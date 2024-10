Autunno in Alta Badia tra cavalli di razza, tradizioni e sapori ladini

Segnate le date: il 9 e il 10 novembre torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale in Alta Badia! Preparatevi a spalancare occhi e cuore alla 24ª Cavalcata di San Leonardo, dove cavalli eleganti, carri addobbati, e una montagna di sapori ladini si prendono la scena tra le splendide Dolomiti, patrimonio Unesco. Quest’anno si festeggiano anche i 120 anni dell’Associazione Cavalli Norici Val Badia. Quindi aspettatevi una festa in grande stile, con più cavalli, più sfilate, più musica e tanto divertimento.

La tradizionale Cavalcata di S. Leonardo (Foto: Freddy Planinschek)

Cavalcata di San Leonardo, dalla Messa al profumo di strudel

La giornata inizia con la tradizionale Santa Messa alle ore 9 nella storica chiesa parrocchiale di San Leonardo a Badia (Bz). E sì, perché se si chiama Cavalcata di San Leonardo un motivo c’è, e questo è il momento di rendergli onore. Dopo aver assistito alla funzione, ci si prepara per la grande sfilata, che comincia alle 10:45 e che attraversa tutto il paese di Badia.

E cosa aspettarsi da questa sfilata? Ci saranno oltre 100 cavalli Haflinger e Norici con gli allevatori vestiti a festa. Poi ci sono i carri decorati, tra cui uno in miniatura della chiesa di San Leonardo e un carro traboccante di prodotti tipici, che potrete acquistare e portare a casa come souvenir.

I cavalli protagonisti alla Cavalcata di San Leonardo

Ma non solo. Quest'anno non solo avremo cavalli da tutto l’Alto Adige, ma anche dei campioni locali che sfileranno con orgoglio. Tra questi ci saranno Elodie di Thomas Alfreider, regina della rassegna puledre di 3 anni nella categoria Haflinger, Felina di Stefan Zingerle, vincitrice tra i cavalli Norici, e infine la supermodella equina Desi di David Bernardi, che si è guadagnata il titolo di “Best of Show” alla mostra provinciale Haflinger. Un onore tutto da vedere – e da farsi selfie, naturalmente.

A Badia protagonisti 100 cavalli Haflinger e Norici

La benedizione dei cavalli e il nuovo stendardo

La festa non è solo spettacolo: subito dopo la sfilata arriva uno dei momenti più emozionanti della giornata, la benedizione dei cavalli di fronte al Sasso Santa Croce. Il decano benedirà cavalli e allevatori, in un momento che rende questa tradizione ancora più speciale. E in onore dell’anniversario, verrà benedetto anche il nuovo stendardo dell’Associazione Cavalli Norici Val Badia.

Pranzo con specialità ladine: dai Canederli alla polenta

Ma non solo cavalli. I Vigili del Fuoco locali e le associazioni dei contadini faranno assaggiare i loro piatti tipici, dalla polenta ai canederli, e non mancherà certo il vino per brindare alla salute dei cavalli e di chi li cavalca.

E come ogni vera festa che si rispetti, ci saranno le bande musicali di San Giorgio, Moena e la “Böhmische Badia”. E se vi sentite in vena di danza, non perdetevi il gruppo di ballo “Bal Popular”, che porta la tradizione ladina a un livello tutto suo.

Il tradizionale “Törggelen”: castagne e vino novello

Nel pomeriggio, la festa continua con il Törggelen, l’antico rito delle castagne, accompagnate da vino novello e da un po’ di musica tradizionale. Con le castagne calde in mano e un buon bicchiere di vino, la giornata acquista un sapore davvero speciale.

Törggelen tra castagne e vino novello

Serata pre-festa: cena tipica e musica ladina

Non potete aspettare fino a domenica per cominciare i festeggiamenti? Nessun problema! Sabato 9 novembre ci sarà un’anteprima gustosa con una cena a base di piatti locali e musica ladina per scaldare gli animi. Quale modo migliore per entrare nell’atmosfera della Cavalcata di San Leonardo?

Dunque, la Cavalcata di San Leonardo non è solo un evento, ma una vera e propria festa delle tradizioni ladine che attira visitatori e curiosi da tutta la regione. È l’occasione per riscoprire la bellezza delle Dolomiti in una veste diversa, lontana dalla folla estiva e dal trambusto delle piste invernali. Qui troverete solo la quiete, i sapori genuini, e il calore della gente. E non c’è da preoccuparsi del meteo: la Cavalcata si terrà con qualsiasi tempo, quindi non lasciate che qualche nuvola vi scoraggi. L’Alta Badia vi aspetta con i suoi cavalli, i suoi piatti tipici, la musica e, ovviamente, una festa indimenticabile.

