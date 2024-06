Alla Vermouth di Torino Week per scoprire e celebrare l'iconico aperitivo

Il Consorzio del Vermouth di Torino lancia la terza edizione della Vermouth di Torino Week dal 23 al 30 giugno. Un invito per scoprire le diverse tipologie di questo vino aromatizzato, simbolo dell’aperitivo torinese, l’utilizzo in purezza ed in miscelazione e l’abbinamento con il cibo. Tra gli eventi in programma, aperti al pubblico, quelli organizzati dalle aziende Cocchi e Carlo Alberto.

Vermouth di Torino Week, l’edizione 2024

L'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione di esperti di mixology, che realizzeranno nuovi cocktail a base di Vermouth di Torino, e proporranno le diverse tipologie di questo vino aromatizzato: Rosso, Bianco, Ambrato e Extra Dry. Il pubblico potrà non solo degustare i cocktail, ma anche ideare nuove ricette e condividerle sui social network. Durante la settimana i bar, le enoteche e i ristoranti aderenti all’iniziativa creeranno cocktail a base di Vermouth di Torino, le cui ricette sono pubblicate sulle pagine social e sul sito dell’evento.

Gli esperti di mixology realizzeranno nuovi cocktail a base di Vermouth di Torino

I cocktail verranno serviti al pubblico, che avrà l’opportunità di conoscere tutte le sfumature del Vermouth di Torino e condividere la cultura e la passione per un aperitivo di eccellenza. La Vermouth di Torino Week è un'occasione unica per approfondire la conoscenza di questo prodotto d'eccellenza. Si potranno scoprire i suoi segreti produttivi, i migliori abbinamenti con il cibo e i diversi utilizzi in purezza e in miscelazione.

Vermouth di Torino Week, la città si anima

Un momento clou della settimana sarà la convocazione degli Stati Generali del Vermouth di Torino, che si terrà il 28 giugno presso la Banca del Vino di Pollenzo (Cn). I Soci del Consorzio si riuniranno per discutere il presente e il futuro di questo prodotto, con un focus su aspetti produttivi, di marketing, di tutela e promozione.

Il 28 giugno si terranno gli Stati Generali del Vermouth di Torino

Sempre il 28 giugno, nel pomeriggio, si terrà un evento riservato alla stampa: la degustazione guidata del Vermouth di Torino e la nomina dei nuovi Ambasciatori del Vermouth di Torino. Un riconoscimento a figure che si sono distinte per la loro conoscenza, professionalità e impegno nella promozione di questo prodotto d'eccellenza. La Vermouth di Torino Week è un invito a scoprire l'Ora del Vermouth®, un momento di convivialità e relax da vivere con un calice di questo vino aromatizzato. Un'occasione per apprezzare il suo gusto unico e la sua versatilità, sia in purezza che in miscelazione.

Vermouth di Torino Week, gli appuntamenti di Cocchi

Dal 1891, la cantina Cocchi produce Vermouth e Spumanti tradizionali dell'Astigiano, conquistando il mondo con la sua passione per la qualità e l'innovazione. Fondata ad Asti dal pasticcere toscano Giulio Cocchi, la cantina ha ereditato dal suo fondatore un'inesauribile vivacità e una costante ricerca della qualità che l'hanno resa un nome celebre in cinque continenti. La filosofia produttiva di Cocchi si basa su due pilastri fondamentali: eleganza e autenticità. La selezione accurata delle uve, l'utilizzo di ingredienti pregiati e l'esperienza centenaria nella vinificazione garantiscono la produzione di vini di altissima qualità.

Martedi 25 giugno : dalle 18:30 al Cloud9, american bar di Villa Sassi, cocktail con whisky e Vermouth di Torino.

: dalle 18:30 al Cloud9, american bar di Villa Sassi, cocktail con whisky e Vermouth di Torino. Mercoledi 26 giugno : Vermouth a Corte al Castello di Lucento (via Pianezza 123) dalle ore 18 con visita guidata al castello e a seguire seminario sul Vermouth di Torino guidato da Fulvio Piccinino con degustazione di Vermouth Cocchi in abbinamento al cioccolato.

: Vermouth a Corte al Castello di Lucento (via Pianezza 123) dalle ore 18 con visita guidata al castello e a seguire seminario sul Vermouth di Torino guidato da Fulvio Piccinino con degustazione di Vermouth Cocchi in abbinamento al cioccolato. Giovedì 27 giugno : Esperienza Vermouth Cocchi – Crea il tuo Vermouth appuntamento alle 20 a Casa Marchetti (piazza CLN) per creare il proprio Vermouth ascoltando storia ed aneddoti.

