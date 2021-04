L'agnello a Pasqua piace italiano, ma l'eccellenza resta in ombra

Primo Piano del 02 aprile 2021 | 14:17

Lombo di agnello di Lorenzo Di Gradio (Eurotoques)

A Pasqua (e Natale) si concentra l'80% della produzione

Carrè d'agnello,crema di cavolo viola, spugna di spinaci, pomodori datterino gialli arrosto e tartufo fresco, di Luca Mauri (Eurotoques).

Contas: bisogna farsi riconoscere sul mercato

Agnello all’aceto balsamico invecchiato olive taggiasche, di Cristina Acerbi (Eurotoques)

Costolette d'agnello alla brace: un classico

Di Romantino: la qualità fa la differenza, anche nel prezzo

Damini: richieste da tutta Europa

icie subito pensi a grigliate all’aperto, in compagnia, con la carne che sfrigola. Ecco, di tutto ciò, anche quest’anno rimane solo una cosa: la. Meglio se, come vuole la tradizione. Perché se la Quaresima ha le sfumature di una quarantena, meglio prendersi qualche soddisfazione ai fornelli di casa, almeno. Una sensazione condivisa dall’80% degli italiani che, secondo Cia-Agricolturi Italiani , si affideranno aiche, in molti casi, prevedono il consumo diper un totale stimato di circa 4,5 milioni di chili consumati nel solo giorno di Pasqua.Il mercato della carne di agnello da sempre ruota attorno ai due periodi dell’anno legati allecristiane più importanti, Natale e Pasqua, dove si concentra quasi l’80% dell’interanazionale. Ultimamente, poi, si registra «un altro aumento della domanda inquando di vive di più all’aria aperta e si fanno le grigliate con gli arrosticini: un prodotto molto apprezzato dagli italiani e per cui c’è bisogno di far riferimento al mercato estero perché l’offerta di prodotto nazionale in quella stagione è bassa», spiega, responsabile della comunicazione di, l’unione italiana delle aziende che lavorano nella filiera della carne.Detto diversamente, se l’agnello a Pasqua è quasi sicuramente italiano, bisogna comunque prestaree verificarne la. «L’Italia ha una capacità di autonon all’altezza della richiesta, per cui dobbiamo necessariamente una quota dall’estero sia di animali vivi che di carne macellata. La produzione nazionale, però, è di assoluta qualità. Mi piace ricordare che in Italia abbiamo ben tre prodotti di eccellenza quali l’Abbacchio romano Igp, l’Agnello del Centro Italia Igp e l’Agnello di Sardegna Igp a cui si aggiunge una produzione non certificata di assoluta qualità. La difficoltà è farsi riconoscere dal mercato questa qualità superiore. Troppo spesso si trovano nellapromozioni di carne di agnello nazionale a prezzi davvero stracciati», continua Brandizzi.Un problema che è stato sottolineato anche da, il Consorzio di tutela dell’per cui, se da un lato l’agnello sardo vola nei prezzi a ridosso della Pasqua (circa 5 euro al chilo pagato al pastore a peso vivo) a fronte di un picco nella, dall’altro il mercato nazionale è invaso dache rappresentano circa il 55% del totale (circa 550mila agnelli con provenienza romena, ungherese, spagnola, greca, slovacca). Una presenza non per forza nociva o di scarsa qualità, ma che fotografa lache si pone di fronte ai marchi certificati.«Lamessa in campo negli ultimi anni come Consorzio sta cominciando a portare i primi frutti - ha affermato il presidente di Contas,durante la presentazione della campagna L’agnello di Pasqua di- Abbiamo e stiamo lavorando sull’allargamento del mercato e contemporaneamente su un prodotto che conservando le stesse caratteristiche abbia una shelf life più lunga. Stiamo proponendo sul mercato con i, anche nuovi e più piccoli tagli che da una parte valorizzino tutta la carcassa e dall’altra rispondano alle nuove esigenze del mercato. E questo ci consente anche, insieme ad altri progetti che abbiamo in cantiere, dila presenza dell’agnello. Inoltre, grazie anche all’ultimo accordo che abbiamo sottoscritto nelle scorse settimane con la, adesso il marchio dell’agnello di Sardegna Igp è presente sul 90% delle più importanti insegne nazionali».Sforzi importanti che puntano aqualità e picchi di domanda. Il mercato pasquale, per esempio, rappresenta il 20% delle vendite annuali per l’Agnello di Sardegna Igp per un totale di 130mila capi macellati in questo periodo che rappresentano il 50% delle carni d’agnello Made in Italy del periodo festivo.Grandi numeri e tendenze, ma poi cosa succede dal macellaio di questi tempi? Cosa chiede il cliente finale? «Costolette e lombo di agnello sono i tagli più gettonati durante Pasqua, mentre negli altri periodi dell’anno i clienti ci chiedono anche spalla e coscia per i ragù e i sughi. Ma la verala fa ladella materia prima. Noi siamo aperti da 50 anni e offriamo undi nicchia, classificato come Agnello del Centro Italia Igp che viene allevato in alta», affermadellaa Guardiagrele (CH). Prezzo? «Dai 13,90 al 16,90 euro al chilo».«La richiesta di carne di agnello e capretto rimane in linea con quella dello scorso anno. La gente vuole festeggiare . Non solo in Italia, ma in tutta Europa come dimostra il perimetro delle nostre», afferma, dell’omonima macelleria di Arzignano (VI). «I prezzi da noi variano dai 29 euro al chilo per l’agnello ai 34 euro al chilo per il capretto. Noi lo vendiamo pulito, senza frattaglie. Anche se ci sono dei veri e propri appassionati che ce lo chiedono con la testa e tutte le interiora. Un esempio? La brigata diche penso si preparerà un bel manicaretto da consumare internamente», continua Damini. Insomma, cose da veri e propri buongustai. Così come lo possono essere anche certe produzioni estere: «Laestera non è sinonimo di scarsa qualità. Certo, il nostro agnello, come quello che viene dai vicini monti Lessini, ha undiverso ma nella nostra offerta trovano spazio anche carni di agnello selezionato che vengono da alcuni pastori dei Pirenei, oppure dalla Nuova Zelanda. Pensate che là, dall’altra parte del mondo, questa carne è così preziosa che la producono solo per l’esportazione verso l’Europa e i Paesi arabi. E il gusto è così dolce che è adatto anche ai bambini», conclude Damini.