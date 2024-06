Api Gourmet: un viaggio sensoriale nel mondo del miele a Torino

Il 12 giugno alle ore 20 a Torino (piazza Teresa Noce) Fulvio Piccinino inaugura il primo appuntamento di Api Gourmet, un aperitivo alla scoperta del miele. Si tratta di un innovativo laboratorio di apicoltura ispirato al libro dello stesso Piccinino, Il re era una regina, edito da Graphot che ricostruisce la storia, la biologia e curiosità sulle api.

Scoprire i segreti del miele e assaggia mieli rari con Fulvio Piccinino

Degustazione di mieli rari a Torino

Il laboratorio è strutturato con tre momenti multisensoriali e quattro assaggi di mieli rari e molto particolari, un miele di timo dei monti Iblei, uno di eucalipto sardo, uno di coriandolo dalla Puglia ed uno di colza dal Veneto. Ogni miele sarà assaggiato in purezza secondo un metodo ben preciso per apprezzarne tutte le sfumature. A conclusione l’idromele abbinato a degli assaggi elaborati utilizzando miele contrapposto a vari gusti salati.

Fulvio Piccinino: esperto di Vermouth e apicoltore

Fulvio Piccinino è conosciuto nel mondo della mixology come grande esperto del mondo del Vermouth, editore del sito di cultura del bere saperebere.com ed è inventore e relatore del seminario permanente Esperienza Vermouth, in cui si studia la storia produttiva e la pratica liquoristica di questa eccellenza piemontese. Pochi lo sapevano, ma è un appassionato di apicoltura perché racconta «Lavorando nel mondo dei liquori e della ricerca storica mi sono più volte imbattuto nel miele, utilizzato lungo i secoli come dolcificante prima dell’avvento dello zucchero europeo».

Il Giardino delle Api: un paradiso per le api e gli amanti della natura

Una passione che lo ha portato a realizzare Il giardino delle api a Moncrivello (Vercelli) in collaborazione con l’azienda biologica Mirbì 1990, specializzata nella produzione di frutti rossi ed in special modo del mirtillo. Il Giardino delle Api si sviluppa su un terreno di 900 metri quadrati con oltre 100 specie di erbe e piante, tutte mellifere (una parte di queste sono anche alla base della liquoristica e utilizzate da secoli per la produzione di vermouth ed amari) e con una struttura dove si svolgeranno due principali esperienze multisensoriali: una avrà come tema il miele, con assaggi ed abbinamenti al cibo, con approfondimenti sulla biologia e la storia dell’apicoltura italiana lungo i secoli. L’altra sarà la classica esperienza con protagoniste le tinture alcoliche delle erbe che si trovano all’interno del giardino per produrre amari o vermouth. Il giardino delle api verrà inaugurato sabato 15 giugno alle ore 12 in occasione della sagra del mirtillo di Moncrivello.