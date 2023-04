Semplicità e raffinatezza per Zaffiro, la panna cotta gluten free di Debora Vena

Semplicità e raffinatezza sono i tratti che contraddistinguono da sempre le creazioni di pasticceria di Debora Vena, Ambasciatrice Elle & Vire Professionnel® e titolare della pasticceria Chocolat a Vago (Vr).

La Pastry Chef ci propone una rivisitazione di un dessert che non manca quasi mai nella carta dei ristoranti: la panna cotta. Di facile esecuzione, la panna cotta viene solitamente caratterizzata dal dressing; qui Debora rompe le regole e ci mostra una verrine colorata e accattivante, ispirandoci su come personalizzare questo dessert dalle mille possibili varianti.





Prima ricetta de “La carta dei dessert perfetta è “Zaffiro” di Debora Vena

Come è possibile rendere speciale una panna cotta?

Innanzitutto, in questa ricetta non viene realizzata soltanto una panna cotta, bensì due: la prima alla vaniglia e la seconda allo zafferano. Un accostamento di sapori e colori a dir poco meraviglioso. Inoltre, le due infusioni non vengono semplicemente messe nel classico stampo rotondo: la panna cotta allo zafferano viene versata in un bicchierino, tenuto inclinato durante l’abbattimento positivo. Dopodiché, gli viene versata sopra la panna cotta alla vaniglia, che riempirà la restante parte del bicchiere, abbattuto una seconda volta. Il risultato è molto moderno, con una linea inclinata a dividere i due sapori. Completata la base, l’ultima peculiarità del dessert è la sua decorazione: viene colato un delizioso gelée al mandarino, guarnito con crumble, zest di agrumi, foglia d’oro e infine zucchero bollato, per un vero effetto wow.

Soft Style Cream Cheese

Come sempre, in tutte le ricette c’è un “ingrediente segreto”, che rende ancora più speciali le preparazioni: in questo caso, si tratta del Soft Style Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®. Questo “formaggio alla panna” dalla texture scioglievole e dal gusto fresco, facile da incorporare e da spalmare, è la base perfetta per realizzare le due panne cotte, che avranno così un gusto leggero, fresco e intrigante.

La ricetta “Zaffiro” di Debora Vena

“Zaffiro” di Debora Vena è una deliziosa verrine gluten free di panna cotta alla vaniglia e allo zafferano che, grazie al tocco particolare di Soft Style Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®, si rivela particolarmente fresca e cremosa.