Dove dormire a Badia

Per poter godere appieno della magia della Cavalcata il consiglio è di soggiornare a Badia. Si può scegliere, ad esempio, l’Hotel Lech da Sompunt, 3 stelle lusso che combina l’accoglienza familiare con una posizione idilliaca su un lago ai piedi del Monte Santa Croce.

Hotel Lech da Sompunt a Badia

Totalmente ristrutturato, offre camere moderne e luminose, una zona wellness panoramica, e un lounge bar con oltre 60 gin pregiati. Sci ai piedi in inverno e percorsi mozzafiato in estate sono perfetti per gli amanti della natura. Grazie alla gestione Castlunger, l’hotel mantiene una calorosa ospitalità alpina.

Hotel Lech da Sompunt | Str. Sompunt 36 - 39036 Badia (Bz) | Tel 0471 847015

Anche il Residence Badia offre un'ospitalità calda e accogliente con nove appartamenti moderni e spaziosi. A solo 150 metri dagli impianti di risalita, è il luogo ideale per gli amanti degli sport invernali e della natura.

Residence Badia

Dopo una giornata sulle piste, gli ospiti possono rilassarsi nella zona wellness o fare attività fisica nella palestra. La struttura, inaugurata nel 2004 e ampliata nel 2013, unisce eleganza e semplicità, rendendo il soggiorno un'esperienza indimenticabile.

Residence Badia | Str. Damez 2 - 39036 Badia (Bz) | Tel 338 173 4419

Con una gestione familiare che dura da tre generazioni, l’Hotel Miramonti, in centro Badia, offre camere moderne e accoglienti dallo stile alpino moderno. Gli ospiti possono godere di un'area wellness, che include sauna e zone relax con vista panoramica sulle Dolomiti.

Hotel Miramonti a Badia

Inoltre, il ristorante dell’hotel propone una cucina ladina e internazionale, preparata con ingredienti freschi e locali.

Hotel Miramonti | Str. Damez 42 - 39036 Badia (Bz) | Tel 0471 839661

Dove mangiare a Badia

L'Ustaria Posta è un hotel e ristorante situato nel cuore di Badia. Questo albergo a conduzione familiare, attivo dal 1877, offre un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per chi cerca un'esperienza autentica. Le camere sono arredate con gusto e offrono tutti i comfort moderni. La cucina è un punto forte, con piatti preparati con ingredienti freschi e locali, in un ambiente che ricorda le tradizioni culinarie ladine. Il menu offre una selezione di specialità tipiche, come i canederli, lo speck e i dolci caserecci.

Ustaria Posta a Badia

Ogni piatto è realizzato con attenzione ai dettagli e alla qualità, riflettendo la cultura gastronomica della regione. L'atmosfera accogliente rende ogni pasto un'esperienza unica, ideale per ristorarsi dopo una giornata di avventure nelle Dolomiti. Non dimentichiamo, infatti, che In ladino, "Ustaria" si traduce in "Osteria", un luogo classico dove ci si ferma per gustare un pasto abbondante e tradizionale, preparato con il calore e l'amore "come lo fa la mamma". Questa atmosfera accogliente invita a riscoprire le ricette autentiche della cucina locale, creando un'esperienza culinaria indimenticabile.

Ustaria Posta | Str. Pedraces 43 - 39036 Badia (Bz) | Tel 0471 839735

Da provare anche il ristorante Porcino, situato nel Badia Hill Hotel. Come dice già il nome, la filosofia del locale è un omaggio alla prelibatezza dei funghi porcini delle Dolomiti. Sotto la guida del chef Marco Verginer e della sommelière Michaela Mair, gli ospiti possono gustare un menu raffinato in un ambiente elegante, caratterizzato da ampie finestre che offrono una vista mozzafiato.

Il ristorante Porcino Badia

Tra i piatti da non perdere il Tonno pinna gialla, gel al limone, sedano, wasabi, coriandolo, noci e fondo di pesce affumicato; i Tortelli Aioli e gambero rosso e il Wagyu Sudtirol (ratatouille di tuberi, jus d scalogno e barolo, prezzemolo, pepe lungo brasato, gremolata, schiuma di rape rosse, costine BBQ, essenza di Wagyu).

Ristorante Porcino | Str. Damez 2A - 39036 Badia (Bz) | Tel 0471 180 8060