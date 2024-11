Vino biologico e biodinamico: nel 2025 torna Summa 2025

Da oltre 20 anni, Summa è un evento esclusivo che celebra l'eccellenza del vino biologico e biodinamico. Ospitato da Alois Lageder a Magrè sulla Strada del Vino (Bz), in Alto Adige, Summa riunisce produttori di vino da tutto il mondo per un incontro all'insegna della qualità, innovazione e passione per il vino. L’edizione 2025 si terrà il 5 e 6 aprile, continuando a raccontare storie di passione e ricerca nel mondo vitivinicolo.

In Alto Adige nel 2025 torna Summa (Foto: Meike Hollnaicher)

Non una semplice fiera, ma una manifestazione unica che promuove scambi culturali e di idee tra esperti del settore e appassionati, in un ambiente informale e immerso nella natura. L’evento si distingue per la sua atmosfera gioiosa, dove il vino e la convivialità sono protagonisti. Ogni anno, i partecipanti possono scoprire vini di qualità provenienti da produttori che condividono valori di sostenibilità e agricoltura sana.

La cantina Alois Lageder, gioiello dell'Alto Adige

La Cantina Alois Lageder è un'azienda storica fondata nel 1823 e gestita dalla sesta generazione della famiglia Lageder. Rinomata per l'impegno nella viticoltura biodinamica, la cantina coltiva oltre 30 varietà di uve e produce vini di alta qualità attraverso pratiche sostenibili. La filosofia aziendale è incentrata sulla diversità, tanto nella varietà dei vigneti quanto nelle tecniche agricole, per ottenere vini distintivi che esprimano il carattere unico del territorio altoatesino.