ALLARME
Olio extravergine italiano, nuova campagna a rischio: scorte alte e vendite ferme
L’olio extravergine italiano arriva alla nuova campagna olearia con vendite ferme, scorte elevate e prezzi compressi. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi chiedono misure urgenti per liquidità e accesso al credito
A poche settimane dall'avvio della nuova campagna olearia, l'olivicoltura italiana si trova davanti a una fase di forte difficoltà. Il problema riguarda soprattutto la capacità della filiera di smaltire le scorte accumulate prima dell'arrivo del nuovo prodotto, in un mercato caratterizzato da vendite rallentate, prezzi compressi e costi ancora elevati. A lanciare l'allarme sono Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi, che descrivono una situazione particolarmente delicata per produttori e frantoi. Le vendite di olio extravergine d'oliva italiano risultano pressoché ferme, mentre le giacenze continuano a pesare sui bilanci delle imprese. Il problema non riguarda soltanto il valore riconosciuto agli olivicoltori. Produzione, trasformazione, stoccaggio e finanziamento delle scorte continuano a generare costi significativi, riducendo ulteriormente i margini delle aziende.
Il nodo delle giacenze prima della raccolta
Il calendario agricolo rende la situazione ancora più complessa. Con l'avvicinarsi della nuova raccolta, molti frantoi si preparano infatti ad accogliere le olive con i depositi ancora occupati dall'olio della campagna precedente. È un problema che può avere conseguenze lungo tutta la filiera. Se il prodotto già disponibile non viene collocato sul mercato, le imprese si trovano a dover sostenere nuovi costi per trasformazione e stoccaggio senza avere ancora recuperato le risorse finanziarie impegnate nella precedente campagna. Per alcuni produttori, la questione arriva a mettere in discussione la stessa convenienza della raccolta. Raccogliere le olive significa affrontare costi certi senza avere la garanzia di riuscire a vendere il prodotto a condizioni sufficienti a coprire le spese. È questo uno dei principali elementi di preoccupazione segnalati dalle organizzazioni del comparto: il rischio è che la crisi commerciale si trasferisca direttamente sulla nuova campagna, aggravando una situazione finanziaria già fragile.
Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi chiedono interventi urgenti
Di fronte a questo scenario, Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi tornano a chiedere misure straordinarie per sostenere le imprese nella fase che precede la nuova raccolta. La priorità indicata dalle organizzazioni è garantire liquidità immediata, facilitare l'accesso al credito e ridurre il peso finanziario legato alle scorte. L'obiettivo è consentire alle aziende di superare la fase di difficoltà senza compromettere la capacità di affrontare la nuova campagna. Il problema, infatti, non è soltanto commerciale. Le imprese devono continuare a sostenere i costi necessari alla gestione degli oliveti e alla trasformazione delle olive, mentre una parte delle risorse rimane immobilizzata nel prodotto ancora presente nei magazzini. In questo quadro, la disponibilità di credito diventa un elemento decisivo per evitare che la difficoltà di mercato si trasformi in una crisi finanziaria delle aziende.
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Puglia e Calabria chiedono lo stato di crisi
Un segnale della gravità della situazione arriva anche dai territori. Puglia e Calabria hanno chiesto il riconoscimento dello stato di crisi del comparto, una richiesta accolta con favore dalle tre organizzazioni. Le due regioni rappresentano aree centrali per l'olivicoltura italiana e il loro intervento porta sul piano istituzionale una difficoltà che produttori e frantoi stanno già affrontando sul terreno. La questione riguarda infatti un sistema produttivo che non si limita alla fase agricola. L'olivicoltura coinvolge frantoi, trasformatori, operatori commerciali e lavoratori, con un impatto economico che si estende ai territori nei quali la produzione è maggiormente concentrata.
Il rischio per il lavoro e per la filiera
La preoccupazione delle organizzazioni riguarda quindi anche le conseguenze occupazionali. L'olivicoltura italiana rappresenta un patrimonio produttivo ma anche un sistema economico e sociale che garantisce lavoro a decine di migliaia di persone. Una crisi prolungata potrebbe incidere sulla capacità delle aziende di mantenere i livelli di attività, proprio mentre la nuova campagna richiede investimenti e disponibilità finanziarie. Il passaggio decisivo sarà ora rappresentato dall'equilibrio tra smaltimento delle giacenze, remunerazione delle olive e sostenibilità economica della nuova raccolta. Senza un miglioramento delle condizioni di mercato e senza strumenti finanziari adeguati, il rischio è che la difficoltà accumulata nelle ultime campagne finisca per condizionare anche quella ormai alle porte. Per il comparto, la richiesta è quindi di intervenire prima dell'inizio della raccolta, quando le aziende dovranno affrontare nuovi costi senza avere ancora risolto il problema delle scorte. La gestione di questa fase sarà determinante per evitare che una crisi commerciale si trasformi in una crisi produttiva e occupazionale.