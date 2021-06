Dopo i gelati confezionati, Ferrero torna sui biscotti: acquisita Burton's

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 16:22

Ferrero rileverà i sei stabilimenti di produzione di Burton's. Fonte: businessupnorth.co.uk

Il fenomeno Nutella biscuits

L'apporto di Kellog

La holding Cth Invest

Poi i gelati confezionati

Dopo gli esperimenti, una distribuzione europea

l regno disi espande ancora. Grazie alla società di recente affiliazione, la, infatti ha acquisito nel Regno Unito, la("Burton's") dal fondo Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers"). Burton's impiega circa 2mila persone e ha generato unnegli ultimi 12 mesi.Produce alcuni tra i brand più amati del mercato dei biscotti britannico, tra cuiUn'operazione che permette al colosso piemontese di espandersi ancora di più nel settore dei. La cavalcata è iniziata a fine 2019 con i lancio dei che nel giro di pochissimo tempo sono diventati un vero e proprio fenomeno internazionale: in un anno ne sono stati venduti un miliardo il che ha consentito di chiudere il 2020 con un. Performance trainate dal mercato statunitense ed europeo oltre che dall'appeal dei brand iconici come Nutella. Vera novità, i Nutella Biscuits e il focus sui biscotti di Kellogg.Proprioè stata un'altra operazione cruciale. Ai risultati positivi del Gruppo hanno contribuito, come detto, la completa integrazione nel bilancio consolidato di prodotti come Keebler, nel mercato statunitense, e l'acquisizione del business dei biscotti di, alla fine dell'anno fiscale 2018/2019.In ultimo la holding Cth Invest . Si tratta di una società nata nel 2016 per volere di, dal 2011 alla guida solitaria dell’azienda delladopo la scomparsa del fratello Michele. Scopo? Creare un nuovo polo dei dolciumi. Per riuscirci negli ultimi cinque anni Ferrero ha pompato nelle casse della nuova società una cifra intorno agli 1,6 miliardi di euro attraverso diversi aumenti distrumentali a nuove acquisizioni.E glinon si sono fatti mancare. Cth Invest, infatti, si è assicurata i biscottiin Belgio, i frolliniin Danimarca, i dolci d’accompagnamento per il tèin Gran Bretagna, le caramellee altre attività Nestlé negli stati Uniti e un produttore di gelati industriali in Spagna. L’ultima mossa in ordine di tempo è stata la fusione con(sempre controllata da Ferrero). L’operazione, conclusa il 31 dicembre dello scorso anno, ha fatto sì che oggi la Cth Invest possa contare su attività per quasi cinque miliardi di euro.Ma non è tutto perchè ad aprile di quest'anno Gruppo Ferrero è entrato nel mercato deilanciando una nuova gamma di stecchi brandizzati Ferrero Rocher (nelle versioni Classic e Dark), Raffaello ed Estathé Ice (per i ghiaccioli al gusto limone e pesca). In questo modo, dopo la Nutella, i dolci e i biscotti, Ferrero ha fatto il suo ingresso in un settore che solo in Italia vale 1,9 miliardi di euro.Ladelle cinque ricette distintive che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della. L'importanza dell'arrivo sul mercato di questi prodotti è sottolineata dal lancio internazionale degli stecchi che coinvolgerà contemporaneamente - oltre l'Italia - altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna. L'è quello di presidiare un settore più volte avvicinato dall'azienda italiana. Nel 2001, per esempio, fu lo stesso fondatorea fare i primi esperimenti. Successivamente, erano apparsi sul mercato i gelati Kinder; prodotti però dacon cui Ferrero aveva siglato un accordo triennale.Il nuovo tentativo è stato reso possibile dall'acquisizione delle spagnoladi Valencia e la scadenza del contratto con Unilever che permette così a Ferrero di giocarsi le proprie carte in autonomia . In questo modo, l'azienda punta a garantire ai consumatori, nel giro di pochi anni, un'offerta ampia (circa 20-25 referenze) e in linea con i prodotti di maggiore punta.