Farine e lieviti Molino Dallagiovanna: protagonisti assoluti degli eventi del momento

Molino Dallagiovanna partecipa a TuttoFood 2023 con un calendario di quattro giorni di attività e una sigla di tre caratteri protagonista assoluta: PH4, la linea di lieviti naturali, attivi e inattivi, con la quale l’azienda ha recentemente arricchito la sua offerta ai professionisti dell’arte bianca per realizzare l’impasto perfetto e semplificare notevolmente i processi di lavorazione. «Per Molino Dallagiovanna - spiega Sabrina Dallagiovanna, sales e marketing manager dell'azienda - è anche il momento per fare il punto su tanti eventi, presentati a Sigep, e che stanno avendo un grande successo, tra cui il progetto Meet Massari R-evolution, il progetto formativo rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca, e il progetto “La faccio all’italiana”, un tour in tre tappe in cui viene raccontata l’evoluzione della prima colazione con le diverse opportunità per i pubblici esercizi.

Il progetto “Meet Massari R-evolution” è realizzato con il maestro Iginio Massari e con Giacomo Pini, esperto del mondo horeca e docente Cast Alimenti, mentre “La faccio all’italiana” è stato studiato sempre con il supporto di Giacomo Pini, insieme al maestro Gino Fabbri. Proseguono con soddisfazione anche altri due importanti progetti, Pizza Bit Competition e Pastry Bit Competion, la finalissima di entrambe le competizioni è prevista il prossimo 9 settembre in Molino Dallagiovanna».

Sabrina Dallagiovanna, sales e marketing manager dell'azienda

Un calendario ricco di eventi ed attività per Molino Dallagiovanna

Insieme ai nuovi lieviti, l'azienda presenta anche la pasta fresca con il M° Pastaio Walter Zanoni assieme alle farine laTriplozero e Uniqua Verde, Tritordeum: il cereale del futuro, incrocio naturale tra grano duro e orzo selvatico e la pizza, svolgeranno un ruolo da protagonista a TuttoFood.

Lo stand di Molino Dallagiovanna a TuttoFood

Nel corso delle quattro giornate di manifestazione, presso lo stand del Molino emiliano, ne verranno sfornate di due tipologie: la prima croccante e gustosa, realizzata con la farina Nobilgrano, con germe di grano, l’altra morbida e scioglievole, realizzata con farina laNapoletana 2.0 ed eseguita secondo la tradizione partenopea.

Andrea Clementi e Walter Zanoni allo stand di Molino Dallagiovanna

La pizza è anche il trait d’union tra il Molino e i finalisti della scorsa edizione di Pizza Bit Competition. Alcuni tra i migliori pizzaioli d’Italia che si sono sfidati nel corso della Competition dedicata alla pizza, saranno presenti a TuttoFood e affiancheranno Andrea Clementi, vincitore della prima edizione della gara che ha visto sfidarsi nel 2022 oltre 180 professionisti da tutta Italia, e oggi tecnico interno di Molino Dallagiovanna.

Tra i professionisti presenti si segnalano Lorenzo Groppi, della pizzeria Lolly’s pizze e Focaccioni di Piacenza (2 rotelle Gambero Rosso), e Daniel Serale, dell’hotel ristorante Le Lanterne di Borgo San Dalmazzo, Beguda (CN). Partecipa alle attività del Molino anche l’influencer e TikToker Alex Basta, raccontando ai suoi follower il magico mondo della farina, realizzando una pizza a 4 mani con Andrea Clementi.

Molino Dallagiovanna

località Pilastro 2 – Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155