Altro che Babbo Natale, al Caorle Christmas Time si aspetta il Grinch

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, il Natale diventa magico a Caorle (Ve) con il ritorno del tanto atteso Caorle Christmas Time. Non è il solito villaggio natalizio: quest'anno si ingrandisce, si allunga e si arricchisce di sorprese per grandi e piccini. Oltre 80 casette, una gigantesca ruota panoramica, spettacoli, enogastronomia e… un ospite davvero speciale: il Grinch! Pronto a fare marachelle e scattare foto memorabili? Se pensavi che il Natale fosse tutto alberi e canzoni, preparati a essere stupito: Caorle è il posto dove Babbo Natale incontra il divertimento e la tradizione, il tutto condito con un tocco di modernità e ironia.

Caorle Christmas Time nelle strade della città

Un Natale extra large a Caorle

Quest’anno, il villaggio natalizio si espande e promette di diventare uno dei mercatini più lunghi d’Europa. Con oltre 80 casette sparse per le vie di Caorle, il percorso è un vero invito a perdersi tra luci scintillanti, decorazioni festose e profumi irresistibili.

Non solo shopping: il villaggio è pensato per diventare una destinazione turistica a tutto tondo. Hotel, campeggi e strutture ricettive rimarranno aperti per accogliere i visitatori, che potranno godersi l’atmosfera natalizia con tutte le comodità. E per chi arriva con il camper? Nessun problema: aree dedicate sono pronte a ospitare anche i viaggiatori più avventurosi.

Attrazioni per tutti al Caorle Christmas Time

Il Grinch arriva a Caorle

Sorpresa! Quest’anno Caorle dà il benvenuto al Grinch, il verde protagonista che detesta il Natale ma che, in fondo in fondo, non può farne a meno. Lo troverai a Campo Trino Bottani, nella sua buffa dimora, pronto a far ridere adulti e bambini con le sue trovate. E non dimenticare una foto ricordo: potrebbe essere il selfie più irriverente del tuo Natale.

Il Villaggio dei Pescatori per il Natale di Caorle

Chi ama il cibo e la cultura locale troverà il proprio paradiso nel nuovo Villaggio dei Pescatori, allestito in Piazza Sant'Antonio. Qui, i tradizionali casoni della laguna saranno ricostruiti per offrire non solo un’esperienza visiva unica, ma anche un viaggio nei sapori autentici del mare. Assaggia il meglio del pescato di Caorle: moscardini, canoce, vongole e molto altro, tutto abbinato ai vini locali. E per i curiosi, ci saranno anche showcooking dedicati alle ricette storiche del territorio.

Non è solo una questione di gusto, ma anche di artigianato e memoria: i casoni sono stati realizzati seguendo la tradizione, con le canne della laguna tagliate e assemblate a mano. Un omaggio alla storia e alla cultura di Caorle, che non smette mai di sorprendere.

A Caorle una pista gigante e il Villaggio di marzapane

I più piccoli non sapranno da dove iniziare: la Casa di Babbo Natale, in Piazza Pio X, è un must, mentre nel Villaggio di Marzapane potranno costruire la propria casetta di dolciumi sotto la guida di simpatici animatori.

E poi c’è lei, la vera star: una pista di pattinaggio da record, la più grande mai vista a Caorle, che resterà aperta anche di notte nella zona di Salita dei Fiori. A fare compagnia, ci saranno il luna park e l’immancabile ruota panoramica, pronta a regalare una vista mozzafiato sulla città illuminata.

Natale a Caorle: dai Krampus al Videomapping

Il programma degli eventi è più ricco che mai. Tra gli appuntamenti già confermati, ci saranno:

Spettacolari fuochi d’artificio ,

, Le immancabili mongolfiere per volare sopra il villaggio,

per volare sopra il villaggio, Performance teatrali e di giocoleria ,

, I terrificanti e affascinanti Krampus, che faranno tremare (ma anche divertire) grandi e piccini.

Per gli amanti della musica, la Music Arena coperta, fronte mare, ospiterà serate di musica dal vivo, eventi e show supportati da Radio Piterpan e Radio Bellla&Monella, le colonne sonore ufficiali del Caorle Christmas Time.

Le storiche facciate di Caorle diventeranno il palcoscenico per videomapping spettacolari. Opere di Caravaggio, Leonardo, Tiepolo e Botticelli prenderanno vita sulla facciata del Duomo di Caorle, in Piazza Vescovado. Accompagnato dalla musica dei giovani talenti delle scuole musicali del territorio, il videomapping sarà un’occasione per immergersi in un’esperienza artistica unica. L’opera, intitolata “Maria, donna del presente”, sarà visibile ogni sera dalle 17:00 alle 21:40.

La casa di Babbo Natale al Caorle Christmas Time

Non solo Natale: a Carole tra antiquariato e curiosità

Per chi ama curiosare tra oggetti d’epoca, in Via Luigi del Moro ci sarà un mercatino dedicato agli appassionati di antiquariato, fiori, piante e persino ornitologia. Perché a Caorle, anche chi non è fan sfegatato del Natale può trovare qualcosa di unico e interessante.