Al Relais Franciacorta l'evento nazionale delle Premiate Trattorie Italiane

Il 7 e 8 ottobre 2024, il Relais Franciacorta di Corte Franca (Bs) ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti della cucina italiana: l'Evento Nazionale delle Premiate Trattorie Italiane. Questa due giorni di celebrazioni vedrà riunite le migliori trattorie del paese per festeggiare i loro successi con una serie di cene esclusive, talk culinari e sorprese.

Celebrare la tradizione della cucina italiana: le Premiate Trattorie Italiane in festa a Franciacorta

Ogni sera, dieci trattorie selezionate cucineranno nelle eleganti sale del Relais Franciacorta, offrendo agli ospiti l'opportunità di assaporare l'essenza della vera cucina italiana. Questa sarà un'occasione unica per incontrare i gestori delle trattorie, degustare i loro piatti caratteristici e immergersi nelle tradizioni gastronomiche locali. I piatti saranno accompagnati dai pregiati vini Franciacorta, selezionati appositamente dal Consorzio Franciacorta per questa occasione.

Celebrare la tradizione della cucina italiana: le Premiate Trattorie Italiane in festa a Franciacorta

Oltre alle cene, gli ospiti potranno partecipare a visite guidate nelle cantine del Consorzio Franciacorta, con degustazioni incluse nel biglietto d'ingresso. Questo evento rappresenta un momento speciale per celebrare il raggiungimento dei 20 associati delle Premiate Trattorie Italiane e per riconoscere l'importanza della tradizione e della qualità nella cucina italiana.

I 20 associati delle Premiate Trattorie Italiane

Secondo Simone Circella, presidente dell'associazione, l'evento di quest'anno è un'occasione per festeggiare con amici, clienti e colleghi: «Ad oggi Premiate Trattorie Italiane è un progetto che racconta al meglio la “Trattoria” in Italia, la cultura, la tradizione, la tavola e il buon vivere. Per festeggiare il raggiungimento dei 20 associati, l’associazione ha deciso di organizzare un grande evento nazionale per festeggiare con amici, clienti e colleghi. Dopo tanti anni in cui abbiamo sempre creato eventi “nelle nostre case” presso le varie trattorie, si è deciso di cercare una collaborazione che ci ospitasse e ci desse la possibilità di stare tutti insieme e di ospitare tantissime persone alle tavole, cosa che nelle trattorie non sarebbe possibile fare. Abbiamo avuto la fortuna di essere scelti da un grande partner, il Consorzio Franciacorta da sempre sostenitore delle Premiate, che ci ha permesso di realizzare tutto questo. Il 7 e 8 Ottobre sarà un evento con tante sorprese, grandi piatti e soprattutto grandi persone” conclude.

Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, ha sottolineato: «Franciacorta ha scelto di sostenere il progetto Premiate Trattorie Italiane perché noi produttori crediamo fermamente nel valore della tradizione gastronomica e nell'importanza di supportare le piccole realtà locali. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l'autenticità e la qualità del nostro Paese, promuovendo al contempo il legame tra i nostri vini e le sue eccellenze. Vogliamo incentivare la creatività degli chef e la passione dei ristoratori, affinché le trattorie diventino non solo luoghi di ristoro, ma anche custodi della cultura culinaria italiana».

Le trattorie presenti:

Ai Due Platani - Coloreto (Pr)

Il Capanno - località Terricola, Spoleto (Pg)

Albergo Ristorante Cacciatori - Cartosio (Al)

La Brinca - Ne (Ge)

Altavilla - Bianzone (So)

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense (Na)

Amerigo 1934 - Savigno (Bo)

Lokanda Devetak 1870 - San Michele del Carso (Go)

Antica Trattoria Del Gallo - Gaggiano (Mi)

Pitzock - Funes (Bz)

Boivin - Levico Terme (Tn)

Sora Maria E Arcangelo - Olevano Romano (Rm)

Caffe’ La Crepa - Isola Dovarese (Cr)

Trattoria Del Cimino Dal 1895 - Caprarola (Vt)

Cibus Ristorante - Ceglie Messapica (Br)

Trattoria Entrá - Entrá (Mo)

Enoteca Della Valpolicella - Fumane (Vr)

Trattoria Visconti - Ambivere (Bg)

Hostaria Nangalarruni - Castelbuono (Pa)

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (Te)

Questo evento non è solo un’opportunità per degustare piatti straordinari, ma anche un momento per celebrare la cultura e le tradizioni che rendono uniche le trattorie italiane. Non perdete l'occasione di essere parte di questa celebrazione della gastronomia italiana in uno dei territori più rinomati per la produzione di vino. Per partecipare all'evento, è possibile prenotare direttamente tramite il sito del Relais Franciacorta: www.relaisfranciacorta.it/shop