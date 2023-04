Floriddia, dove le farine diventano un'eccellenza

La storia di Floriddia è una storia di famiglia. O, meglio ancora, è la storia di una famiglia che ha saputo innovarsi, scegliere una strada chiara e arrivare così a una produzione di altissimo livello, una vera e propria eccellenza.

Un percorso iniziato negli anni '60 con Giuseppe Floriddia, siciliano d'origine, e la moglia Sabia, abruzzese, e che oggi prosegue con i figli Rosario e Giovanni. Trecento ettari tra le colline della Valdera, nelle Terre di Pisa, che producono oggi farine e pasta biologiche.

L'azienda agricola Floriddia di Peccioli

Da Floriddia solo grani antichi

L'anno che segna la svolta nella storia di Floriddia è il 1987, quando i due fratelli decidono di puntare sull'agricoltura biologica. Un percorso che ha portato nel 2006 alla decisione, concretizzatasi poi nel 2009, di coltivare soltanto grani antichi: l'Etrusco, il farro monococco e diverse popolazioni di grani teneri e duri. I motivi sono sostanzialmente due, uno la conseguenza dell'altro. In primis, si tratta di grani perfetti per l'agricoltura biologica. La loro altezza e il loro apparato radicale li rendono più forti e in grado di "affrontare" le piante infestanti. Ne consegue una maggiore digeribilità rispetto ai grani convenzionali. Per permettere questi risultati, però, è necessario ruotare i campi. Una rotazione che prevede, ogni anno, il 33% coltivato a grano e il resto a leguminose.

Farine e paste d'eccellenza

Le farine di Floriddia vengono prodotte all'interno dell'azienda, tramite l'utilizzo di un mulino a pietra. Prima della molitura avviene, tramite un apposito macchinario, un attenta selezione e pulizia dei chicchi. Il risultato è una farina che contiene una giusta percentuale di fibre ed è ricca di germe e di proteine digeribili. Così, la principale caratteristica è la già citata alta digeribilità, ma anche profumi e sapori intensi che vengono poi trasferiti agli impasti. Oltre alle farine, Floriddia produce anche la pasta, sempre all'interno dell'azienda. Il pastificio si trova, infatti, a pochi metri dal mulino. I segreti, in questo caso, sono tre: trafilatura a bronzo (a eccezione di tagliatelle, tagliolini e spaghetti), essicazione lenta (dalle 15 alle 30 ore) e basse temperature (non si superano mai i 38 gradi). A chiudere l'ampia produzione di Floriddia ci sono poi i legumi: ceci, lenticchie, piselli e cicerchie.

La pasta di Floriddia in essicazione ... e in vendita nello shop dell'azienda

Pane caldo e agriturismo

Tutti i prodotti di Floriddia sono acquistabili sia online sia nel negozio che si trova all'interno dell'azienda. Due volte a settimana, poi, è possibile acquistare i prodotti da forno di Floriddia. Pane e altre produzioni vengono sfornati soltanto il lunedì e il giovedì, intorno a mezzogiorno. E, se è vero che la forza di Floriddia sta nei suoi prodotti, è anche vero che l'azienda si trova immersa in un panorama collinare capace di lasciare senza fiato. Un contesto che i titolari hanno deciso di valorizzare creando anche due diversi spazi di accoglienza. Contiguo all'azienda c'è, infatti, l'agriturismo biologico La Capannina, mentre a un quarto d'ora d'auto c'è Casa Ruffilli, composta da due appartamenti immersi nella natura.

La vista da uno degli appartamenti di Casa Ruffilli

Focus Terre di Pisa

Floriddia

Via della Bonifica 171 - 56037 Peccioli PI

Tel 0587697184