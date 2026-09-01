TÈ A COLAZIONE
A Venezia si può fare colazione con un buon tè sopra i tetti della città
All'Hotel Londra Palace di Venezia, tra una vista a 360 gradi sulla laguna e un servizio alla carta su un'altana, la colazione diventa un'esperienza esclusiva riservata agli ospiti
L'accoglienza di alto livello trova nella città lagunare espressioni di rara suggestione. Nel ventesimo appuntamento della rubrica Colazioni Speciali, promossa da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, l'attenzione si focalizza sull'Hotel Londra Palace, iconica struttura veneziana. Il Tea Master Albino Ferri incontra il primo maître Sante Malizia per esplorare un contesto in cui il servizio del mattino supera gli schemi convenzionali, trasferendo il momento del breakfast d'eccellenza su una delle altane più alte di Venezia.
L'architettura tipica delle terrazze veneziane in legno offre uno spazio intimo affacciato direttamente sui monumenti e sullo specchio d'acqua circostante. Questa collocazione riservata permette di fruire di un panorama a tutto tondo, trasformando l'inizio della giornata in un vero evento sensoriale per gli ospiti della struttura.
Il servizio alla carta dell'Hotel Londra Palace: privacy e personalizzazione
A differenza delle formule classiche, la gestione dell'offerta mattutina elimina la modalità a buffet per privilegiare la totale personalizzazione. Dalle ore 7:00 alle 11:00, la colazione alla carta consente di selezionare l'intera gamma dei prodotti dell'hotel, garantendo la massima freschezza delle preparazioni e un'attenzione costante da parte del personale di sala.
La scelta di servire le pietanze direttamente al tavolo sulla terrazza panoramica risponde alle esigenze di una clientela in cerca di riservatezza. Il modello adottato dall'insegna, legata ai circuiti Relais & Châteaux e Hospitality Experience, punta sulla valorizzazione del tempo e del contesto, integrando l'eccellenza delle bevande e del cibo con l'unicità del paesaggio veneziano.
L'impostazione riflette la volontà di offrire un servizio sartoriale, dove l'assenza del buffet sottolinea la cura per il dettaglio e l'alta qualità dell'ospitalità alberghiera.
Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905