Bolle di malto: Biella si trasforma nella capitale della birra artigianale

È tutto pronto a Biella per "Bolle di Malto", l'annuale kermesse sulle birre artigianali giunta all'ottava edizione e che per la partecipazione di pubblico - 100 mila visitatori lo scorso anno - conferma l'attenzione per un comparto in continua crescita.

Bolle di malto torna dal 29 agosto al 2 settembre

Bolle di Malto, la buona birra in Piemonte

Come in quasi tutte le regioni italiane in Piemonte l’arte del fare buona birra ha trovato grandi interpreti anche grazie alla qualità delle materie prime che vengono dalle diverse aree agricole e dalla ricchezza di sorgenti di acqua purissima. A Biella non si vogliono celebrare soltanto le realtà locali, ma tutto l'insieme di talenti nazionali, spesso giovani intraprendenti che hanno saputo realizzare le loro idee in proprio, senza mirare ai grandi numeri, talvolta cominciando nel garage di casa o comunque privi di un impianto di proprietà (beer form).

L'edizione 2024 di Bolle di malto vedrà la partecipazione di 22 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia

Per questo "Bolle di Malto", con oltre 300 tipologie di etichette, ospita mastri birrai provenienti da molte altre regioni, con degustazioni negli spazi dell'Arena, il cuore della manifestazione, con eventi e corsi di spillatura, tra cui "Il Rosa a Bolle di Malto" in collaborazione con l'Associazione Donne della Birra. Gli Incontri, anche itineranti e outdoor, segneranno l'incontro tra esperti ed appassionati. Saranno presenti marchi come Altavia, Aziena Agricola Lavino Zona, Birra Basei, Beer In, Birra Perugia, Birrificio Courmayeur, Birrificio degli Ostuni, Birrificio del Vulture, Birrificio Fermento, Canediguerra, Croce di Malto, Eastside, Birra Elvo, Birrificio Grado Plato, Birra La Villana, Birrificio Okorei, Birrificio Otus, Piccolo Birrificio Clandestino, Birrificio Rabel, Retorto, Soralamà e Birrificio Filodilana.

Bolle di Malto, non solo birra

Le piazze Martiri della Libertà e Primo Maggio si trasformeranno in un vasto spazio di oltre 10mila mq, animato da un programma che valorizzerà anche le nuove tendenze di consumo, soprattutto gli abbinamenti col food, in particolare con l'apprrezata gastronomia locale, in piacevole competizione con le tradizioni che porteranno i cuochi di altre regioni ospiti. Grande l'assortimento di cibi da strada proposti da un ventina di food truck : dai Panzerotti alle Bonbette pugliesi col capocollo allo Gnocco fritto romagnolo, fino ai panini con la Porchetta di Aricccia (Rm).

Inserito dalla regione Piemonte nei 10 eventi più rappresentativi, il format "Bolle di Malto" nasce nel 2015, da una idea di Marta Florio e Raffaele Abbattista come evento per promuovere la visibilità del territorio biellese, senza mai tradire l'obiettivo anche quando, tre anni dopo, diventa nazionale.

Bolle di Malto, le attività

Aperto a tutti, con ingresso libero, per un'intera setimana offrirà un saggio del migliore repertorio brassicolo artigianale e nello stesso tempo parlerà della la storia della città e alla sua acqua, legata alle mura di Piazza Cisterna e del Corso del Piazzo. Come forte di emergia era preziosa fin dal Medioevo per gli stabilimenti tessili, per i mulini e per le delle cartiere. Lungo il torrente Cervo, chiamato dai biellesi ancora oggi il "fiume del lavoro", resta una vasta area d'archeologia industriale. E' questo il filo conduttore della mostra-progetto "Di acqua e di terra", firmata dallo Studio Anna Fileppo in collaborazione con l'associazione Corto Circuito e Confartigianato Biella e Ancos. Tra gli eventi più attesi, l'appuntamento con gli "Stati Generali della Birra" con le premiazioni, "Bolle degusta il Piemonte", l'E-Bike Tour "Passeggiando per i Birrifici", un'escursione in bicicletta che toccherà alcune aziende artigianali locali e il trekking urbano "Biella, il Gorgomoro e il Piazzo!".

La rassegna ospiterà anche la terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana

La Piazza Primo Maggio il 1° settembre sarà invece il palcoscenico dello spettacolo "Il sognatore di Bolle", curato da Bubble on Circus con Alekos Ottaviucci. Musica & birra sarà un binomio ancora più consolidato con le esibizioni de la Municipal, di Roy Paci & Aretuska, di Nina Zilli e di Enrico Ruggeri. L'ingresso agli eventi sarà gratuito ogni giorno dalle 18:00 alle 2:00 di notte, con l'eccezione del 2 settembre, quando la manifestazione terminerà all'una. Durante il weekend 31-1 sarà possibile partecipare all'evento anche a pranzo, dalle 11:00 fino a notte inoltrata.