Nutrifree: biscotti e cornetti senza glutine e lattosio per la colazione fuori casa

La colazione è un momento fondamentale dell’esperienza fuori casa per le persone intolleranti. Nutrifree propone pertanto, un’ampia scelta di prodotti senza glutine e senza lattosio per rispondere a qualsiasi occasione di consumo. Un’offerta concepita per offrire agli operatori del settore e ai loro clienti gusto e varietà, permettendo un servizio pratico e in totale sicurezza da contaminazioni da glutine, grazie al formato monoporzione.

Un assortimento unico nel mondo del gluten free dedicato al breakfast: fette biscottate, cereali, biscotti e merendine farcite tra cui la linea Cornetti Nutrifree. Morbidi e fragranti, dal delicato aroma di burro disponibili nella variante classica e ripieni di golosa farcitura al cioccolato e all'albicocca.

La linea di Cornetti Nutrifree nelle versioni cioccolato e albicocca

Buoni Veri e Buoni Veri con gocce di cioccolato, la nuova linea di biscotti di Nutrifree

Per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più informato e attento al tema della salute, Nutrifree propone inoltre una nuova linea di biscotti senza glutine e senza lattosio, realizzata con farine integrali selezionate.

La nuova linea di biscotti Buoni Veri e Buoni Veri con gocce di cioccolato di Nutrifree

Un equilibrio tra gusto e benessere che contribuisce ad un corretto apporto di fibre, particolarmente utili per le persone affette da celiachia in quanto aiutano a ridurre il carico glicemico e, di conseguenza, i rischi connessi all’insorgenza di diabete e problemi cardiovascolari.

Farina di riso integrale e sorgo sono alcuni degli ingredienti funzionali che rendono unici i nuovi biscotti Buoni Veri e Buoni Veri con gocce di cioccolato, disponibili in pratiche confezioni da 45 grammi.

Per valorizzare la propria offerta nel “fuori casa”, Nutrifree ha inoltre ideato degli espositori da banco dal grande appeal visivo. Tra questi il Kit Cornetti, che si compone di 15 cornetti disponibili in 3 gusti (classico, albicocca e cioccolato) e il Kit Colazione, un ricco assortimento di monoporzioni pensato per gli operatori dell’accoglienza. Questi strumenti si prestano per enfatizzare la presentazione dei prodotti e creare un vero proprio corner “gluten free” all’interno degli esercizi commerciali.

Nt Food

via della Galeotta, loc. Tei 6/C - 55011 Altopascio (Lu)

Tel 0583 216383