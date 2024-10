£$Er Tevere in festa$£: tutti sul fiume di Roma per il “Tevere Day 2024”

Il Tevere è il simbolo di Roma, la sua anima e il suo elemento di vita dalle origini, perché tutto è cominciato sulle sue sponde. Furono proprio le sue acque a portare la cesta di vimini su cui attivarono i bimbi gemelli Romolo e Remo, che poi litigarono e sappiamo come è andata. E poi «senza il Tevere Roma non esisterebbe», come disse lo storico Joel Le Galle. Da sei anni al fiume è dedicata una grande festa: il Tevere Day, spalmata su una ricca settimana di eventi e quest'anno si svolgerà dal 7 al 13 ottobre coinvolgendo adulti e bambini, tra incontri culturali, artistici, musicali e approfondimenti sulla sostenibilità e sull'educazione ambientale.

Il Tevere è il terzo fiume d'Italia, attraversato da 37 ponti

"Annamoce tutti!" lungo il fiume Tevere

L'iniziativa è stata presentata in Campidoglio nella Sala Giulio Cesare alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, che hanno anche tracciato il bilancio di quanto è stato fatto negli ultimi anni dalle varie ammirazioni per impedirne il degrado. Anche l'associazione Tevere Day si è impegnata a lungo per la nuova fruibilità del fiume da parte dei cittadini che lo amano e che vogliono riqualificarlo, rigenerarlo, viverlo e anche per meglio condividerne la bellezza con i visitatori. Non a caso il claim svelto per questa edizione 2024 è "Annamoce tutti!".

La storia del fiume Tevere

Il Tevere è il terzo fiume d'Italia, attraversato da 37 ponti dalla sorgente sul Monte Fumaiolo, nell'Appennino Tosco-Emiliano, fino alla foce nell'area del Parco di Castelfusano e Ostia Antica. I ponti della città, solidi e bellissimi, da secoli si prendono la scena, da Ponte Milvio - che i romani chiamano Pone Mollo - del (200 a.C.) al Ponte Quattro Capi dell'Isola Tiberina. Anche il Ponte Rotto, il Pons Aemilius, mai più ricostruito per il fondale inadatto, è per metà ancora orgogliosamente in piedi. «Serpente che si snoda tra le case, talvolta ostile o minaccioso di piene». Così definiva il fiume Bernardino Zapponi, ricordando le storie dei pirati fluviali che aspettavano le navi di passaggio, i tesori nascosti nei fondali, il mercato sulle barche, gli strani riti dei pupazzi gettati nel fiume per l'impossibilità di gettarci il nemico vero, chi ci cascava un po' brillo e chi ci si buttava per farla finita o ci veniva gettato.bOggi si ammira piuttosto la bellezza del biondo Tevere, rimasto un po' marroncino - nonostante le opere di risanamento - per via della sabbia trasportata nel suo lungo percorso.

Tanti eventi importanti per il Tevere Day

Ci sarà tanto da scoprire con il progetto realizzato con il contributo di Roma Capitale - assessorato alla Cultura - Dipartimento Attività culturali e che è parte del programma dell'Estate Romana 2024. E non mancherà l'aspetto di intrattenimento e approfondimento culturale, con le passeggiate guidate da esperti d'arte e storia, spettacoli dal vivo, food corner. Per Alberto Acciari, presidente Tevere Day, la politica ha compreso l'importanza di prendersi cura di un bene pubblico come quello del Tevere: «È bello svolgere questa sesta edizione - ha detto- fra i cantieri che occupano in gran parte le sponde del fiume. Sono il segno concreto della svolta che il lavoro, la pressione delle associazioni, ha aiutato a provocare nelle istituzioni a favore di questa necessità. Con noi collaborano più di 200 associazioni del territorio, aziende, enti. Siamo ormai un vero movimento popolare e organizziamo circa 140 eventi, fra sport, cultura, spettacolo, musica, ambiente».

Tanti eventi in programma al Tevere Day (Foto: Giorgio Maiozzi, Uthopia)

A dare il benvenuto agli organizzatori è stata, con Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. A seguire gli interventi di Simona Baldassarre, assessore Cultura della Regione Lazio, di Fabrizio Ghera, Patrimonio della Regione Lazio, e di Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica e Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. Nell'occasione è stata fatto anche un importante annuncio: il Tevere entrerà a far parte dei beni tutelati dall'Unesco, per il tratto di fiume che attraversa il centro storico della Capitale. i particolari saranno approfonditi nel convegno “Tevere patrimonio del mondo”, in programma l'8 ottobre all'Ara Pacis.

Il programma del Tevere Day

Saranno circa 140 gli eventi che andranno a comporre l'offerta della manifestazione, che si snoderà lungo 84 chilometri di sponde del Tevere, con i punti chiave per la città collocati all'altezza del Lungotevere degli Anguillara, del Ponte della Musica, e di Scalo de Pinedo; ma sarà protagonista anche il territorio, a Nord e a Sud della città attraversata dal fiume, con gli spot di Parco Nazzano Tevere Farfa, Ostia Antica e Fiumicino con i Porti Imperiali. Ruolo di spicco nel corso della manifestazione, che entrerà nel vivo del suo programma dall'11 al 13 ottobre, saranno inoltre i parchi ambientali all'interno dei quali si svolgeranno molteplici attività: da parco Marconi a parco Magliana e, di nuovo, il Parco Nazzano Tevere Farfa, e dei Porti Imperiali, dove i cittadini avranno modo di vivere una giornata all'aria aperta.