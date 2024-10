Presentazione Guida Michelin Italia a Modena: brindisi con il Lambrusco

Dopo l'annuncio che Michelin ha annunciato lo spostamento della presentazione della 70ª edizione della Guida Michelin Italia arriva la conferma di una partnership di eccellenza con il Consorzio tutela Lambrusco. La presentazione torna in Emilia Romagna, si terrà, infatti, quest’anno a Modena, il 5 novembre 2024, un cambiamento significativo rispetto alla consueta location della Franciacorta, in provincia di Brescia. La scelta di Modena, cuore pulsante della Food Valley, riflette l'importanza sempre crescente del territorio emiliano nel panorama gastronomico internazionale, valorizzando le eccellenze locali che spaziano dalla tradizione culinaria ai rinomati prodotti agroalimentari. La celebrazione del settantesimo anniversario della guida si inserisce in un momento cruciale per il settore, come evidenziato durante un evento preliminare tenutosi a Torino alla Nuvola Lavazza. In questa occasione, sono stati presentati i risultati dello studio "Taste Tourism", un'analisi sui flussi turistici generati dai ristoranti stellati italiani. Lo studio ha mostrato come il turismo gastronomico continui a crescere, con un impatto economico significativo sul territorio. Il giro d’affari complessivo prodotto dai ristoranti stellati ha raggiunto nel 2023 i 438 milioni di euro, una cifra destinata a sfiorare i 500 milioni nel 2024, esclusi i ricavi diretti della ristorazione.

Guida Michelin Italia 2025: la 70ª edizione si sposta a Modena

Presentazione Guida Michelin, nuova sede

La decisione di ospitare la cerimonia a Modena sembra perfettamente in linea con il legame indissolubile tra Michelin e il territorio italiano. Oltre a essere nota per la Guida, Michelin ha una lunga storia industriale in Italia, che risale al 1906 con l'apertura del primo stabilimento di pneumatici. Ancora oggi, l'azienda continua a investire nel Bel Paese, con due stabilimenti principali in Cuneo e Alessandria e un indotto complessivo di 343 milioni di euro nel 2023.

Modena ospiterà la presentazione della Guida Michelin Italia

La Guida Michelin Italia, nata nel 1956, rappresenta non solo una guida ai ristoranti, ma anche un testimone del cambiamento culturale e gastronomico del Paese. Dalle sue prime edizioni fino a oggi, ha celebrato sia le grandi tavole gourmet che le tradizioni culinarie radicate nei territori, come la storia del ristorante Arnaldo - Clinica Gastronomica a Rubiera, che mantiene la sua stella Michelin da oltre 60 anni. Modena, con la sua tradizione enogastronomica e il suo status internazionale come patria dell’aceto balsamico e della cucina modenese, appare quindi come la cornice ideale per una celebrazione così importante, che non solo rende omaggio ai protagonisti della ristorazione italiana, ma pone sotto i riflettori un settore che continua a crescere e a innovarsi, influenzando il turismo e l’economia nazionale.

Presentazione Guida Michelin, il Consorzio tutela Lambrusco sarà partner

In qualità di partner, i vini del Consorzio tutela Lambrusco saranno presenti anche all’evento che seguirà la presentazione, ad accompagnare le creazioni degli chef impegnati ai fornelli. Il selezionato pubblico di circa 350 ospiti coinvolti dall’organizzazione - dalle istituzioni ai più qualificati professionisti del mondo della ristorazione - potrà così scoprire le bollicine rosse emiliane in tutte le loro denominazioni e interpretazioni.

In qualità di partner, i vini del Consorzio tutela Lambrusco saranno presenti anche all’evento

«Come Consorzio Tutela Lambrusco - spiega Claudio Biondi, presidente del Consorzio tutela Lambrusco siamo molto felici di supportare un evento importante come la presentazione della Guida Michelin Italia 2025, pubblicazione storica che premia i migliori ristoranti in giro per lo stivale. I vini Lambrusco sono sempre più apprezzati proprio nel mondo della ristorazione per le loro caratteristiche, tra cui anche la gradazione alcolica contenuta: un aspetto particolarmente in linea con le attuali tendenze di consumo. Inoltre, grazie alle numerose varietà e tipologie presenti, dallo spumante al frizzante, questi vini possono essere facilmente abbinati con piatti molto diversi tra loro».