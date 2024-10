EquipHotel: le aziende italiane alla fiera dell'ospitalità e della ristorazione

Dal 3 al 7 novembre, EquipHotel riunirà a Parigi professionisti dell'ospitalità e della ristorazione, offrendo uno spazio per condividere e sperimentare innovazioni che toccano vari ambiti: dal design sostenibile all'introduzione di nuove tecnologie e servizi.

EquipHotel torna a Parigi dal 3 al 7 novembre

EquipHotel, l'edizione 2024

EquipHotel riunirà più di 1.200 espositori, di cui il 60% provenienti dalla stess Francia, presentando novità in quattro aree tematiche: ristorazione, design, benessere, tecnologia e servizi. Per cinque giorni, il salone offrirà un'ampia varietà di soluzioni innovative, opportunità di networking e tendenze per il settore, diventando il punto di riferimento internazionale per il mondo hotel e ristorazione. Quest'anno, la fiera adotta il tema “Time to Dare” ("È tempo di osare"), incoraggiando l'audacia attraverso la collaborazione interdisciplinare tra designer, architetti e gestori di hotel. La partecipazione internazionale, con un incremento di espositori esteri, riflette il crescente interesse verso soluzioni innovative.

La fiera ospiterà un'area tech di 5.000 metri quadrati, con focus su intelligenza artificiale e robotica per ottimizzare la gestione alberghiera. Parallelamente, la sostenibilità emerge come tema centrale, con presentazioni di soluzioni eco-compatibili e discussioni su design e gestione sostenibile degli spazi. EquipHotel 2024 punta a diventare un punto di riferimento per gli operatori che vogliono aggiornarsi sulle tendenze e opportunità future del settore, abbracciando un approccio consapevole e innovativo.

EquipHotel, i premi da assegnare

EquipHotel Paris 2024 celebra l'innovazione con i prestigiosi Innovation Awards, un concorso dedicato a soluzioni all'avanguardia per il settore dell'ospitalità e della ristorazione. Divisi in quattro categorie (design, benessere, tecnologia e sostenibilità), i premi riconoscono le proposte più originali che migliorano l'esperienza dei clienti, riducono l'impatto ambientale e promuovono l'eccellenza nel servizio. I vincitori, selezionati da una giuria di esperti, saranno annunciati durante l'evento.

EquipHotel, anche l'Italia protagonista

Saranno cento le aziende italiane che esporranno quest'anno a Parigi durante EquipHotel che si terrà come di consueto a Paris Expo - Porte de Versailles: cinque giornate intense di relazioni commerciali, condivisione di know-how, networking, tendenze e soluzioni innovative. Tra di loro, anche Allegrini Spa che si occupa della produzione di detergenti professionali e cosmetici per l'hotellerie.

Allegrini presenta a EquipHotel Paris le sue nuove linee di cosmetici “Find Your Eco” e “Amoenia”

Allegrini presenta a EquipHotel Paris le sue nuove linee di cosmetici “Find Your Eco” e “Amoenia”, entrambe progettate per offrire un'esperienza sostenibile. “Find Your Eco” aderisce agli standard Ecolabel, garantendo basso impatto ambientale e alta qualità. La linea “Amoenia,” certificata Cosmos Organic, è formulata con ingredienti naturali per tutti i tipi di pelle e capelli, mantenendo sicurezza e delicatezza. La novità di Allegrini include anche “DPlanet,” cosmetici solidi, e il dispenser Real per un'estetica minimalista. Anche Top Clean Solutions e Pro Laundry Solutions completano l'offerta per le pulizie sostenibili e l'efficienza nelle lavanderie.

EquipHotel, le aziende italiane presenti

Ecco l'elenco completo delle aziende italiane presenti a EquipHotel 2024: