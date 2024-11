Horeca Expoforum 2025: oltre 200 aziende e 100 eventi B2B

Dal 16 al 18 marzo 2025, torna a Torino "Horeca Expoforum", il salone organizzato da GL Events Italia dedicato ai professionisti dell'Horeca, comparto che riunisce le imprese legate alla somministrazione di cibi e bevande fuori casa: dagli ostelli ai grandi hotel, dalle caffetterie ai servizi di catering, fino ai ristoranti stellati. Nei 13mila metri quadrati del padiglione 3 del Lingotto Fiere, l'evento si prepara ad accogliere oltre 200 aziende, tra leader del settore e start-up innovative, per una tre giorni ricca di networking, formazione, ispirazioni e sorprese.

Torino ospita Horeca Expoforum 2025: tre giorni dedicati all'innovazione nel comparto

Horeca Expoforum 2025: tre giorni dedicati all'innovazione nel settore

Mentre gli espositori della prima edizione stanno confermando la propria adesione alla seconda, si aggiungono nuove aziende e marchi di prestigio. Nel nord ovest d'Italia, Horeca Expoforum si conferma così il principale punto di riferimento per gli operatori del comparto, consolidando la sua offerta espositiva affiancata dal palinsesto di oltre cento eventi. Un programma allineato con le ultime tendenze e novità, grazie alla collaborazione con le principali associazioni nazionali dei comparti pasticceria, cucina, pizza e caffè.

«Mancava un appuntamento come questo, a dirlo sono stati gli espositori e il pubblico dell'edizione 2024 - commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia -, uno stimolo in più per rafforzare ulteriormente questa manifestazione riconosciuta come fondamentale, soprattutto in un territorio sempre più protagonista di grandi manifestazioni sportive, culturali e scientifiche». Showcooking, degustazioni, dibattiti, corsi di formazione, dimostrazioni e competizioni animeranno il salone, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per aggiornarsi e approfondire tecnologie all'avanguardia per l'efficienza e la sostenibilità nel mondo Horeca. Il format offre la possibilità unica di conoscere partner, fornitori e clienti anche attraverso un'agenda di incontri B2B.

Horeca Expoforum 2025 a Torino tra networking, formazione e innovazione

Dolce, salato, mixology, vino e birra, caffè, arredamento, attrezzature, soluzioni digitali: sono le principali aree merceologiche che animeranno Horeca Expoforum, che vedrà convergere a Torino gli operatori della filiera. Il comparto, secondo il Rapporto 2024 sulla ristorazione italiana di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), in Italia conta circa 332mila imprese nei servizi di ristorazione, delle quali il 7% è in Piemonte. Numeri che ne evidenziano il ruolo cruciale nell'economia e nella vita sociale. Tanto che di recente, la sua importanza è stata riconosciuta a livello legislativo con la presentazione di un disegno di legge teso a riconoscere formalmente le imprese del settore. Un provvedimento che mira valorizzarne il ruolo nella diffusione e promozione del made in Italy. In questo scenario Horeca Expoforum si pone quale spazio di aggregazione ideale tra domanda e offerta, in una regione, il Piemonte, che vanta eccellenze enogastronomiche apprezzate nel mondo e dove il turismo è in continua crescita.

Il comparto Horeca in Italia

L'Horeca comprende tutte le attività connesse ai consumi fuori casa detti anche Away from home (Afh). I dati del Rapporto 2024 sulla ristorazione italiana di Fipe mettono in luce la ripresa del mercato degli Afh, che lo scorso anno hanno segnato un +12% rispetto al 2022, per un valore di 92 miliardi di euro, pari al 32,6% dei consumi alimentari complessivi (circa 287 miliardi di euro). Un trend che, come emerso dagli stati generali del mercato food & beverage in Italia presentato nei giorni scorsi, nei primi nove mesi del 2024 ha registrato una crescita critica, con un aumento del +2,4% tra i distributori e un calo del -6,9% nei cash & carry.

Quali sono le imprese dell'Horeca?

L'universo di aziende che fanno parte dell'Horeca si compone di realtà molto diverse tra loro per dimensioni e tipologia. Tutte sono legate all'ospitalità, alla ristorazione e alla somministrazione di bevande Afh, ma includono anche società che, pur non offrendo servizi diretti al pubblico, sono essenziali, fornendo tutto il necessario per la preparazione e la gestione professionale degli spazi. Tutte insieme contribuiscono alla diffusione della cultura enogastronomica italiana e alla promozione delle tradizioni locali e delle eccellenze del made in Italy.

Il decalogo delle principali tipologie: