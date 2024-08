L'Aquila si prepara a brindare: torna l'evento “Abruzzo in bolla”

Il 13 settembre, L'Aquila ospiterà la seconda edizione di "Abruzzo in bolla" che si svolgerà dalle ore 11.00 alle 23.00 al colonnato di Palazzo dell'Emiciclo. Si tratta di un evento che, anno dopo anno, sta conquistando un posto di rilievo nel panorama enogastronomico nazionale.

L’Aquila ospiterà la seconda edizione di "Abruzzo in bolla"

Abruzzo in bolla, un viaggio tra le bolle

Quest'anno, oltre 20 cantine abruzzesi e non solo, apriranno i battenti al pubblico, offrendo un'ampia selezione di spumanti di qualità. Particolarmente interessante sarà la sessione dedicata agli spumanti del Mezzogiorno e alla riscoperta dei vitigni autoctoni. Un'occasione per apprezzare la diversità e la ricchezza enologica della nostra penisola.

Saranno oltre le 20 cantine abruzzesi e non solo presenti ad "Abruzzo in bolla"

Oltre al Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, numerosi partner hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, dimostrando l'importanza di unire le forze per valorizzare il patrimonio enogastronomico regionale.

Abruzzo in bolla, non solo vino

Ma Abruzzo in Bolla non è solo degustazione. Un ricco programma di talk, masterclass e show cooking accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta delle bollicine, dei loro abbinamenti e delle ultime tendenze del settore.

Tra le novità di quest'edizione, lo show cooking dell'Unione regionale cuochi e la masterclass sul caffè, che andranno ad arricchire ulteriormente l'offerta. Inoltre, sarà presentato un nuovo metodo di analisi acustica del perlage, a cura di Tommaso Caporale, autore della guida "Bollizine".

Abruzzo in bolla, il programma degli appuntamenti

Il programma degli appuntamenti di Abruzzo in Bolla: