Torino Cocktail Festival: sette giorni di mixology, eventi e degustazioni

Dal 10 al 16 giugno, Torino si prepara ad ospitare la seconda edizione del Torino Cocktail Festival, una kermesse interamente dedicata alla mixology e al bere miscelato di qualità. Sette giorni di eventi, masterclass e degustazioni per immergersi nel vibrante mondo dei cocktail bar torinesi e scoprire le ultime tendenze del comparto.

Torino capitale della mixology: torna il Torino Cocktail Festival

Il festival prenderà il via lunedì 10 giugno con un opening party esclusivo per gli addetti ai lavori, che si terrà presso Casa Martini. La vera e propria inaugurazione per il pubblico avverrà martedì 11 giugno all'Edit Torino con l'evento "Beer and Shake", dove la Birra Edit sarà protagonista come ingrediente per la miscelazione e le degustazioni. La serata sarà arricchita da un tour guidato del birrificio Edit, da proposte food e da un dj set.

Torino Cocktail Festival, un caleidoscopio di drink e sapori

Da lunedì 10 sera fino alla fine del festival, ogni cocktail bar partecipante proporrà al pubblico una drink list dedicata con almeno un ingrediente del partner. Tra i locali aderenti:

Piano 35 Loungebar

PuntoSette

La Drogheria

Eredi Borgnino

Caffè Elena

Civico1

Smile Tree

Flora

Otium Rooftop

La Reserve

Gran Bar

Edit

Gioia

Kine'

The goodman

Inside

Savoy

KM5

Ospiti d'eccezione e cene a tema al Torino Cocktail Festival



Nel corso del festival, i cocktail bar ospiteranno guest bartender provenienti da tutta Italia. Tra i nomi di spicco troviamo Dario De Ceglia del Ceresio7 di Milano, che sarà al Piano 35 giovedì 13 giugno, e Massimo Caruso e Marco Annino del 22 Lounge Bar di Catania, vincitori del Mix Contest Italy Tour, che saranno al Gran Bar sempre giovedì 13 giugno.

Amanti dei cocktail? A Torino 7 giorni di mixology con il Torino Cocktail Festival

Per gli appassionati di abbinamenti gastronomici, alcune serate saranno dedicate a cene a tema con cocktail in pairing. Tra queste, la cena presso Luogo Divino che proporrà un menù abbinato ai cocktail del Piano 35 Lounge bar.

Torino, la capitale italiana della mixology

La scelta di Torino come sede del festival non è casuale. La città vanta una lunga tradizione nella miscelazione, che risale al 1786 quando Antonio Carpano creò il Vermouth, un liquore a base di vino bianco e infuso di erbe aromatiche e spezie. Da qui nacquero i primi miscelati della storia, come il Milano-Torino, da cui hanno avuto origine celebri cocktail come l'Americano e il Negroni. Oggi Torino è nuovamente protagonista nel panorama della mixology italiana, con numerosi cocktail bar di alto livello che propongono esperienze sensoriali uniche e innovative. Il Torino Cocktail Festival è l'occasione ideale per scoprire la maestria dei bartender torinesi e per immergersi nella cultura del bere miscelato di qualità.