: Esperienza Vermouth Cocchi – Crea il tuo Vermouth appuntamento alle 20 a Casa Marchetti (piazza CLN) per creare il proprio Vermouth ascoltando storia ed aneddoti. Sabato 29 giugno : Cinema in vigna con Vermouth&Tonic alle 19:00 nella vigna Bava di Tuffo a Cocconato. Aperitivo con a seguire alle 21:00 la proiezione del film Il Grande Gatsby (2013).

: Cinema in vigna con Vermouth&Tonic alle 19:00 nella vigna Bava di Tuffo a Cocconato. Aperitivo con a seguire alle 21:00 la proiezione del film Il Grande Gatsby (2013). Domenica 30 giugno : Laboratorio olfattivo: crea il tuo profumo al Vermouth nell’aula didattica del Mercato Centrale su due turni da 40 minuti circa, alle 17:00 ed alle 18:00. Il laboratorio comprende la degustazione di Vermouth e l’esplorazione olfattiva delle note che meglio rappresentano il suo bouquet di erbe ed aromi. Successivamente ogni partecipante potrà creare un eau de toilette in un flacone roll-on da 10 ml ispirato ai vermouth degustati.

: Laboratorio olfattivo: crea il tuo profumo al Vermouth nell’aula didattica del Mercato Centrale su due turni da 40 minuti circa, alle 17:00 ed alle 18:00. Il laboratorio comprende la degustazione di Vermouth e l’esplorazione olfattiva delle note che meglio rappresentano il suo bouquet di erbe ed aromi. Successivamente ogni partecipante potrà creare un eau de toilette in un flacone roll-on da 10 ml ispirato ai vermouth degustati. Tutti i giorni: si potrà provare il gusto del gelato al Vermouth di Torino Cocchi presso Casa Marchetti di piazza CLN.

Vermouth di Torino Week, gli appuntamenti di Carlo Alberto

Nato nel cuore di Torino nel 1837, Carlo Alberto non è solo un Vermouth, ma un'icona dell'arte mixologica e dell'aperitivo italiano. Un prodotto d'eccellenza che racchiude in sé tradizione, innovazione e gusto inconfondibile. La storia di Carlo Alberto affonda le sue radici nel XIX secolo, quando veniva utilizzato come tonico e digestivo. La sua ricetta, perfezionata nel tempo, oggi vanta un ricco patrimonio di ventisette botaniche accuratamente selezionate e due pregiate uve piemontesi: Erbaluce di Caluso e Moscato. Questo connubio unico conferisce a Carlo Alberto Riserva il suo status di Vermouth di Torino Superiore, un riconoscimento che ne sottolinea l'eccellenza e la tipicità. La gamma Carlo Alberto comprende diverse referenze per soddisfare ogni palato ed esigenza. Dalle tre Riserva, espressione massima della tradizione e della maestria artigianale, alle due referenze dedicate alla mixology, perfette per la creazione di cocktail innovativi e sorprendenti.

Mercoledì 26 giugno: dalle ore 19:00 90 minuti dedicati alla degustazione di Carlo Alberto, il vermouth naturalmente low-alcol, proposto liscio e miscelato.

Vermouth di Torino Week, la storia del simbolo dell’aperitivo torinese

Il Vermouth di Torino, il più famoso vino aromatizzato d'Italia, vanta una storia affascinante che affonda le sue radici nella corte reale dei Savoia. Il suo nome deriva dal tedesco "wermut", che definisce l'Artemisia absinthium (Assenzio maggiore), ingrediente chiave nella sua ricetta. Nato a Torino nell'Ottocento, il Vermouth si è rapidamente diffuso in tutto il mondo nelle sue due varianti principali: bianco e rosso. La sua popolarità era dovuta al suo gusto unico e versatile, che lo rendeva un ingrediente ideale per la preparazione di cocktail. Il Vermouth di Torino è classificato in base al colore (Bianco, Ambrato, Rosato o Rosso) e al contenuto di zucchero. Il disciplinare di produzione prevede inoltre la tipologia "Vermouth di Torino Superiore", che si riferisce a prodotti con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol., realizzati con almeno il 50% di vini piemontesi e aromatizzati con erbe - oltre all'assenzio piemontese - coltivate o raccolte in Piemonte. Il Consorzio del Vermouth di Torino ha il compito di tutelare, promuovere e valorizzare questa eccellenza italiana. Tra le sue attività, la vigilanza per garantire la corretta applicazione della denominazione Indicazione Geografica ai prodotti consorziati, l'informazione al consumatore finale e l'assistenza tecnica e la formazione professionale alle aziende e ai produttori.