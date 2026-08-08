Olio extravergine italiano, nuova campagna a rischio: scorte alte e vendite ferme

A poche settimane dall'avvio della nuova campagna olearia, l'olivicoltura italiana si trova davanti a una fase di forte difficoltà. Il problema riguarda soprattutto la capacità della filiera di smaltire le scorte accumulate prima dell'arrivo del nuovo prodotto, in un mercato caratterizzato da vendite rallentate, prezzi compressi e costi ancora elevati. A lanciare l'allarme sono Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi, che descrivono una situazione particolarmente delicata per produttori e frantoi. Le vendite di olio extravergine d'oliva italiano risultano pressoché ferme, mentre le giacenze continuano a pesare sui bilanci delle imprese. Il problema non riguarda soltanto il valore riconosciuto agli olivicoltori. Produzione, trasformazione, stoccaggio e finanziamento delle scorte continuano a generare costi significativi, riducendo ulteriormente i margini delle aziende.

Olio extravergine, produttori in difficoltà: senza liquidità la nuova raccolta è a rischio

Il nodo delle giacenze prima della raccolta

Il calendario agricolo rende la situazione ancora più complessa. Con l'avvicinarsi della nuova raccolta, molti frantoi si preparano infatti ad accogliere le olive con i depositi ancora occupati dall'olio della campagna precedente. È un problema che può avere conseguenze lungo tutta la filiera. Se il prodotto già disponibile non viene collocato sul mercato, le imprese si trovano a dover sostenere nuovi costi per trasformazione e stoccaggio senza avere ancora recuperato le risorse finanziarie impegnate nella precedente campagna. Per alcuni produttori, la questione arriva a mettere in discussione la stessa convenienza della raccolta. Raccogliere le olive significa affrontare costi certi senza avere la garanzia di riuscire a vendere il prodotto a condizioni sufficienti a coprire le spese. È questo uno dei principali elementi di preoccupazione segnalati dalle organizzazioni del comparto: il rischio è che la crisi commerciale si trasferisca direttamente sulla nuova campagna, aggravando una situazione finanziaria già fragile.

Olio extravergine, nuova raccolta alle porte ma i frantoi hanno ancora i magazzini pieni

Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi chiedono interventi urgenti

Di fronte a questo scenario, Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi tornano a chiedere misure straordinarie per sostenere le imprese nella fase che precede la nuova raccolta. La priorità indicata dalle organizzazioni è garantire liquidità immediata, facilitare l'accesso al credito e ridurre il peso finanziario legato alle scorte. L'obiettivo è consentire alle aziende di superare la fase di difficoltà senza compromettere la capacità di affrontare la nuova campagna. Il problema, infatti, non è soltanto commerciale. Le imprese devono continuare a sostenere i costi necessari alla gestione degli oliveti e alla trasformazione delle olive, mentre una parte delle risorse rimane immobilizzata nel prodotto ancora presente nei magazzini. In questo quadro, la disponibilità di credito diventa un elemento decisivo per evitare che la difficoltà di mercato si trasformi in una crisi finanziaria delle aziende.

Puglia e Calabria chiedono lo stato di crisi

Un segnale della gravità della situazione arriva anche dai territori. Puglia e Calabria hanno chiesto il riconoscimento dello stato di crisi del comparto, una richiesta accolta con favore dalle tre organizzazioni. Le due regioni rappresentano aree centrali per l'olivicoltura italiana e il loro intervento porta sul piano istituzionale una difficoltà che produttori e frantoi stanno già affrontando sul terreno. La questione riguarda infatti un sistema produttivo che non si limita alla fase agricola. L'olivicoltura coinvolge frantoi, trasformatori, operatori commerciali e lavoratori, con un impatto economico che si estende ai territori nei quali la produzione è maggiormente concentrata.

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Il rischio per il lavoro e per la filiera