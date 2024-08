La Val Senales è pronta a celebrare la Transumanza, un patrimonio dell'Unesco

L'8 settembre, la Val Senales, in Alto Adige, offrirà uno spettacolo mozzafiato: migliaia di pecore attraverseranno le Alpi, scendendo a valle per tornare negli alpeggi in un rito secolare che rappresenta l'essenza di questo territorio. Questa migrazione stagionale, nota come Transumanza, è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dall'Unesco, distinguendosi come l'unica al mondo a passare sia su un ghiacciaio che oltre un confine nazionale (Austria).

La Val Senales pronta a celebrare la Transumanza

La Transumanza in Val Senales, un patrimonio immateriale dell'Unesco

All'inizio di settembre, le greggi vengono riportate a valle per trascorrere l'inverno nelle stalle. E l'autunno offre l'opportunità ideale per vivere da vicino questa antica tradizione, poiché la discesa delle pecore è meno impegnativa rispetto alla salita estiva. È possibile accompagnare pastori e greggi lungo tutto il percorso, ma l'opzione più popolare è unirsi a loro nell'ultimo tratto prima di Maso Corto.

La Transumanza è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dall'Unesco

La seggiovia Roter Kofel e la Funivia Ghiacciai saranno in funzione già dalle 9 dell'8 settembre, permettendo agli spettatori di raggiungere le alte quote, dove potranno unirsi al gregge fino a valle. Qui, durante la "Schofschoad", le pecore saranno accolte dai proprietari e separate in base alle marcature colorate, per poi essere riportate ai rispettivi pascoli. La giornata si concluderà con una festa tradizionale che celebrerà il ritorno di persone e animali, offrendo cibo, bevande, musica e intrattenimento per tutti i partecipanti.