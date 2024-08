Rolli Days: Genova raddoppia l'appuntamento con l'arte e la storia

I Rolli Days, l'evento che ogni anno apre le porte di alcuni dei più bei palazzi nobiliari della città, quest'anno raddoppiano: due fine settimana, il 14-15 e il 21-22 settembre, dedicati alla scoperta del patrimonio Unesco.

I Rolli Days si svolgeranno in due weekend (Shutterstock)

Rolli Days, le novità 2024

Tra le novità di quest'anno spicca l'inaugurazione del giardino di Palazzo Bianco, recentemente restaurato, e il ritorno tra i siti visitabili di Palazzo Gio Carlo Brignole in piazza della Meridiana. Un'occasione unica per ammirare la bellezza di questi luoghi e immergersi nell'atmosfera del passato.

I Rolli Days si inseriscono in un calendario ricco di appuntamenti internazionali (Shutterstock)

Rolli Days si inseriscono in un calendario ricco di appuntamenti internazionali. Genova, infatti, ospiterà il World Tourism Event, un evento di portata mondiale dedicato al turismo nei siti patrimonio dell'Unesco, proprio a Palazzo della Meridiana, uno dei Palazzi dei Rolli.

Rolli Days, un turismo sostenibile

«La scelta di raddoppiare i giorni di apertura - spiega Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova - mira a garantire una maggiore accessibilità ai siti, senza rinunciare alla qualità dell'esperienza». Un'iniziativa che va nella direzione di un turismo sostenibile, valorizzando il territorio e i suoi abitanti.

«Siamo orgogliosi di aprire le porte dei nostri gioielli al pubblico - commenta l'assessore al Turismo Alessandra Bianchi -. I Rolli Days sono un'occasione unica per far conoscere al mondo la bellezza e la storia di Genova». Per quattro giorni, dunque, Genova si trasformerà in un museo a cielo aperto, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile alla scoperta di un patrimonio artistico e culturale unico al mondo.