Da lunedì 3 agosto, secondo la comunicazione ufficiale inviata a una quarantina di allevatori, la società "Bresciangrana" ha sospeso il ritiro del latte fino al 31 agosto. All'origine della decisione del collegio instaurato per gestire la crisi: motivi tecnico-legali, con impianti da sistemare e blocco dei conti correnti. A rischio la dispersione di 1.340 quintali di latte al giorno. Bresciangrana ha sede nel comune di Cignano, frazione di Offlaga (Bs), e produce Grana Padano Dop.

Le forme di Grana Padano Dop di Brescingrana
Le forme di Grana Padano Dop di Brescingrana

La priorità è evitare la dispersione del latte

Una situazione delicata e complessa, soprattutto dal punto di vista finanziario, quella della casearia della Bassa Bresciana, che si trascina da circa un anno. Oggi la priorità delle priorità, hanno sottolineato le organizzazioni sindacali del settore, è evitare che il latte prodotto venga disperso, garantendo agli allevatori la possibilità di continuare a conferirlo, salvaguardando i crediti già maturati nei confronti della società.

Leggi anche

Caldo e siccità mettono sotto pressione il latte: produzione giù del 10% negli allevamentiFormaggi a latte crudo, tradizione da tutelare senza ignorare i rischiIl latte italiano cambia modello: sempre più cooperative scelgono di unirsiLatte crudo, la Regione Lombardia sostiene i produttori con controlli gratuiti

Per ora, a singhiozzo, vari allevatori stanno dando una mano ai colleghi, consci che le mucche ogni giorno producono latte e non si può certo sospendere la mungitura. Alcune aziende agricole attendono il pagamento degli arretrati addirittura dall'aprile dello scorso anno.

Pubblicità

L'atto d'accusa dell'allevatore Paolo Zani

Una crisi ben riassunta dalla lettera scritta al Giornale di Brescia dall'allevatore Paolo Zani. «L'origine del male - scrive Zani - le famigerate quote latte. Gestite male, a tratti malissimo, a tutti i livelli. Unico vincitore? Tutte quelle entità "extra agricole" che hanno cominciato a investire in agricoltura creando mega aziende all'avanguardia, a costi dimezzati... Nel frattempo l'industria casearia ha sguazzato alla grande, con adeguamenti dei prezzi ai produttori sempre al ribasso e accordi di filiera che, per noi allevatori, venivano giustificati sempre con le solite frasi... "È meglio che niente... bisogna accontentarsi..."».

Le mucche di Brescingrana
Le mucche degli allevatori di Brescingrana

Durissimo l'atto d'accusa finale di Zani. «Unico fenomeno in costante ascesa? Le mega aziende, soprattutto quelle che hanno alle spalle grossi finanziatori, a cui conviene comprare la terra anche al doppio del suo valore perché, anziché pagare le tasse, permette di accumulare capitale e, quando hai un'azienda agricola, non paghi nemmeno l'Imu e puoi pure vantare "carbon credits", perché, al di là della puzza del letame, è l'unico settore che consuma più emissioni di quelle che produce. Bresciangrana, quindi, cos'è se non la migliore espressione di ciò che potevamo essere e non siamo diventati, un sogno infranto dall'arroganza, dalla cupidigia di qualcuno e dall'indifferenza di chi non si è mosso per tempo pur sapendo cosa stava succedendo?». Il cerino è adesso nelle mani della politica regionale e nazionale.